KRYSSERMISSIL: Det ble funnet deler av et russisk Kalibr-missil etter nattens angrep. Foto: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

Deler av havneinfrastrukturen i Odesa skal være skadet etter et russisk luftangrep natt til tirsdag. Samtidig hevder russiske myndigheter å ha forhindret et nytt ukrainsk droneangrep mot Krimbroen.

Det ukrainske luftforsvaret opplyser at de har skutt ned seks kryssermissiler natt til tirsdag, hovedsakelig over Odesa-regionen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Odesa er Ukrainas største havneby, og er dessuten et viktig knutepunkt for korntransporten ut av landet. Deler av havneinfrastrukturen i byen skal ha blitt ødelagt under nattens angrep, skriver Reuters.

– Angrepet er enda mer bevis på at terrorist-landet ønsker å sette de 400 millioner livene som er avhengige av ukrainsk mateksport i fare, skriver den ukrainske presidentrådgiveren Andriy Yermak på Telegram.



ØDELEGGELSER: Flere bolighus og infrastruktur på havnen i Odesa skal ha blitt skadet under angrepet. Foto: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

Luftangrepet skjer dagen etter Russland valgte å ikke fornye kornavtalen mellom de to landene.

I tillegg ble to personer drept under et mulig ukrainsk angrep mot Krimbroen mandag morgen. Russiske myndigheter omtaler angrepet natt til tirsdag som en «massiv hevnaksjon», ifølge Reuters.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder også at de har forhindret et ytterligere ukrainsk droneangrep mot Krimbroen:

– I natt ble et forsøk fra Kiev-regimet på å gjennomføre et terrorangrep med tjueåtte ubemannede luftfartøyer mot objekter på Krim-halvøya stanset, skriver forsvarsdepartementet på Telegram tirsdag morgen.

Bilder skal vise store eksplosjoner i havnebyen:

– Fremstår som en advarsel

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, tror angrepet mot Odesa har en strategisk hensikt for Russland:

– Det fremstår som en advarsel om at de er i stand til å skyte mot skip som ligger til kai der. De vil vise at ukrainerne er sårbare, sier han.

Haga tror timingen for angrepet er mer et sammentreff enn et sammenfall, selv om det skjer kort tid etter det ble meldt om eksplosjoner på Krimbroen.

– Det er fristende å se på det som en slags hevnaksjon, og det er ikke umulig, men det kan også være en del av en mer langsiktig plan om å legge press på kornavtalen, sier han.

TVILER: Lars Peder Haga ved luftkrigsskolen tror ikke russerne er i stand til å planlegge hevnangrep på såpass kort varsel. Foto: Forsvaret

Forskeren forklarer at det tar relativt langt tid å planlegge et angrep med Kalibr-missilene som Russland bruker.



– Sist det var et angrep mot Krimbroen i fjor høst, kom det ganske raskt et stort missilangrep noen dager senere, og Russland gikk offentlig ut og sa at det var en gjengjeldelse.

– Jeg var også i tvil på den tiden. Årsaken er at russerne bruker lang tid på å programmere målene sine, sier Haga.

Symbolsk sammenheng

Arild Moe, Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, er usikker på om det er en sammenheng mellom skrotingen av kornavtalen og angrepene på havnebyen.

– Det er ikke urimelig å si at det er en viss symbolikk, og en måte for Russland å vise at de kan skade viktig infrastruktur, men man skal ikke overdrive slike sammenhenger. Det er jo en krig med angrep som skjer hele tiden, sier Moe.

KRIGSHANDLING: Moe tror Russland viser muskler ved et slik angrep. Foto: Fritjof Nansens Forskningsinstitutt

Russland er selv en stor eksportør av korn noe som har gjort kornavtalen ekstra kontroversiell.

De har blant annet møtt problemer på grunn av vestlige sanksjoner som gjør det vanskelig å finne skip på det internasjonale shippingmarkedet som vil transportere russisk korn da de ikke får forsikring, Ifølge Moe.

– Samtidig har ikke Russland ikke har så mye å klage over da russisk eksport av korn faktisk har økt betydelig den siste tiden, men det kunne jo vært enda bedre, mener Moe.