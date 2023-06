Fransk minister ba for norske barn

I alt 48 norske barn kan miste skoleplassen sin på Lycée International utenfor Paris fra høsten av. Hvis de ikke de får 2,6 millioner kroner under behandlingen av det reviderte budsjettet.

– Det er både trist og pinlig at regjeringen ikke skjærer gjennom og skaper ro for elever og skole, sier stortingsrepresentant og tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner fra Høyre.

PINLIG: Tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner mener det er trist og pinlig at regjeringen har strøket pengene til norske skoleplasser ved Lycée International fra statsbudsjettet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Nato, Ukraina og norske barn

Den 23. mai tok Frankrikes utenriksminister, Catherine Colonna, imot sin norske kollega, Anniken Huitfeldt, i Paris. På dagsorden sto blant annet forberedelsene til NATO-toppmøtet i juli, krigen i Ukraina, situasjonen i Midtøsten og energispørsmål. Men også en liten post på statsbudsjettet, som den norske regjeringen har strøket.

– Det stemmer at den franske utenriksministeren tok opp fransk-norsk utdanningssamarbeid , inkludert spørsmålet om videre drift av den norske seksjonen ved Lycée International i Saint-Germain-en-Laye, bekrefter seniorrådgiver Mathias Rongved i Utenriksdepartementetet.



Utenriksministeren er på reise i Saudi-Arabia og kunne ikke stille til intervju om hvilke signaler hun ga til den franske utenriksministeren, om de norske skoleplassene.

TV 2 har tidligere skrevet om at Emmanuel Macrons ektefelle, Brigitte, har engasjert seg i den mulige nedleggelsen den norske seksjonen ved Lycée International utenfor Paris. Hun har informert både utenriksminister og kunnskapsministeren i ektemannens regjeringen, om de norske skolebarnas usikre skjebne.

PRESIDENTFRUEN GA BESKJED: De norske skolebarna har fått hjelp av Brigitte Macron, som selv er lærer, Hun har informert flere medlemmer av den franske regjeringen om manglende støtte fra Norge. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Må legge ned

Lycée International er en fransk offentlig skole med ulike nasjonale linjer. I tillegg til fagene på fransk får elevene også undervisning på norsk i flere fag. Det er et prestisjeprosjekt for Frankrike, og landets femte beste skole. Tanken er at norske, kinesiske, svenske, amerikanske og portugisiske barn, for å nevne noen, skal kunne leke og lære side om side. Skolen ble opprettet etter 2. verdenskrig. Det har vært norske barn på skolen side opprettelsen av Nato i 1949.

Siden det ikke er en privatskole og heller ingen norsk skole i utlandet, faller den mellom to stoler. I høstens statsbudsjett var bevilgningen til den norske seksjonen strøket. Kunnskapsdepartementet viser til at Norge bruker 25 millioner kroner på nettskole, for barn i utlandet.

– Nei, vi er ikke en eliteskole for rike overklassebarn, sa rektor Ida Storsve til TV2 da vi skrev om saken første gang.

Hun avviser at nettskole er et alternativ for mange av barna, både på grunn av alder og fordi nettskolen er sprengt.

KJEMPER: Rektor Ida Storsve med datteren utenfor skolen. Hverken foreldre, elever eller lærere har gitt opp håpet om at skoleplassene blir reddet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Hun forteller at statsbudsjettet i høst uten penger til skolen var et sjokk for både elever, lærere og foreldre. Siden 1989 har den norske seksjonen vært en post på statsbudsjettet.



Høyres Jan Tore Sanner er ikke overrasket over at de norske plassene på Lycée International utenfor Paris, er løftet helt opp på utenriksministernivå. Selv om det ikke handler om mye penger på statsbudsjettet. På årsbasis er det snakk om 5,3 millioner kroner.



– Norge og Frankrike har en lang tradisjon for kultur og utdanningssamarbeid. Denne skolen er viktig for norske familier som jobber kortere eller lengre tid ved en av de mange internasjonale institusjonene eller store bedriftene i Paris, og er et eksempel på samarbeid mellom våre land, sier den tidligere kunnskapsministeren og finansministeren.



SV har nøkkelen

Både Høyre, Venstre og Frp vil stemme for støtte til skolen. Regjeringspartiene forhandler nå med SV om støtte for revidert budsjett.

– Jeg håper og forventer at SV løfter denne saken og sørger for at skolen og elevene kan få en etterlengtet og positiv avklaring, sier Sanner.

Høyre kommer til å fremme forslag om bevilgning ved behandling av Revidert Nasjonalbudsjett.

Både Ap og Sp har tidligere sikret støtte til skolen, senest i 2016 da Stortinget enstemmig stemte for å opprettholde støtten.

– Vi kan ikke kommentere pågående forhandlinger, skriver stortingsrepresentant Grete Wold fra SV i en e-post.



UTDANNING: Catherine Colonna, utenriksminister i hilser på sin norske kollega under NATO-møtet i Oslo. Hun tok opp de norske skoleplassene utenfor Paris, da de to møttes noen uker tidligere. Foto: Rodrigo Freitas/NTB

Hun mener det er flott at flere er opptatt av skjebnen til de norske skolebarna, også på utenriksministernivå. Wold har forståelse for at situasjonen er krevende for barna, foreldre og lærere og håper den vil løse seg til slutt.

SV har tidligere sagt at partiet tar sikte på å sikre penger til de norske skolebarna i Frankrike.

Mange av elevene er barn av familier som er utsendt av norske arbeidsgivere, og som reiser hjem til Norge etter noen år. På denne måten kan de gå rett inn i norsk skole igjen.

Det finnes ikke andre norske skoler i Paris-området. Bare tre av familiene med elever på skolen har arbeidsgivere som betaler for skolegang i utlandet.