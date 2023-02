Fra sykehjem i Oslo til krigen i Ukraina: Slik har «Omar» kjempet i ett år

Da tusenvis av ukrainere var på vei ut av landet etter at Putin erklærte krig mot Ukraina, var det noen som kjørte inn.

En av dem var tsjetsjenske «Omar» fra Oslo, og han hadde et klart mål i hodet: Russland må stoppes!

HJEM: TV 2 møtte Omar i Oslo da han kom hjem fra Ukraina for en kort periode. I skrivende stund er han på vei til Ukraina igjen. Foto: Aysun Yazici / TV 2

– Dette er ikke en krig mellom Russland og Ukraina. Dette er en krig mellom demokrati og Putins terrorisme. Hvis Ukraina taper, da taper demokratiet i verden og Russland angriper videre, også Norge sier Omar til TV 2.

Jobbet på et sykehjem

«Omar» ønsker å være anonym av sikkerhetshensyn. TV 2 kjenner hans virkelige identitet.

Han kom til Norge som flyktning for rundt ti år siden, og kort tid etter ble «Omar» innvilget asyl. Før krigen jobbet han som vaktmester på et sykehjem i Oslo.

Rett etter Putins krigserklæring 24. februar, sa han opp jobben, og begynte å forberede seg på krigen.

Deretter tok han kontakt med den tsjetsjenske bataljonen i Ukraina, PST og den ukrainske ambassaden i Norge.

2. mars satte Omar seg i bilen, og han, sammen med andre tsjetsjenske vennene sine, kjørte videre til Polen og så til Ukraina. Reisen tok fire dager.

«Omar» ankom til Kyiv rundt 14-tiden. Allerede samme natt var han på plass ved fronten.

ID KORT: Omar viser frem sitt id-kort han fikk fra ukrainske myndigheter. Foto: Aysun Yazici / TV 2

På bakken uten erfaring

Teoretisk visste han alt, i praksis hadde han ingen erfaring, men de hadde ingen tid til å miste.

Tsjetsjenere: Tsjetsjenere har kriget mot Russland i flere århundrer. På 1990-tallet gikk russiske styrker inn i Tsjetsjenia flere ganger etter at landet erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen. Store deler av Tsjetsjenia lå i grus etter krigen. Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International anslår at rundt 30.000 sivile tsjetsjenere ble drept eller er savnet etter den andre krigen fra 1999 til 2009. Men tsjetsjenere mener at de mistet rundt 350.000 sivile, minst 45.000 av dem var barn. Deretter skiftet den tsjetsjenske lederen Akhmad Kadyrov side og begynte å samarbeide med Russland. Hans sønn, Ramzan Kadyrov er nå Russlands president Vladimir Putins nærmeste støttespillere. Da krigen brøt ut i Ukraina valgte Kadyrov å vise sin støtte Vladimir Putins. Kort tid etter sendte han sine styrker inn i Ukraina. Nå er det mange tsjetsjenske soldater som kjemper mot Ukraina. I oktober hevdet Kadyrov også at han også hadde sendt sine tenåringssønner på 14, 15 og 16 år ut i krig.

– I begynnelsen var vi en gruppe på seks soldater. Vi hadde som oppdrag å gå helt til frontlinjen, cirka 500 meter fra russiske soldater for å finne ut hvor mange de er og hva de gjør, sier han og fortsetter:

– Dette var svært farlig, men noen måtte gjøre det fordi å gjenerobre Kyiv var svært viktig for krigens fremtid.

Etter en stund begynte bataljonen å bruke droner. Da ble det lettere å oppdage russiske soldater.

Slik rekogniserer Omar russiske soldater:

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Har blitt kommandant

I løpet av krigen har Omar blitt kommandant, og har ti soldater under seg. De jobber med rekognosering, og har ansvar for blant annet droner.

Sheikh Mansur-bataljonen som Omar er en del av, samarbeider også med andre ukrainske grupper.

– Noen ganger vil de at vi sjekker et sted og informere dem om antall russiske soldater. Vi bruker apper og legger inn. Avstanden mellom oss og russerne er ofte tre eller to kilometer.

Videoen viser de russiske soldatene Omar rekognosert:

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Motivasjonsforskjell

På bakken er det en stor motivasjonsforskjell mellom russiske og ukrainske soldater, ifølge Omar.

– Vi har et klart mål og vet hva vi gjør og hvorfor vi er der, men mange russiske soldater er blitt hentet fra fengselet, og de er ikke bevisst på hva de holder på med, legger Omar til.

– Ikke bare bare

I løpet av det siste året har Omar kjempet i Ukraina. Han har opplevd mange farlige situasjoner.

– Jeg har opplevd mange ganger at en bombe falt ved siden av meg. Jeg har mange venner som har blitt skadet. Det å være på bakken er ikke bare bare, sier han.

Vil fortsette videre

Ifølge Omar vil krigen ikke ta slutt når krigen i Ukraina er ferdig. For han er det et mål til:

PASS: Omer forteller at da han forlot hjemlandet, tok han med seg det tsjetsjenske passet, men i hans norske pass står det at han er fra Russland. Foto: Privat Les mer PASSPORT: Da Omar forlot hjemlandet, tok han med seg det tsjetsjenske passet. Foto: Privat Les mer

– Målet vårt er ikke lenger bare Ukraina. Dersom krigen tar slutt i Ukraina, vil vi fortsette å kjempe videre til vi tar hjemlandet vårt tilbake fra Russland og den heter, «Den tsjetsjenske republikken Itsjkeria», sier han og legger til:

– Vi har vår egen nasjonalitet, flagg og pass. Hvorfor kan vi ikke leve som Norge? spør han.

– Tror du at dette er en realistisk plan?

– Ja, hvorfor ikke? Alle har rett til å leve i sitt eget land. Ukraina har rett til å ha sitt eget hjemland, men hvorfor ikke vi? Jeg skal kjempe til norske myndigheter forbyr meg å gjøre det, sier han og fortsetter:

– Jeg håper den russiske terrorismen blir ødelagt, og at vi vender tilbake til vårt fedreland og kan leve der fritt.

– Hunden til Putin

Den autoritære tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov er nå en av president Vladimir Putins nærmeste støttespillere.

ALLIERT: Ramzan Kadyrov er en av Vladimir Putins nærmeste allierte. Foto: AP / NTB

Ifølge Omar har Kadyrov og hans far Akhmad Kadyrov sviktet tsjetsjenere.

– Kadyrov og faren hans har solgt tsjetsjenere til Putin og de drepte de beste tsjetsjenske soldatene, sier han og legger til:

– Kadyrov gjør det Putin vil at han skal gjøre. Han er hunden til Putin, ikke noe mer.