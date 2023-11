Fronter internasjonal kampanje mot Støre

MILJØTRØBBEL: Denne gangen er det ikke olje- og gassnasjonen Norge som får gjennomgå av miljødemonstranter, men Norge som en ganske enslig forkjemper for mulig gruvedrift på havbunnen i Arktis. Foto: Santiago Vergara /TV 2

PARIS (TV 2): Først ble Norge beskyldt for å være krigsprofitør. Nå henges statsminister Jonas Gahr Støre og Norge ut internajonalt, nok en gang.

– Vanligvis ser vi på Norge med misunnelse, i hvert fall hvis du er fransk. Det er et land som alltid har fått meg til å drømme, et miljøvennlig land. Nå skjønner vi at det er litt av en bløff, sier Camille Etienne (25).

Hun er med på en internasjonal kampanje mot Norge.



– La blekkspruten være, Mr. Støre, er budskapet fra et trettitalls internasjonale miljøorganisasjoner.



Etienne er en av Frankrikes mest kjente miljøaktivister. Hun er hyppig gjest i talkshows og nyhetssendinger. En som lyttes til.

Hun har nesten 350.000 følgere på Instagram. Kontoen bruker hun i kampen mot den norske regjeringen etter at de åpnet for svært omstridt gruvedrift etter mineraler på havbunnen i Arktis.

FRONTER: I flere år har Camille Etienne engasjert seg mot gruvedrift på havbunnen, etter at hun fant ut at Norge trosset ekspertråd og utredet den omstridte gruvedriften. Foto: Santiago Vergara /TV 2

Det internasjonale havpanelet, som Støre selv leder, er også skeptisk til det norske forslaget. Det samme er hundrevis av vitenskapsmenn- og kvinner, finansinstitusjoner og selskaper som Volvo og BMW.

Etienne ser bort på et bilde av Jonas Gahr Støre i profil. Den norske statsministeren pryder både bannere og plakater.

Demonstranter blåser opp en gigantisk, lilla blekksprut foran Eiffeltårnet i Paris. For å vise at havbunnen tilhører blekkspruten.

Beinhard kritikk mot Norge

– Hva er budskapet deres til den norske statsministeren?

– Herr statsminister Støre i Norge. Bevegelsen vokser dag for dag. Vi har demonstrert foran norske ambassader i mer enn 20 land, helt bort til Kirgisistan, sier Etienne.

STOPP!: Norge blir advart mot å gå videre med planer om omstridt gruvedrift på havbunnen. Foto: Santiago Vergara/ TV 2

Beskjeden fra demonstrantene til Støre er at de ikke vil gi seg.



– Vi lar deg ikke gå. Vi slipper deg ikke så lenge Norge bestemmer seg for å delta i massakren av Arktis. Du kan være den første som bestemmer deg for å beskytte Arktis. Nordmenn, vi regner med at dere gjør det, sier Camille Etienne.

MOT STØRE: Demonstranter i Paris protesterer mot Jonas Gahr Støre, som deltok på et polar-toppmøte i Paris sist uke. Foto: Geoffroy van der Hasselt/AFP

– Det sjokkerte meg da jeg innså at Norge var det eneste landet som ikke ville følge råd fra forskere, og si at vi kommer til å la havbunnen være i fred, sier Etienne.

– Men disse mineralene trengs for å produsere batterier, som er viktig for det grønne skiftet?

– En WWF-rapport viser at vi allerede har nok mineraler i omløp. Det vil heller være et spørsmål om finansiering av gjenvinningssektoren. Så vi bør heller bruke offentlige penger på mineralene som allerede er utvunnet.

Havbunnen som Norge har myndighet over, kan inneholde flere millioner tonn kobber, sink og kobolt. Dette er praktisk talt gull verdt, når verden skal bli grønnere. Foruten batterier, er det også bruk for mineraler for å lage solcellepaneler.

OMSTRIDT GRUVEDRIFT: Demonstranter protesterer mot et kanadisk selskap som uvinner mineraler på havbunnen utenfor Mexico. Y. Foto: Greenpeace Mexico/Reuters

– Fra barnearbeid i Kongo

Statsminister Jonas Gahr Støre står inne i Naturhistorisk museum i Paris. Omgitt av sjeldne arter. Han er på et polartoppmøte arrangert av den franske presidenten. Støre tar kritikken med ro.

– Man skal ikke drive gruvedrift på havbunnen uten å vite at det er helt trygt og sikkert i forhold til miljøet. Men vi bør kartlegge hva vi har av ressurser med sikte på at hvis det er trygt, og bare da, så kan vi utnytte det, sier Støre.

TOPPMØTE: Åpning for omstridt gruvedrift var et tema for polartoppmøtet i Paris. Norge og Frankrike er på kollisjonskurs. Foto: Pool/Yoan Valat/AFP

Over tjue land har undertegnet på et såkalt «moratorium», som betyr at utvinning av mineraler på havbunnen, settes på pause.

Blant disse landene er Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, Finland, Brasil, Irland, Costa Rica, Chile og Storbritannia. Kina er et land som støtter gruvedrift på havbunnen, mens Frankrike vil forby det.

– Hvorfor går da Norge videre med det?



– Jo, fordi det er dumt å sette undersøkelse på pause, og faktisk så oppfatter jeg at president Macron er enig i det. Vi er nødt til å kartlegge hva som er av ressurser. Men før du gir grønt lys for å utvikle dette på havbunnen, så skal vi være trygge på at det kan gjøres på en forsvarlig måte.

NEI: Miljøaktivist Camille Etienne mener det er nok mineraler i verden allerede. Løsningen for mineralmangel er gjenvinning av mineraler som allerede er tatt opp av bakken. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Støre sier alternativet er å kjøpe mineraler fra Russland eller Kina, for å gjennomføre det grønne skiftet.

– Eller at de kommer fra gruver med barnearbeid i Kongo i Afrika.

Kritikken mot gruvedriften er at dyreliv og naturmangfoldet i sårbare havområder vil bli ødelagt. Det kan være så mange som 10 millioner arter i nordlige havområder. Noen av dem kanskje ikke oppdaget ennå, mener forskere.

En av metodene for å utvinne mineraler er at gigantiske bulldosere senkes ned i havdypet. De river opp havskorpen på inntil 40 centimeter, en havskorpe som er millioner av år gammel.

Videoen over er en kampanjevideo fra Greenpeace, som skal vise hvordan enorme maskiner river opp havbunnen. Blekkspruten brukes også i videoen.



Gruvedrift på havbunnen sammenliknes med gruvedrift i åpne dagbrudd på land.



– Klimabombe og miljøskandale

Det er ikke første gang Støre møter motstand for å åpne for gruvedrift på havbunnen. Demonstranter protesterte også mot Norge under FN-uka i New York i september.

NEW YORK: Sykkelprotest mot Norge og statsminister Støre under FN-uka i september. Foto: Greenpeace US

Camille Etienne kaller gruvedrift på havbunnen en klimabombe og en miljøskandale. Blant annet fordi naturlige karbonlagre kan rives opp.



– Havet er det viktigste vi har for å regulere klimaet. Vi kan potensielt få tusenvis av tonn med mer CO 2 i atmosfæren. Så for meg virker det ekstremt å gjøre dette. Norge gjenstår som den første og eneste, som ønsker å åpne for gruvedrift på havbunnen, sier hun.