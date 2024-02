Fremdeles på frifot etter syreangrep: – Kan bli livstruende

SISTE BILDE: Dette er et av de siste bildene av den mistenkte, før han går over brua Vauxhall i London. Foto: Metropolitan Police, London

Etter syreangrepet i London sist uke, er den mistenkte gjerningsmannen søkk borte. Det kan bli livstruende for ham, mener politiet.

Over en uke etter at Abdul Ezedi gikk til angrep på flere personer i Clapham i London med syre, er han fremdeles på frifot.

En kvinne (31) og hennes to barn på åtte og tre år, er blant dem som ble angrepet. Kvinnen og det ene barnet fikk det som omtales som «potensielt livsendrende skader».

Kvinnen er så kritisk skadet at politiet enda ikke har hatt mulighet til å snakke med henne, opplyser London-politiet.

Var i forhold

Politiet i London har bekreftet at mannen og den 31 år gamle kvinnen var i et forhold, men at de var i ferd med å gå hver til sitt før angrepet. Den aktuelle dagen skal kvinnen ha gått med på å møte ham.

– Det kan se ut som at motivet bak dette forferdelige angrepet er forholdet dem imellom, sier etterforskningsleder Jon Savell i London Metropolitan Police.

Til sammen ble tolv personer skadet i hendelsen. Fem av dem er politibetjenter. Flere personer som forsøkte å stoppe mannen er også blant de skadede.

SKADD: Overvåkningsbilder fra en Tesco-butikk viser Ezedi skadd etter hendelsen. Foto: London Metropolitan Police

Også den mistenkte har på videoovervåkingsbilder i ettertid av hendelsen vist seg å være synlig skadet i ansiktet.

Detaljerte bevegelser

Ved hjelp av overvåkingskameraer og informasjon fra banktransaksjoner har politiet klart å spore bevegelsene til Ezedi i timene etter angrepet.

Rett etter angrepet, forsvant han fra Clapham og kjørte forskjellige ruter på undergrunnsbanen en stund, før han gikk en rute som førte til elven Themsen til fots.

Ezedis bevegelser onsdag 31. januar 00:15 - Ezedis bil observeres idet han reiser fra hjemmet sitt i Newcastle 06.30 - Bilen observeres kjørende inn i Tooting i London 16.30 - Ytterligere en observasjon av bilen i Croydon, London 19.00 - Bilen observeres kjørende inn i Streatham i London 19.25 - Angrepet skjeri Lessar Avenue. Ezedi kommer seg unna i bilen sin, som han krasjer like i nærheten. Så løper han vekk fra bilen 19.33 - Ezedi går på et tog ved Clapham South undergrunnsstasjon 19.59 - Ezedi blir observert idet han går av et tog på Kings Cross undergrunnsstasjon 20.42 - Observeres på overvåkningskameraer inne på matbutikken Tesco i Caledonian Road i London. Han går ut av butikken og går mot høyre. 21.00 - Ezedi går inn på Kings Cross undergrunnsstasjon og går på banen Victoria mot sør 21.10 - Han går av Victoria-banen og går mot banen District. 21.16 - Ezedi går på District-banen mot øst. 21.33 - Ezedi går ut av undergrunnsstasjonen Tower Hill. 21.47 - Observeres i gaten Allhallows Lane, og går gjennom passasjen Cousin Lane. Så går han mot høyre, og går opp gaten Upper Thames Street. 21.51 - Går mot venstre på Upper Thames Street. 21.54 - Går oppover Upper Thames Street 21.59 - Passerer City of London School, og går mot bruen Blackfriars 22.04 - Passerer bygningen Unilever og går mot Victoria Embarkment. 22.06 - Passerer Carmelit House. 22.28 - Passerer Westminster Pier, går opp en trapp og fortsetter mot Westminster 22.33 - Observeres gående sør på Westminster bru 22.36 - Går over Westminster-brua 22.42 - Ezedi observeres gående vest langs Themsen 22.55 - Går langs Albert Embarkment og går mot Vauxhall Bridge 23.00 - Går over Vauxhall Bridge 23.03 - Observeres videre på broen, og går inn Grosvenor Road. Kilde: London Metropolitan Police

Det siste politiet har av sikre observasjoner er fra klokken 11 onsdag kveld, der han er observert gående over broen Vauxhall Bridge.

– Vi har ingen bevis for at han har hoppet i vannet, kunne politiet opplyse i en pressebrifing torsdag.

– Meld deg!



Politiet er tydelige på at Ezedi kan få hjelp til å holde seg skjult. De er likevel bekymret for tilstanden hans, særlig nå som det har gått over en uke.

– Vi har fått eksperter til å se på skadene Ezedi har i ansiktet på bilder, og de har vurdert at det er snakk om skader det lett kan gå infeksjon i. Dette kan være livstruende, sier Savell.

Etter det politiet vet, har ikke Ezedi søkt medisinsk hjelp.

– Meld deg til politiet, ikke bare slik at vi får snakket med deg, men også så du får den medisinske hjelpen du åpenbart trenger, sier han.

Britene har utlovet en dusør på 20.000 pund for dem som kan gi opplysninger som fører til en pågripelse av mannen.