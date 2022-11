Fotballhelt i valgthriller – avsløringer preller av hos tilhengerne

WRIGHTSVILLE, USA (TV 2): Republikaneren og Trump-vennen Herschel Walker er imot abort under alle omstendigheter, men selv skal han ha betalt to kvinner for å ta abort.

Skal ha betalt for to aborter

DOBBELTMORALSK: Senator-kandidat og abortmotstander fra Georgia, Herschel Walker, beskyldes for dobbeltmoral etter at flere kvinner har stått frem og hevdet at den tidligere idrettsstjernen har gjort dem gravide for deretter å forlange abort. Foto: Elijah Nouvelage / NTB

De skitne, tomme butikkvinduene gaper mot oss i hovedgata i Wrightsville. Knapt et menneske er å se ute. Her i hjembyen til Herschel Walker er det lenge siden det har vært noen velstand.

– Denne byen er i krise. Mange småbyer i Georgia er i krise, forteller William Hall til TV 2.

NEDLAGT: Det er dårlige tider i hjembyen til Herschel Walker. Nesten samtlige butikker har gått konkurs. Foto: Frode Hoff / TV 2

61-åringen lever av å reparere bilseter og har funnet seg et tomt lokale der han han kan lagre de store skumplatene som brukes som fôr i setene.

Det var ikke så vanskelig for nesten samtlige butikker har gått konkurs. Men hvis Herschel Walker nå blir valgt inn i senatet, tror han på bedre tider.

TROR PÅ BEDRING: William Hall reparerer bilinteriør og har tro på bedre tider Men da må Herschel Walker bli valgt inn som senator sier 61-åringen. Foto: Frode Hoff / TV 2

TV 2 spør om han tror den tidligere fotballstjernen, som er helt uten politisk erfaring er klar for Washington.

– Jeg tror heller det er et spørsmål om Washington er klar for Herschel, sier Hall.

Republikaneren og Trump-vennen Walker ligger nå helt likt med demokraten Rafael Warnock i kampen om å få plass i Kongressen.

Ryker den plassen for demokratene, mister de sannsynligvis flertallet og republikanerne vil kunne diktere USAs politikk de neste årene.

Den tidligere idrettsproffens politiske plattform er bygget på familieverdier og et totalforbud mot abort.

Men da to ulike kvinner forrige måned sto frem og hevdet at Walker hadde betalt for at de skulle ta abort, ventet mange at løpet var kjørt for utfordreren.

Spesielt da en av sønnene hans gikk ut og refset faren for skinnhellighet:

– Familieverdier, liksom? Han har fire barn med fire ulike kvinner. Han var aldri hjemme for å ta seg av noen av barna sine. I stedet var han rundt omkring og hadde sex med andre kvinner, sa Christian Walker (23) i en video på Twitter.

Preller av

Men så langt har skandalen prellet av på Herschel Walker, som fosser frem på meningsmålingene.

I hjembyen, der han har heltestatus på grunn av sine meritter på fotballbanen, er alle vi snakker med tydelige på at Walker er deres mann uansett hva som kommer frem.

HELTESTATUS: Senatorkandidat Herschel Walker, nyter stor respekt i hjembyen Wrightsville i Georgia. Han har både en idrettsstadion og en gate oppkalt etter seg. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Folk må ha lov til å gjøre feil, sier William Hall.

– Jeg støtter Herschel fordi han har kristne verdier, akkurat som jeg.

En annen av innbyggerne i Wrightsville, mener det er viktig med tilgivelse og er sikker på at Walker er blitt et bedre menneske.

– Nei, jeg tror ikke noe på det der. Og hvis han gjorde det, tilhører det fortiden. Vi er mest opptatt av fremtiden, sier Jane Perkins til TV 2.

SER FREMOVER: Innbygger i Wrightsville, Jane Perkins, mener Herschel Walkers fortid ikke skal tale mot ham. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hun håper aller mest at Walker skal kunne gjøre noe med inflasjonen og økonomien hvis han blir rikspolitiker.

– Vi trenger lavere priser. Og vi trenger nye politikere.

Hevdet han var politi

Herschel Walker har selv nektet for beskyldningene om at han presset tidligere kjærester til å ta abort.

Men i valgkampen har han, akkurat som sin venn Donald Trump, kommet med mange usannheter.

Blant annet har han hevdet at han har jobbet som politi i flere år, noe amerikanske faktasjekkere har tilbakevist.

TRUMP-VENN: Herschel Walker sammen med sin venn Donald Trump under et arrangement i Perry, Georgia. Tidligere President Donald Trump støtter Walkers kandidatur. Foto: Dustin Chambers /NTB.

Han har også forsøkt å skryte på seg en universitetsgrad han ikke hadde. Under koronapandemien, promoterte fotball-legenden en spesiell spray som folk kunne bruke på kroppen for angivelig å ta knekken på viruset.

Forrige uke var tidligere president Barack Obama i Georgia for å drive valgkamp for demokratene og latterliggjorde fotballspillerens forsøk på å skifte beite.

– Han er en kjendis som ønsker å bli politiker og vi har jo sett hvordan det kan gå, sa Obama med klar referanse til tidligere president Trump.

Skjebnevalg

Kongressvalget 8. november blir et skjebnevalg.

President Joe Biden sa i en tale onsdag kveld at USAs fremtid som demokrati står på spill.

Først og fremst fordi så mange valgfornektere, som Herschel Walker, nå søker politiske verv.

– De ønsker å frata folk retten til å stemme, og bestemme om stemmen din skal telles, advarte Biden.

STOLER PÅ WALKER: William Hill mener Herschel Walker ikke vil komme med løfter han ikke holder. Foto: Frode Hoff / TV 2

Men i det dypt konservative Wrightsville er alle vi møter tydelige på at Walker er mannen som kan bringe landsbygda i Georgia ut av krise og forfall.

– Han er ikke en sånn som sier at han skal tenke på det, eller at ting må bestemmes i en komité. Hvis han lover noe, kommer han til å gjøre det, sier William Hall til TV 2.