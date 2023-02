Fremstod selvsikker på talerstolen: – Publikum avslører ham

Tirsdag talte president Vladimir Putin for første gang på to år til nasjonalforsamlingen i Russland.

Opptreden skjedde to dager før det som markerer ett år med brutal angrepskrig i Ukraina.

Trygve Svensson er leder i tankesmien Agenda, og har forsket på retorikk og konflikt. Etter å ha lest og sett talen til presidenten, kommer han med følgende analyse:

– Dette er et godt eksempel på krigens retorikk. Svart blir til hvitt, og sannheten er ofte krigens første offer, sier han til TV 2.

ANKLAGET: Presidenten startet talen med å gå rett i strupen på Vesten. Putin anklaget vestlige land for å ha forhindret en fredelig løsning i Donbass-regionen. Foto: Maksim Blinov / Sputnik / AFP

«Første bud»

Svensson trekker frem hvordan Putin nærmest gjør seg til et offer i talen.

– Angriperen er en overmakt, likevel kaller han det selvforsvar å gå inn i Ukraina. Han var «nødt» til å gjøre det for å forsvare Russland. Selv om det er en blank løgn, er det første bud i krigens retorikk, sier han.

POLITISK BAKGRUNN: Trygve Svensson har doktorgrad fra UiB, og har tidligere vært statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, samt rådgiver for Arbeiderpartiet. Foto: Agenda

Ifølge Svensson benytter den russiske presidenten seg også hyppig av eufemismer når han omtaler krigen. Han «sminker» handlingene for eksempel ved å gjenta at angrepskrigen er «en spesialoperasjon».

Et annet eksempel på typisk krigsretorikk, er at han maler opp et bilde av at motstanderen er ond.

– Kyiv er neonazistisk. I tillegg trekker også frem en verdikamp mellom Russland og Vesten, og at dette er et eksistensielt spørsmål om de grunnleggende verdiene, sier han.

– Vesten har muliggjort nazistenes krig

– Litt avslørende

Én ting Svensson mener kommer tydelig frem i talen, er at Putin føler et behov for å rettferdiggjøre krigen.

– Han bruker mye tid på å forklare folk hvorfor i all verden tusenvis av unge menn må dø på slagmarken, hvorfor landet blir boikottet internasjonalt og hvorfor de må gå gjennom vanvittige lidelser. Han må gjøre det viktig for folk, og da må noe stå på spill, sier han.

– Lykkes han?

– Jeg er ingen Russland-ekspert, så jeg synes russisk kultur kan være vanskelig å tolke. Men under talen fikk vi se mange glimt av publikum i salen, som jeg synes var litt avslørende, sier Svensson.

Reagerte på publikum

Det var omtrent tusen personer til stede under talen.

– Jeg så glimt av at folk var ukomfortable og satt der litt som gisler. Hvis du ser på bildene av tilskuerne, så ser det litt ut som de sitter i et rom fanget i en gal manns grep, sier Svensson.

I tillegg til Russlands folkevalgte, var store deler av landets elite samlet for å lytte til presidenten.

Samtlige av Putins regjeringsmedlemmer, militærtopper, geistlige og dommere fra Russlands høyesterett var blant de inviterte.

Russiske TASS melder også at flere soldater som har kjempet i Ukraina var i publikum.

Svensson oppfordrer folk til å selv studere publikum under talen, for å gjøre opp seg sin egen mening.

– Slik jeg har forstått russisk kultur er det ikke vanlig å vise begeistring. Det var likevel noe fascinerende med glimtene i øyene til noen av dem som hørte på. Nesten som at de satt og lyttet til noen som beskrev deres egen undergang, uten at de kan gjøre noe med det.

– Nato har beveget seg mot våre grenser

Fikk applaus

Karen Anna Eggen er russland-forsker ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole. Hun la også merke til hvordan forsamlingen reagerte på talen.

– Han fikk mest applaus når han snakket om at Vesten normaliserer pedofili, at ekteskap kun er for menn og kvinner, og at Vesten planlegger å få gjennomslag for at Gud er kjønnsnøytral, sier hun.

Hun viser til at Russland har lagt mye vekt på at tradisjonelle verdier viskes bort, og at det drives frem av Vesten.

– Han er opptatt av å vise at Russland er en beskytter av disse verdiene.

APPLAUS: Her klapper forsamlingen under talen til Putin. Foto: Maxim Blinov / Sputnik / Kremlin / AP

– Kan overbevise

Eggen mener det er litt for tidlig å si noe sikkert om hvordan talen blir mottatt av befolkningen i Russland.

– De som sitter med tallene og merker den dårlige økonomien på lommeboka er muligens mer skeptisk. Men enn så lenge føyer eliten og befolkningen seg etter Putin og hans nærmeste sine befalinger, sier hun.

Eggen mener befolkningen ikke har noe særlig annet valg heller, med tanke alle innstrammingene Putin har gjennomført det siste året.

– Det er viktig for Putin å vise sitt folk at han har kontroll, og talen kan bidra til å overbevise noen og vise at Russland klarer seg uten Vesten.

ØKONOMI: Karen Anna Eggen mener talen hadde en innenrikspolitisk profil, med tydelig fokus på økonomi. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Regissert

Trygve Svensson i tankesmien Agenda mener Putin hadde sin vanlige stramme og regisserte fremtoning under tirsdagens tale.

– Han fremstår lik seg selv, og han gjentar det samme budskapet gang på gang. Er det noe vi vet, så er det at å gjenta noe, er et kraftfullt virkemiddel, sier han.

– Hva var Putins viktigste signal i dag?

– At denne krigen kommer til å fortsette ufortrødent fra Russlands side og at han forbereder folkene sine på det. Dette er et tydelig eksempel på hvor farlig et diktatur kan være, sier han.

Svensson mener det er viktig å lytte til sikkerhets- og Russlandeksperter som kan tolke og nyansere signalene presidenten sender.

For andre, som støtter Ukrainas selvbestemmelsesrett og ønsker en verden i fred, mener han vi bruke talen som et eksempel på hvordan man ikke skal være.

– Fordelene ved å leve i et demokrati og ikke et diktatur, er at en sånn tale ville blitt radbrekket av eget folk samtidig som lederen holdt den.