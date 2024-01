Fritzl kan være på vei ut av fengsel

Josef Fritzl holdt sin datter innesperret som sexslave i 24 år. Nå er det en reell mulighet for at han blir løslatt.

28. august 1984 blir 18-årige Elisabeth Fritzl lokket ned i kjelleren for å hjelpe faren, Josef, med å bære ned en dør. Der blir hun tatt til fange. Det er begynnelsen på et mareritt som strekker seg over nesten 24 år.



Elisabeth Fritzl satt innesperret i kjelleren i Amstetten, Østerrike, i 24 år.

De første fem årene var Elisabeth Fritzl helt alene i kjelleren. Faren kom ned og voldtok henne når det passet ham. I fangenskap blir Elisabeth gravid med faren og føder sju barn.

Den sjokkerende historien ble kjent i 2008 etter at Elisabeth Fritzl ble fraktet til sykehus døden nær. Hun var da 42 år.

73-åringen ble i 2009 funnet skyldig i drap, slaveri, voldtekt, frihetsberøvelse, mishandling og incest.

Reell mulighet for løslatelse

Josef Fritzl ble dømt til livstid i fengsel, med en minstetid på 15 år.



Disse årene har han nå sonet ved et høysikkerhetsfengsel for psykisk syke kriminelle.

Flere østerrikske medier skriver tirsdag at Fritzl, som nå er 88 år, er berettiget prøveløslatelse i år, og at sannsynligheten for at det skjer er stor.

– Det er åpenlyst at det vil bli annonsert en prøveløslatelse fordi han har sonet minstetiden på 15 år, og det er usannsynlig at han vil kunne begå flere kriminelle handlinger, sier professor i strafferett, Alois Birklbauer, til ORF.

Helseproblemer

En ny psykiatrisk rapport beskriver at Fritzl ikke lenger utgjør en fare for offentligheten. Blant annet fordi han har blitt dårlig til beins og må bruke rullator, og han skal angivelig være i ferd med å bli dement.



Det er derfor også en mulighet for at Frizel overføres til et vanlig fengsel, eller et pleiehjem.

HOLDT FANGET: I kjelleren på dette huset ble Elisabeth holdt fanget og voldtatt over 3000 ganger. Seks av syv barn som ble født her vokste opp. En gutt, Michael, døde kort tid etter fødsel. Josef Fritzl er dømt for drap på ham siden han ikke skaffet nødvendig helsehjelp. Josefs kone, hevder at hun ikke ante noe om datteren og barna i kjelleren. Foto: JOHN MACDOUGALL

Fritzl har flere ganger tidligere begjært seg løslatt, men det har blitt avvist hver gang. Hans advokat, Astrid Wagner, har uttalt at hun er overbevist om at Fritzl har følt ektefølt anger for det han har gjort mot sin familie.

Fritzl erkjente i sin tid straffskyld på alle punktene utenom slaveri og drap.