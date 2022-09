Fra gledesrop til bunnløs sorg: Over 445 mennesker funnet i massegrav

IZIUM , UKRAINA (TV 2): Innbyggerne i Izium tok imot de ukrainske styrkene med gledesrop da byen ble gjenerobret. Massegrav og torturkamre vitner nå om hva lokalbefolkningen har blitt utsatt for under russisk okkupasjon.

AVDEKKER: Over 400 graver er funnet i en stor massegrav i den tidligere russisk-okkuperte byen, Izium. Foto: Simer Askjer/TV 2

Russiske styrker flyktet fra Kharkiv fylke, da ukrainerne rykket frem i en overraskende lynoffensiv forrige uke.

Blant byene som er gjenerobret og nå under ukrainsk kontroll, er Izium. Byen er et viktig transportknutepunkt, blant annet til industriområdene i Donbas.

Lokalbefolkningen, som før krigen talte 40.000 mennesker, tok imot de ukrainske styrkene med gledesrop, men etter seks måneder med russisk okkupasjon er det en sønderknust by som står igjen - med et folk i bunnløs sorg.

Store deler av byen ligger i ruiner. Boligblokker er ødelagt av brann og fulle av hull etter granattreff.

Men verst av alt er massegraven som nå er avdekket.

Muligens den største massegraven til dags dato

I en skog like ved byen er det avdekket en massegrav, som ifølge ukrainske myndigheter totalt innehar 445 graver.

Ifølge etterforskningsleder i Kharkiv fylke, Serhij Bolvinov, er majoriteten av personene som er funnet begravd sivile.

Massegraven ved Izium kan være den største som har blitt funnet i en frigjort by under krigen. I dag slapp internasjonal presse til.

PÅ PLASS: TV 2 fikk i likhet med annen internasjonal presse tilgang til Izium og massegraven i dag, fredag. Foto: Simen Askjer/TV 2

TV 2 sitt team på stedet bevitner arbeidet som rettsmedisinere har satt i gang:

Grav etter grav åpnes. Flere titalls døde kropper hentes ut.

ETTERFORSKER: Alle likene skal graves opp og obduseres, har ukrainske myndigheter besluttet. Foto: Simen Askjer/ TV 2

De døde kroppene bærer preg av å ha lagt der lenge.

TV 2 ser med egne øyne at noen av dem er bakbundet, og blir fortalt at flere av dem har blitt skutt.

UFATTELIG: Massegraven kan være den største som er funnet til dags dato i Ukraina. Foto: Simen Askjer/TV 2

Ukrainske myndigheter har vedtatt at alle 445 lik skal graves opp og sendes til rettsmedisinske undersøkelser for obduksjon.

Dette for å samle bevis for mulige krigsforbrytelser begått av russiske styrker, sa etterforskningsleder Serhii Bolvinov til Sky News.

Barn og kvinner blant de drepte

Guvernør i Kharkiv fylke, Oleg Sinegubov, er i sjokk av hva massegraven avdekker. Han kan ikke begripe russiske soldaters brutalitet.

– Det er forferdelig å se så mange mennesker gravd ned. Vi kan allerede se nå at flere av likene har blitt torturert og drept, sier han til TV 2 og legger til:

– Vi finner også barn og kvinner blant likene. Vi har funnet mer enn 400 døde mennesker som er gravd ned her.

GUVENØR: Guvenør Oleg Sinegubov kan ikke begripe brutaliteten til de russiske okkupantene. Foto: Simen Askjer/TV 2

– Umenneskelige forhold, tortur og død

Ukrainas myndigheter bruker sterke ord om ødeleggelsene og smerten som russiske soldater har påført innbyggerne i fylket Kharkiv.

– Russerne har ødelagt, tatt og stjålet. De har etterlatt seg ødelagte landsbyer, og i noen av dem er det ikke et eneste hus som ikke har skader, uttalte Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, torsdag til nyhetsbyrået AP.

I tillegg til de materielle ødeleggelsene, ventes det å avdekke grusomme menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser.

Ukrainske myndigheter sa fredag at de har avdekket minst ti torturkamre.

– Vi har allerede sett dehumanisering av kropper, og ikke bare tegn til voldelig død, men også tortur. Dette er bare begynnelsen, sa viseinnenriksminister Yevhen Enin, i et intervju med Ukrainas Radio NV.