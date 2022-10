Frankrike hyller heltemodige hunder for krigsinnsats

I mer enn hundre år har hunder hjulpet soldater og reddet liv. Nå får hunder et eget minnesmerke i Frankrike der de hedres for krigsinnsatsen.

HUNDEN SPARCEL: En fransk soldat med hunden Sparcel står på vakt under en seremoni i Suippes, Øst-Frankrike, torsdag 20. oktober 2022. Foto: AP Photo/Christophe Ena

Hunder har vist seg å yte betydelige bidrag: Fra å spore opp mistenkte i terrorangrepene i Paris i 2015 til å kjempe mot ekstremister i Afrikas Sahel-region.

For å anerkjenne de firbeinte innviet Frankrike denne uken et minnesmerke som hyller alle heltemodige sivile og militære hunder.

STÅR VAKT: Franske soldater med hundene sine står på vakt under en seremonien i Suippes, Øst-Frankrike. Foto: Christophe Ena / AP Photo

Hunder med militærmedaljer deltok

Minnesmerket er en skulptur av den fransk-colombianske kunstneren Milthon, som viser en soldat fra første verdenskrig og hunden hans sittende tett sammen. Monumentet er plassert foran rådhuset i Suippes i Nordøst-Frankrike, et område hvor det fant sted store slag under første verdenskrig.

Suippes huser også den største militære kennelen i Europa, hvor medlemmer av den franske hærens 132. hundeinfanteriregiment trener hunder til militærtjeneste. Regimentet består i dag av 650 hærpersonell og 550 hunder.

Monumentet kom i stand på initiativ fra den franske kennelklubben Centrale Canine. Dyr fra hærregimentet, iført sine militære medaljer, deltok på en seremoni som innviet minnesmerket.

MINNESMERKE: En skulptur av den fransk-columbianske kunstneren Milthon viser en fransk soldat fra første verdenskrig og hunden hans klemt sammen. Foto: AP Photo/Christophe Ena

Snuser opp fiender

Regimentet i Suippes forbereder hunder for kampsoner der de vil få i oppgave å snuse opp og jage en potensiell fiende. Noen er også opplært til å oppdage eksplosiver og narkotika. Hver hund er sammenkoblet med en soldat.

Regimentets rekrutter er involvert i franske operasjoner i utlandet, inkludert i Afrikas Sahel-region, Vest-Afrika og Midtøsten. De blir også sendt på innenlandsoppdrag og for å jobbe i franske territorier utenlands, for eksempel å bekjempe gullsmugling i Fransk Guyana.

– Vi drar nytte av deres luktesans, deres syn, deres fysiske evner. Det er grunnen til at vi har mange belgiske, tyske schäferhunder, hunder som kan løpe, som er motstandsdyktige mot varme og kulde. De er veldig gode brukshunder, sier medlem av hundeenheten Audrey, som av sikkerhetshensyn ikke er navngitt med fullt navn.

Lekne og ikke lettskremte

Hundene som velges ut til trening, blir noen ganger rekruttert når de er valper, men de fleste er 18 måneder gamle. Mange kommer fra Frankrike, andre fra Nederland, Tyskland og land i Øst-Europa.

De går gjennom en rekke tester for å se om de er begeistret for å bite, villige til å leke og ikke lettskremt i et stressende miljø. Den viktigste kvaliteten som kreves, er tapperhet, ifølge regimentets soldater.

Når de ikke lenger kan utføre oppdragene sine, blir hundene pensjonert. Audrey planlegger at partneren Moocki skal bo hjemme hos henne når den tid kommer.

– Førerne er best egnet til å velge familier for pensjonerte hunder, forklarer hun.

– Vi prøver, som førere, å gjøre dette så godt vi kan … avhengig av hunden og dens karakter. Noen hunder kan også ha posttraumatisk stresslidelse, sier hun.

Seremonien i Frankrike hyllet spesielt Diesel, en politihund drept i et raid mot hovedmannen bak Paris-angrepene i 2015, og Leuk, en hund fra det franske militæret som ble drept av en ekstremist i Mali i 2019.

Frankrike opprettet sin første avdeling for å trene hunder til aktiv tjeneste under første verdenskrig. De søkte etter sårede soldater, advarte vaktposter og fraktet meldinger, mat og ammunisjon ved frontlinjene under krigen i 1914–18.

