Frykten griper tak – ingen vet hvordan de kan få gislene tilbake

Sjokkangrepet som startet lørdag har endret virkeligheten i Israel, og det som ligner på en større krig er i ferd med å utspille seg.

De siste månedene hadde det vært relativt rolig på grensen. Israelske myndigheter trodde situasjonen var stabil, og at Hamas var interessert i å sitte med makten i Gaza.

Trolig var dette del av en godt planlagt operasjon for å få Israel til å senke guarden.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Vi var dumme nok til å tro at dette var sant. Det var vår største feil. Vi kan ikke gjøre samme feil igjen, og kommer til å ødelegge Hamas sakte, men sikkert, sier den pensjonerte generalen Yaakov Amidror til Reuters.

Ifølge en anonym kilde skal Hamas ha planlagt den orkestrerte operasjonen i over ett år, skriver The Times of Israel.

Gisler til Gaza

Terrorister tok seg inn i bolighus i kibbutzer og holdt familier som gisler. Men den aller største massakren skjedde da de stormet Supernova-festivalen.

Man frykter at 250 festivaldeltakere ble drept.

I tillegg er rundt 130 festivaldeltakere og andre fra kibbutzene tatt som gisler og fraktet til Gaza.

Det vanskeliggjør Israels operasjon mot Hamas i Gaza, da gislene kan bli drept. Hamas har også truet med at de vil henrette gisler hvis angrepene på Gazastripen fortsetter.

Blant gislene er det både barn, voksne og eldre. Blant dem er en 85 år gammel bestemor.

GISSEL: Den 85 år gamle kvinnen til venstre i bildet ble kidnappet lørdag. Foto: Reuters/privat

– Hun sendte oss en SMS og sa at terrorister var i gaten. Så fikk vi ikke kontakt med henne igjen. Vi fant en video der vi ser at hun blir fraktet bort av tre eller fire bevæpnede menn, sier Adva Adar til Reuters.

– Jeg kan ikke forstå hvordan noen kan kidnappe en 85 år gammel kvinne. Eller babyer og barn. Ingen forstår slikt. De oppfører seg som dyr. Det er ikke menneskelig, sier hun gråtkvalt.

Hun sier at bestemoren er avhengig av medisiner, men at hun er sterk.

– De kommer ikke til å klare å ta fra henne verdigheten, sier hun.

TRYGLER: Adva Adar trygler kidnapperne om å behandle bestemoren hennes godt. Foto: Reuters

Foreldre trygler

Desperate foreldre forteller om fortvilte telefoner fra sine kjære da væpende menn stormet festivalen.

Uri David er far til to savnede jenter.

– Jeg hørte fire pust, så ble det stille. Jeg vil at hele verden skal se hva jeg går gjennom. Vi må få barna våre hjem, sier han under et pressemøte søndag.

Noen vet fremdeles ikke om barna deres er i live i Hamas' fangenskap.

Merav Leshem Gonen trygler kidnapperne om å få datteren hjem.

– Klokken ti ringte hun oss og sa: «Mamma, vi ble bombet. De skjøt på oss. Bilen ble skutt. Vi kan ikke kjøre. Alle er skadet», gjenforteller Gonen fortvilt.

Ifølge den anonyme Hamas-krigeren gikk aksjonen over all forventning, og viser til antall gisler de fikk med seg.

Møtte ikke motstand

Terroristene skal ha fått sjokk da de skar hull i gjerdene uten at IDF møtte dem på andre siden, skriver The Times of Israel som siterer Channel 13.

– Det tok fem timer før de skjøt mot oss. Da hadde vi allerede tusen krigere inne. Vi kom gjennom gjerdet på 15 ulike steder, sier en anonym hamaskriger til kanalen.

– Vi førte en familie til Gaza til fots i to timer uten at noen stoppet oss, sier han.

Samtidig hevder egyptisk etterretning av Israel ignorerte flere advarsler om at noe stort var på gang, skriver The Times of Israel.

Det avviser statsminister Benjamin Netanyahu.

Krigen kort forklart Dette har skjedd nå: Lørdag 7. oktober iverksatte Hamas et omfattende angrep mot Israel. Hamas er et palestinsk politisk parti og militær gruppe som har holdt kontroll over området Gazastripen siden 2007. I det første angrepet sendte Hamas tusenvis av raketter mot Israel. Søndag 8. oktober erklærte Israelske myndigheter offisielt krig mot Hamas, og har siden gjennomført en rekke motangrep. Partene har vært i stadig aktiv konflikt siden 2007, men Israel har ikke brukt krigsbegrepet mange ganger tidligere. Dette er det blodigste sammenstøtet mellom Israel og Hamas siden 2014. Over 1000 personer er drept foreløpig, og krigen ser ut til å skalere ytterligere. Dette er bakgrunnen: Israel-Palestina-konflikten har dype røtter. Israel ble opprettet i 1948, med hensikt om å gi jøder sin egen stat. Mange arabere har bodd i områdene som utgjør Israel og Palestina i generasjoner. Begge gruppene mener de hører hjemme i området. I 1948 begynte jødiske innflyttere og palestinsk lokalbefolkning å krige. Dette førte til opprettelsen av staten Israel, og ble starten på en krig som aldri har gitt seg helt. Palestinerne har levd under Israelsk okkupasjon siden 1967. Selv om Hamas tok makten i 2007, anser FN Gazastripen for fortsatt å være under israelsk okkupasjon. Israel har sikret seg dette ved å opprette en blokade, som har begrenset folk og varer fra å komme inn og ut av området. Kilder: Store norske leksikon / FN-sambandet

Om lag 3000 raketter ble skutt mot Israel, og Hamas skal ha angrepet en militær base og jammet kommunikasjonssystemene deres.

De tok seg inn over grensen på motorsykler og med hangglidere før de sprengte seg vei gjennom sperringene slik at større kjøretøy kunne følge etter.