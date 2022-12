Frode Bergs medfange sønderknust: – Et slag i ansiktet

Torsdag formiddag kunne USAs president dele nyheten om at basketballspilleren Brittney Griner løslates fra russisk fengsel, hvor hun har tilbragt de siste ni månedene. I bytte får Russland den beryktede våpenhandleren Viktor But, kjent som «Dødens kjøpmann».

Mens Griners familie kunne juble over fangebyttet, var nyheten nedslående nytt for en annen amerikaner fengslet i Russland. Eks-soldaten Paul Whelan er dømt til 16 års fengsel for spionasje, men nekter selv straffskyld. I fire år har han kjempet for å bli løslatt.

Mange hadde forventet at USA ville få til en avtale for både Griner og Whelan løslatt samtidig, men dette lot seg altså ikke gjøre.

– Jeg er svært skuffet over at man ikke har gjort mer for å få meg løslatt, særlig siden det snart er fire år siden jeg ble pågrepet. Jeg ble pågrepet for en forbrytelse som aldri har funnet sted, sier Whelan til CNN.

SPIONASJEDØMT: Den amerikanske eks-soldaten Paul Whelan har sittet fengslet i Russland siden 2018. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

– Jeg begriper ikke hvorfor jeg fortsatt sitter her, legger amerikaneren til.

Nabo med Frode Berg

I starten av det russiske fengselsoppholdet stiftet Whelan bekjentskap med en annen mann Russland anklaget for spionasje: Frode Berg.

– Jeg kan tenke meg at dette var et slag i ansiktet for Paul Whelan. Jeg har selv opplevd at det var håp om at nå skulle jeg hjem. Spesielt etter at dommen min var falt 16. april i 2019 og håpet at jeg skulle hjem i løpet av sommeren 2019. Det halvåret hvor jeg ventet på å få reise, var kanskje den vanskeligste tiden av hele oppholdet, skriver Berg til TV 2.

Nordmannen satt fengslet i Russland fra desember 2017 til november 2019, og var i løpet av denne perioden «nabo» med Whelan i det betyktede Lefortovo-fengselet.

NABOER: Frode Berg og Paul Whelan var naboer i Lefortovo-fengselet i Moskva. Foto: Vasily Maximov/AFP

Den dag i dag har Berg fremdeles kontakt med Whelans familie, og han forteller TV 2 at han nylig utvekslet e-poster med David Whelan, eks-soldatens bror.

– Jeg hadde fått med meg at det var forhandlinger om både Paul Whelan og Brittney Griner. Russland hadde blitt lovet å få hjem Viktor But, forteller Berg til TV 2.

Tøff jul i vente

Berg forteller at Whelan hadde håpet å bli inkludert i en annen utvekslingsavtale, mellom russiske Konstantin Jarosjenko og amerikanske Tervor Reed, allerede i april. Det ble derimot aldri noe av, uten av Whelan ga opp håpet.

– Da følte både jeg og familien til Paul Whelan at nå er det håp. Jeg var sikker på at Paul også skulle følge med denne gangen, fortsetter Berg.

Slik gikk det altså ikke, og Whelan vil etter alt å dømme tilbringe nok en julaften i russisk fengsel. Berg synes det er vondt å tenke på.

– Jeg vet hvor vondt det er å være atskilt fra familien i både jul og på andre merkedager, påpeker Berg.

VONDT: Frode Berg sier han får vondt av familien til Paul Whelan. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg føler med familien Whelan. Spenningen og håpet, opp- og nedturer, det har min familie følt på også.

Tror Russland sparer på Whelan

Under torsdagens pressekonferanse, hvor president Joe Biden kunngjorde løslatelsen av Griner, insisterte demokraten på at amerikanske myndigheter har gjort alt i sin makt for å få eks-soldaten løslatt.

– Dessverre har Russland bestemt seg for å behandle hans sak annerledes. Vi vil fortsette jobben med å få ham løslatt, sa Biden.

LØSLATT: Mens russerne gikk med på å løslate Brittney Griner, ble Paul Whealan ikke en del av avtalen. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Frode Berg mener det kan være flere årsaker til at Brittney Griner nå returnerer til USA, mens Paul Whelan blir værende i russisk fangenskap. En mulighet er at russerne ønsker å holde på Whelan for å bytte ham mot en høyprofilert russisk fange.

– De har vel fortsatt noen spioner som sitter fengslet rundt om hos våre allierte. Kanskje vil de bruke Paul Whelan til å bytte han mot illegalisten som ble arrestert i Tromsø?

Mener russerne har fått sitt førstevalg

Da Frode Berg sammen med to litauiske statsborgere ble løslatt i 2019, ble de utvekslet for de spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko. Selv mener Berg at det var noen andre russerne egentlig hadde ønsket seg i bytte mot nordmannen:

– Jeg har nå en liten mistanke om at Russland sitt første krav i bytte for meg var nettopp Konstantin Jarosjenko og Viktor But, avslutter Berg.

LØSLATT: Viktor But, kjent som «Dødens kjøpmann» er fri etter 12 år i amerikansk fengsel. Foto: Saeed Khan/AFP

Over tre år etter løslatelsen av Berg, har russerne omsider fått viljen sin, og «Dødens kjøpmann» er nå en fri mann. Samtidig lover president Joe Biden lover at USA vil fortsette arbeide med å løslate Paul Whelan.