– Frykten river i sjelen

DONETSK, UKRAINA (TV 2): Innbyggerne i landsbyen Ocheretyne frykter de vil bli neste offer for russisk fremrykking. Etter at Ukraina mistet kontroll over Avdijivka er russiske styrker skremmende nære.

Et sørgelig syn møter oss når vi kjører inn i landsbyen Ocheretyne.

De fleste husene er sønderskutte etter to år med russiske angrep.

Hunder løper rundt i de folketomme gatene. De er på jakt etter noe å fylle magen med. Eierne deres har for lengst flyktet fra landsbyen.



SØNDERSKUTT: Hele nabolag ser slik ut etter russiske angrep mot landsbyen Ocheretyne. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Men utenfor en boligblokk ser vi plutselig mennesker.

Helt alene

Antatoly og Mykola kommer oss i møte i det vi går ut av bilen. De er tydelig forundret over at noen kommer hit, men tar oss vennlig imot.

– Se der, der stikker halen på en rakett opp av bakken, sier Anatoly. Han peker på en udetonert rakett som har gravd seg ned da den traff bakken utenfor den lokale butikken.

UDETONERT: I områder som utsettes for russiske angrep er dette et helt vanlig syn. Raketter som ikke eksploderte da de traff. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Selv om vi hører drønn fra kampene som raser bare noen kilometer unna er butikken faktisk åpen.

For noen har valgt å bli igjen her i Ocheretyne.

– Familien min er begravet her. Jeg har ingen andre. Hvor skal jeg rømme, sier Mykola.

HELT ALENE: Alle i familen til Mykola har enten flyktet eller er død. Han har valgt å bli selv om krigen raser. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Nye angrep når som helst

Inntil for et år siden jobbet han som vakt på koksverket i Avdijivka. Det var et av de største i Europa, men da slaget om byen ble for intenst, stengte det ned.

Nabolaget Mykola og Anatoly bor i har fått hard medfart. Den lokale skolen er ødelagt. Flere av blokkene er bombet sønder og sammen.

I RUINER: Flere av blokkene i nabolaget til Mykola og Anatoly er bombet sønder og sammen. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Også blokken de to bor i har fått store skader etter russiske angrep.

– De skjøt med raketter, artillerigranater, alt. Ikke bare artillerigranater og bombekastergranater, men alle typer. De skjøt fra fly. De fløy inn derfra og slapp raketter, sier Anatoly og peker mot Avdijivka.

FRYKTER NYE ANGREP: Fronten kommer nærmere og nærmere for de som bor i landsbyer rundt Avdiivka. Anatoly og andre er redd for hva som vil skje nå. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Områdene rundt Avdijivka, som russerne nå kontrollerer, ligger bare 5 kilometer unna. Men fiendens styrker står enda nærmere.

Selv om de er glade for besøk, advarer de oss mot å bli for lenge. Nye angrep kan komme når som helst.

Slik har det vært i snart to år. Og mens vi kan reise, blir de to aldrende karene igjen midt i krigshelvete.



– Man kan ikke beskrive hvordan det føles. Man må selv ha levd gjennom det. De dårlige følelsene og frykten river i sjelen, sier Mykola.

SER KRIGEN PÅ NÆRT HOLD: TV 2s team i Ukraina, fotograf Pål S. Schaathun og journalist Bent Skjærstad, besøkte områdene rundt den nå russiskokkuperte byen Avdiivka Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2