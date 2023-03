Frifunnet etter nesten 40 år bak murene som uskyldig dømt

Etter å ha sittet inne i nesten 40 år for et drap han aldri begikk, har Maurice Hastings endelig blitt frikjent ved hjelp av DNA.

SMILENDE: En glad Maurice Hastings under en høring i Los Angeles Superior Court hvor en dommer avviste domfellelsen hans for drap etter at nye DNA-bevis frikjente ham 20. oktober 2022 i Los Angeles. Foto: J. Emilio Flores/Cal State LA via AP

I 1983 ble Maurice Hastings uskyldig dømt for ran, drap og seksuelle overgrep.

I forrige uke ble et nytt punktum satt. Da erklærte dommer William C. Ryan i Los Angeles County Superior Court Hastings formelt uskyldig under en høring, ifølge en pressemelding fra California State University Los Angeles.

– Det betyr mye. Jeg er takknemlig for dommerens valg, og beklagelsene – alt har vært fantastisk i dag. Jeg er klar for å gå videre i livet, jeg er en lykkelig mann akkurat nå, sa Hastings.

FRIKJENT: Han tilbrakte mer enn 38 år bak murene for et drap han ikke begikk. Foto: J. Emilio Flores/Cal State LA News Service via AP

Ingen bevis mot han

Hastings (69) ble løslatt fra fengsel i oktober etter at DNA fra åstedet i 1983 identifiserte en annen mistenkt.

Han hadde sonet en livstidsdom for forbrytelsen, til tross for at vitner støttet hans alibi og ingen fysiske bevis knyttet ham til åstedet, ifølge Los Angeles Innocence Project.

DNA-et utelukket Hastings.

DNA-et tilhørte Kenneth Packnett, som døde i 2020 mens han sonet en fengselsstraff for kidnapping og voldtekt.

Ba om unnskyldning

Under høringen unnskyldte assisterende distriktsadvokat Martha Carrillo på vegne av Los Angeles District Attorney's Office.

– Jeg beklager veldig for urettferdigheten som strafferettssystemet har begått mot deg. Det er mye å lære fra det, sa Carrillo.

– Det ikke er nok å si unnskyld for mer enn 38 års fengsel, jeg innser det, og jeg er ydmyk, fortsatte hun.

UNNSKYLDNING: Hastings fikk flere unnskyldninger. Foto: J. Emilio Flores/Cal State LA News Service via AP

Carrillo ba også om unnskyldning for å ikke ha hørt på Hastings tidligere forespørsler om DNA-testing.

Hastings skrev til Los Angeles County Attorney's Office i 2000, og ba dem om en DNA-test. Han sa at han ville bevise sin uskyld, og at han ikke var personen som var involvert i forbrytelsen.

Etter pressekonferansen sa Hastings at det var mange håpløse øyeblikk.

– Det er verdt det akkurat nå. Jeg føler meg rettferdiggjort, sier han.

Hastings vil nå fokusere på å nyte livet.