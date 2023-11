Frykten sprer seg på begge sider

VESTBREDDEN (TV 2): – Det er ikke naturlig for meg. Jeg er mor til to små barn, men jeg må vite at jeg kan beskytte dem, sier Ellinor og tar skjelvende imot våpenet.

Terrorangrepet Hamas begikk 7. oktober førte til nye israelske lover og en oppfordring fra statsminister Benjamin Netanyahu om at sivile israelere bør ta til våpen.

Siden krigen brøt ut, har over 180.000 israelere søkt om våpentillatelse, ifølge Dansk Radio.



Det har ført til en voldsom pågang hos selskaper som tilbyr skytetrening, noe TV 2 selv får bevitne på en skytebane på Vestbredden.

– Dette er første gang jeg holder et våpen, sier Ellinor.

Hun er en av deltakerne på det fulltegnede kurset til Caliber 3, som nå holdes to ganger om dagen.

Før 7. oktober, ble det kun avholdt kurs tre ganger i uken.

Mannen dro til krigen

Yael Gats ektemann startet Caliber 3, men nå er han kalt ut i krigen og tjenestegjør i det israelske militæret.



– Jeg skal også få våpenlisens nå, og det hadde jeg aldri trodd jeg ville, sier Yael Gat.

Like ved skytebanen ligger en våpenbutikk, hvor læreren Yael vurderer hva hun skal kjøpe.

– Det står mellom to typer; Glock 42 og en Smith & Wesson. Jeg må tenke på det, sier hun.

Læreren Yael har aldri holdt et våpen før, og følelsen er ikke noe hun ønsker å bli vant til. Men hun føler hun må.

– Det er første gang jeg holder et våpen. Jeg er 35 år, og dette er første gang i hele mitt liv at jeg føler at jeg trenger noe å forsvare meg med.

– Hvis det er oss, eller dem

– Min sikkerhet er i fare. Jeg føler meg ikke lenger trygg i mitt eget hjem. Ingen føler seg trygge etter den «Sorte Sabbathen», tilføyer Yael.

Hun forteller at følelsen av utrygghet og splittelse både er sterk og ukjent, men slik er den nye tilværelsen.

– Vi lever blant araberne. Vi handler med dem. Vi går rundt i de samme gatene, kjører på de samme veiene. Dette er sameksistens, sier Yael og slår fast:

– Men hvis vi må forsvare oss selv. Hvis det er oss, eller dem. Så er det oss. Det er ikke noe annet alternativ.

– Jeg skjelver fremdeles

Første skytetime er over for Ellinor, og hun er ett skritt nærmere å få lisens til å bære våpen.

– Det var veldig vanskelig for meg. Hendene mine skjelver fremdeles. Det er ikke naturlig for meg, sier Ellinor og legger til:

– Jeg er mor til små barn. Jeg vil bare vite at jeg kan klare å beskytte dem.

Ellinor er én av flere som forteller TV 2 om frykten for at nye terrorangrep kan ramme dem når som helst, og ønsket om å være bedre forberedt enn de var den 7. oktober.

Dagen da alt forandret seg, også Ellinors oppfatning av samfunnet hun lever i.

– Før hadde vi kriger mot grensene som soldatene kjempet for oss, men nå er terroren blant oss. Deres mål er bare å drepe mennesker. Drepe sivile. Drepe barn. Drepe kvinner. Drepe alle de ser. Det spiller ikke noen rolle for dem, mener Ellinor.

– Vi vil bare leve i fred

I byen Rahat midt i Israel, er de aller fleste arabere.

Her merker de nå godt den økte spenningen mellom Israels jødiske og arabiske innbyggere.

– Det er bedre å ikke snakke om det. Vi vil bare leve i fred. Ingenting annet, sier læreren Khalil Matalka.

Grønnsakhandleren Suleiman Abu Mdegem mistet selv fire familiemedlemmer da Hamas gikk til angrep 7. oktober.



Nå sørger han både over dem, men også over de sivile som dør på Gazastripen.

Torsdag er dødstallet steget til over 9000 drepte på Gazastripen. Blant dem over 3700 barn, ifølge Hamas-styrte palestinske helsemyndigheter.

– Det er vanskelig for oss arabere i Israel nå. Dette er landet vår. Men folk på Gazastripen er våre brødre, så vi er fanget i midten, sier Suleiman.

GRØNNSAKSHANLDER: Suleiman Abu Mdegem forteller at stemningen nå er anspent i Rahat. Foto: Skjermdump

Israelsk på papiret, men føler seg palestinsk

Arabere utgjør rundt 20 prosent av Israels befolkning.



De har israelsk statsborgerskap, men mange identifiserer seg som palestinere.

– Jeg har både arabiske og jødiske venner. Men når jeg snakker med mine jødiske venner, snakker vi aldri om politikk. Det ville ha ødelagt vennskapet, sier Suleiman.

Flere forteller at de har familie og venner på Gazastripen, men at de er redde for å vise medfølelse med dem – i frykt for å bli stemplet som Hamas-tilhengere.

BUTIKKEIER: I Rahat lever israelere og arabere side om side, men alt har forandret seg, forteller butikkeier Karim. Foto: Skjermdump

Butikkeier Karim sier han nå bare våger å snakke om fotball med sine jødiske venner.

– Vi snakker ikke om politikk, for da vet vi ikke hva vi skal si. Jeg håper at vi vil være i stand til å le sammen igjen, og slappe av i hverandres selskap. Men slik jeg ser det, vil det bli veldig vanskelig.

VGER IKKE: Butikkeier Karim våger ikke å diskutere politikk med sine jødiske venner, kun fotball. Foto: Skjermdump

– Kun tapere

Flere israelske arabere har lenge følt seg diskriminert og undertrykket av den israelske staten.

Suleiman frykter Hamas-angrepet har gjort ubotelig skade på et allerede skjørt forhold.

– Begge parter, både Israel og Gazastripen, vil stå igjen som tapere. Etter denne krigen vil det være store problemer. Det vil bli vanskelig å finne sammen igjen, konstaterer Suleiman Abu Mdegem.