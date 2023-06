Fra pølsesalg til marsj mot Moskva

UNDERLIG FIGUR: Hva slags person er egentlig Yevgeny Viktorovich Prigozhin? Her er han parodiert i en parade i Dusseldof i februar 2023. I Russland er bildet av ham et litt annet. Foto: Ina Fassbender / AFP / NTB

Tidligere har Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin saksøkt journalister som hevdet han hadde noe med Wagner-gruppen å gjøre.

Nå orkestrerer Putins tidligere catering-sjef det han kaller en rettferdighetsmarsj, etter at maktkampen mellom ham og militærtoppene har nådd et bristepunkt.

Wangerstyrker, under hans ledelse, begynte marsjen i Ukraina og skulle fortsette til rettferdigheten var gjenopprettet, uttalte Prigozjin i en rekke meldinger som rystet Russland.

Deadline 1. juli

Det var ventet at noe skulle skje, for konflikten mellom den russiske militærledelsen og lederen for Wagnersstyrkene har bygget seg opp til et kokepunkt.

I begynnelsen av juni hardnet konflikten til, da forsvarsminister Sergei Shoigu krevde at alle «frivillige styrker» - også Wagner-soldater - skulle signere en kontrakt med den russiske hæren.

I RUSSLAND: Den 24. juni er Wagner i angrepsposisjon inne i Russland, nær det militære hovedkvarteret i Rostov ved Don. Foto: STRINGER / AP / NTB

– Wagner signerer ingen kontrakt med Shoigu, sa Prigoszhin.



Russlands president Vladimir Putin, som tidligere har latt Prigozjins utspill passere, var denne gangen på parti med militærtoppene sine:

– Dette må gjennomføres så raskt som mulig, sa han om forsvarsministerens kontrakter.



Deadline er satt til 1. juli.

Konfliktnivået var allerede høyt: Wagner-gruppen anklages for blant annet å kidnappe og torturere russiske soldater under slaget om Bakhmut.

Nå hevder Prigozhin at den russiske hæren har angrepet Wagner-soldater. Og med det går marsjen bort fra frontlinjen og inn i Russland der Prigozjin og Wagner-styrkene skal «gjenopprette rettferdighet».

Vi vet fortsatt ikke hvor den marsjen kommer til å ende.

For å forstå hva som skjer er det verd å se på hvor den begynte. For hvem er egentlig Jevgenij Prigozjin?

UNIFORM: Men ingen soldat. Han har selv aldri vært i militæret. Det kan være erfaringen hans fra fengselet har kommet til nytte. Foto: HANDOUT / TELEGRAM / AFP / NTB

Kriminell fortid



Han ble født i 1961, og studerte på en idrettsskole i Leningrad (Nå St. Petersburg).

Internatskole 61 for sport utdannet flere olympiske idrettsutøvere, og ifølge dokumenter som skal ha lekket fra hans advokater kunne han selv blitt langrennsløper, hvis ikke det hadde vært for en skade, skriver The Economist.

Slik gikk det ikke.

Atten år gammel ble han dømt til to års betinget fengsel for tyveri.

I prøvetiden begikk han en rekke innbrudd. For eksempel brøt han og en kamerat seg inn i en leilighet og stjal en vase, en serviettholder og seks vinglass.

Men det ble snart mer brutalt.

Dømt til 13 års fengsel



I retten vitnet et gjengmedlem om en hendelse der Prigozjin gikk hardere til verks. Gjengen skulle feire at de hadde ranet en mann for 250 rubler, da de fikk øye på en ung kvinne. En av dem ba henne om en røyk, og da hun åpnet håndveska grep Prigozjin henne om halsen og begynte å kvele henne. Hun ble bevisstløs og falt i bakken. Ett gjengmedlem tok skoene hennes, mens Prigozjin rev av henne øredobbene.

Hendelsen er gjengitt i dommen.

Det er verd å nevne at en dom i Sovjetunionen i 1980, etter vitneforklaringer fra gjengmedlemmer som kan ha motiver for å skylde på hverandre, ikke kan regnes som hevet over tvil.

Men historien forteller likevel noe om hvor han var og i hva slags selskap da han 20 år gammel ble dømt til 13 års fengsel.

Frihet og pølsebod

Fengsel i Sovjetunionen var ikke et godt sted å være, og Prizgozjin har ikke uttalt seg stort om den tiden. Han er mer åpen om hvordan han startet opp med å selge pølser.

– Vi lagde sennepen hjemme på kjøkkenet i leiligheten. Moren min regnet ut inntektene våre der. Jeg tjente tusen dollar i måneden. Det var fjell av rubler, så mange at det var vanskelig for moren min å telle dem, har han sagt i et intervju med en avis.



KOKK: I et land der høytstående politikere kan bli forgiftet, er Putins preferanse for akkurat denne kokken en tillitserklæring. Foto: Alexey Druzhinin / Sputnik / AFP

Derfra ble det restauranter i St. Petersburg. Prigozjin forteller en historie om hardt arbeid som ble til et forretningseventyr, ifølge The Economist, men andre kilder har andre forklaringer.

Oligarken Mikhail Khodorkovsky ble fengslet av Putin i 2005. Han hevder organisert kriminalitet og restaurantvirksomhet hang sammen i St. Petersburg. Til The Economist sier han byen var «Russlands Chicago».

Putins kokk

Hvordan kontakten mellom Putin og Prigozjin ble til et tillitsforhold er ikke kjent, men da Putin ble president i år 2000, ble Prigozjin den utvalgte cateringsjefen for flere statsbesøk og store anledninger. Der fikk han kallenavnet «Putins kokk». Putin feiret til og med fødselsdagen sin på en av Prigozjins restauranter, New Island, skriver BBC.

Han organiserte store banketter for internasjonale gjester.

– Vladimir Putin så at jeg ikke hadde noe problem med å servere øvrighetspersoner personlig. Vi møttes da han kom med den Japanske statsministeren Mori, sa han i et intervju ifølge BBC.

Besøket skjedde i april 2000, helt i begynnelsen av Putins regjeringstid.

I et land der forgiftning har vært et drapsvåpen, er et det et tegn på tillit når Vladimir Putin lar Prigozjin sette frem mat til ham.



Nektet for å være militærleder

I Februar 2022 invaderte Russland Ukraina, og i begynnelsen hadde ikke leiesoldatgruppen Wagner noen større rolle. Men noen måneder senere begynte de å gjøre seg gjeldende, og i september 2022 dukket det opp en video på Twitter. Der rekrutterte han innsatte til å kjempe med Wagner i Ukraina.

Frem til det øyeblikket hadde Prigozjin saksøkt journalister som hevdet at han hadde noe med Wagner-gruppen å gjøre. Plutselig snakket han åpent om det, og snart var han et kjent ansikt. Wagner-gruppen har enormt mange følgere på russiske sosiale medier, og Prigozjin ble et kjent ansikt med kontroversielle uttalelser også i vestlige medier.

PRANGENDE: Da Prigozjin gjorde det kjent at han var Wagner-sjef, ble det veldig kjent. På den enorme glassbygningen står PMC Wagner Center. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP / NTB

Men The Economist har snakket med et tidligere Wagner-medlem som var villig til å fortelle om et mye tidligere møte med Pigozjin. Marat Gabidullin ble rekruttert i fengsel, og gjorde tjeneste med Wagner første gang i Ukraina i 2014. Deretter ble han sendt til Syria, der Russland støttet Assad. I 2016 ble han skadet, og da han våknet på sykehuset ga noen ham en telefon. I den andre enden var Yevgeny.

– Det var som å bli ringt av Gud, sier han til The Economist.



Prigozhin sa til ham at Wagner-gruppen skulle betale for all behandlingen han trengte, og han ble lovet en dekorasjon. Selv om Prigozjin aldri selv har gjort tjeneste i militæret, regner han soldatene som sine kamerater.

Allerede i 2016 hadde han altså en etablert rolle og høy status i Wagner-gruppen. Men hvordan han ble det er uklart.

FORRETNINGSMANN: Han er ikke bare Putins kokk - her er han også i 2017 på et møte med den kinesiske presidenten i Moskva. Foto: SERGEI ILNITSKY / AFP

Gabidullin forteller at han var Prigozhins personlige assistent etter sykehusoppholdet. Han forteller om en temperamentsfull mann som kunne handle på eget initiativ. På ett tidspunkt hevder Gabidullin at Prigozhin sendte Wagner-soldater inn i kurdiskkontrollerte territorier i Syria for å ta kontroll over oljeutvinningsanlegg.

Prigozhin var ikke klar over at amerikanske spesialstyrker trente i området, så da amerikanerne ringte direktelinjen til det russiske forsvarsdepartementet for å sikre seg mot å starte en verdenskrig, forsikret Russland amerikanerne om at de ikke hadde noen i området.

Amerikanerne bombet Wagner-soldatene, og ifølge Gabidullin døde mer enn hundre av dem. Den tidligere assistenten til Prigozhin sier til The Economist at den russiske generalen som tok telefonen antakelig hadde ordre om ikke å blande seg i Wagners saker, og at han rett og slett adlød ordrene ordrett.

Akkurat hvordan kommunikasjonen mellom Wagner, den russiske militærledelsen og Kreml foregikk da de 100 Wagner-soldatene ble drept i Syria er ikke kjent, men det viser at maktkampen mellom Prigozjin og de russiske militærtoppene ikke er noe nytt.

ETTERLYST: FBI opplyste den 3. mars at de satte inn sanksjoner mot russiske oligarker - deriblant Prigozjin. Foto: FBI

Og det tyder på at Prigozjin har vært i toppsjiktet lenge.

« Utmerket diktatorarbeid»

Når det først ble kjent at han var leder for Wagnergruppen, ble han en offentlig figur. Wagners nye hovedkvarter åpnet i St. Petersburg. Prigozjin

Gruppen har vært kjent for brutal fremferd, hemmelighold og Wagner-sjefen la ut videoer av en tidligere straffedømt Wagner-soldat som deserterte. På videoen er Yevgeny Nuzhin tatt til fange igjen, og han får holdet slått i stykker med en slegge mens han sitter tapet fast til en vegg i en kjeller.

« Utmerket diktatorarbeid», kalte han videoen. Han skal senere ha tatt med en slegge med inngraveringen «til å drepe kaniner» til en Wagner-tropp.

RASENDE: Ved Bakhmut døde store deler av Wagner-styrken, og Prigozjin raste mot Moskva og Kreml og forsvarsledelsen foran bilder av lik. Foto: HANDOUT

Men Bakhmut ble et vendepunkt. Han gikk høyt ut og hevdet Wagner skulle ta byen på egenhånd. Etter hvert som tapene ble store raste Wagner-sjefen mot manglende ammunisjon, og kritikken mot forsvarsministeren og generalene ble uvant høylytt i et land der opposisjonelle og vanlige politiske aktivister ville fryktet fengsel for å si hva de mente.

Prigozjin virker ikke som han er redd for å si hva han mener.

På kokepunktet

Dette er mannen som nå har satt i gang hendelser som kommer til å havne i historiebøkene.

Han hevder 25 000 Wagner-soldater er klare til å gjennopprette rettferdighet, og sendt dem fra den ukrainske fronten der en motoffensiv er i full gang. De omringer militære administrasjonsbygg i Rostov ved Don, skyter ned helikoptre fra den russiske hæren og en militærkolonne tar motorveien til Moskva.

Han skal ikke avsette presidenten, sier han. Alle andre kan bare fortsette med sitt. Det er forsvarstoppene han skal ha has på.

Men Putin har allerede gitt uttrykk for hvor han står i konflikten om kontraktene. Det fremstår ikke som sannsynlig at han vil tillate at Wagner-soldatene går inn i Moskva og angriper forsvarsmyndighetene.

Når man ser det slik, kan det kanskje virke som om Prigozjin handler irrasjonelt. Kanskje har han ikke tålt krigen.

Men ifølge hans tidligere assisten Gabidullin, er han ikke gal.

– Han er en vanskelig mann, ikke en enkel mann. Det er feil å tenke at han er en uintelligent kriminell ... Han er veldig smart og veldig farlig, sier Gabidullin til The Economist.