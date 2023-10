– Forventer å bli overrasket

I år er det nominert 351 kandidater til Nobels fredspris. Ifølge Nobelinstituttet er dette det nest høyeste antallet noensinne.

– Slik jeg ser det, er det ingen veldig tydelig retning prisen blir tatt i. Det er ingen fredsprosesser som har kommet veldig langt, sier Henrik Urdal i Norsk fredsforskningsinstitutt (PRIO).

Noen kilometer unna Nobelinstituttet og fredssenteret ligger kontorene til PRIO. Hvert år publiserer de sin kortliste over kandidater for Nobels fredspris.

– Det er 75-årsjubileet for FNs universelle menneskerettighetserklæring i år, så vi har pekt på en rekke menneskerettighetsforkjempere, sier Urdal.

Øverst på listen er Narges Mohammadi i Iran og Mahboba Seraj i Afghanistan. To aktivister som kjemper for kvinners rettigheter i undertrykkende regimer som begrenser kvinners muligheter til å gå på skole eller kle seg som de vil.

– Dette er veldig gode kandidater, så hvis komiteen skulle velge seg et sånt tema, så ville det vært veldig bra, sier Urdal.

Det er ingen fredsprosseser som har kommet veldig langt Henrik Urdal, PRIO

Urfolksrettigheter

Neste på listen er to som kjemper for urfolksrettigheter og klima- og miljøspørsmål. Victoria Tauli-Corpuz fra Filippinene er tidligere spesialrapportør for urfolksrettigheter i FN, og Juan Carlos Jintiach fra Ecuador er demokratisk valgt leder for Amazonas' grupper.

– Dette vil være en måte for komitéen å koble menneskerettigheter og de store globale natur- og miljø- og klimautfordringene, sier Urdal.

PRIO: Henrik Urdal publiserer hvert år sin kortliste over kandidater til Nobels fredspris. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Folkerett og Myanmar

Videre på listen står Den internasjonale domstolen, som megler folkerettslige spørsmål mellom stater, og er en viktig arena for å løse konflikter.



– På fjerde plass er FN-ambassadøren til Myanmar og National Unity Government i Myanmar, som kjemper en demokratisk ikke-voldelig kamp mot militærregimet. Det vil jo også peke på det problemet vi ser i økende grad nå med militære kupp, sier Urdal.

MILITÆRJUNTA: I Myanmar har militærjuntaen ført en brutal og voldelig politikk. Foto: AFP

Sist på kortlisten til PRIO er forsknings- og dokumentasjonsorganisasjonen Human Rights Data Analysis Group. De samler inn informasjon om menneskerettighetsbrudd, overgrep og krigsforbrytelser.

– Dette vil være gode priser, også innenfor et bredt menneskerettighetsperspektiv.

Vil komiteen se utenfor Ukraina?

På Menneskerettighetenes plass i Bergen holder Raftostiftelsen til. De jobber for å fremme menneskerettigheter, og deler hvert år ut Raftoprisen for å styrke dette arbeidet. Flere tidligere prismottakere har senere fått Nobels fredspris.

– Det store spørsmålet er om årets pris kommer til å ha noe med krigen i Ukraina å gjøre, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder ved Raftostiftelsen.

Kobbeltvedt er enig med Urdal og PRIO i at det er mange konflikter som kunne trengt et ekstra søkelys fra Nobelkomiteen.



– Vi har hatt en borgerkrig i Etiopia i flere år. Vi har situasjonen i Sahel der det er veldig mye urolighet, og vi har Myanmar der juntaen slår hardt ned på befolkningen, sier Kobbeltvedt.

Samtidig mener Kobbeltvedt at det vil være vanskelig å se utenfor krigen i Ukraina.

DONETSK: Utbombede hus langs fronten i Øst-Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

– Et spørsmål er om man for eksempel kunne valgt noen av de som jobber med straffeforfølgelse av krigsforbrytelser, eller noen som arbeider med å kunne stille Putin-regimet til ansvar. Da kunne man sett i retning av Den internasjonale straffedomstolen (ICC), sier Kobbeltvedt.

Klima og menneskerettigheter

Kobbeltvedt peker også på at hvis komiteen ser andre steder enn Ukraina, så er miljø- og klimaarbeidet, blant annet i Amazonas, en god kandidat. Det er også menneskerettighetsforkjempere, som for eksempel aktivister i Afghanistan og Iran.

– Ved flere anledninger så har prisen gått til menneskerettighetsforkjempere eller rettighetsforkjempere som enkeltindivider.

Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Et kontroversielt valg vil jo være å gi det til en kinesisk menneskerettighetsforsvarer, sier Kobbeltvedt.

Forrige gang prisen gikk til en kinesisk aktivist var i 2010 da Liu Xiaobo fikk prisen. Konsekvensene ble en diplomatisk isfront mellom Norge og Kina. Nå er bildet litt annerledes, mener Kobbeltvedt.

– Det vil komme på et tidspunkt der Kina har gått i en stadig mer autoritær retning, og det hadde sendt et viktig signal hvis man hadde satt fokus på noen som jobber for menneskerettigheter i Kina og ikke minst for uigurenes rettigheter, som det ikke har vært fokus på før, sier Kobbeltvedt.

Forventer å bli overrasket

– Hvis jeg skal være helt ærlig, så er min forventning å bli overrasket, sier professor i statsvitenskap ved Institutt for Politikk og Forvaltning ved Universitetet i Bergen, Lise Rakner.

Rakner ønsker seg mest en pris som setter fokus på menneskerettigheter, og trekker også frem 75-årsmarkeringen for FNs menneskerettighetserklæring.

– Det er jo et fantastisk dokument som kanskje aldri ville blitt undertegnet i dag. Så det er en viktig markering, sier Rakner.

Hun trekker fram at her passer det godt med en pris til for eksempel menneskerettighetsaktivister i utsatte land som Iran, Afghanistan eller urfolksaktivister.

Et spesielt år

Professor Rakner sier at det er et spesielt år for fredsprisen og verden, med kriger flere steder og store, merkbare klimaendringer som fører til store konsekvenser.

Hun sier at en pris som fokuserer på det internasjonale samarbeidet og FN kanskje er på sin plass.



– På FNs klimatoppmøte for et par uker siden sier jo FNs generalsekretær at det eneste vi har av en verdensregjering, nemlig FN, ikke har noen makt eller noen penger. I en situasjon hvor verden brenner eller drukner kunne en pris vist betydningen av en sterk verdensregjering, sier Rakner.

KONFLIKTSKY: Lise Rakner håper inderlig at ikke en sittende president i en pågående konflikt får prisen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hva med Zelenskyj?

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj topper mange av bookmakeres lister for årets pris.

– Hvis jeg skal være 100 prosent ærlig, så er min største frykt at denne prisen skal gå til en leder i en pågående krig, sier professor Rakner.

– Jeg har ofte følt at de kanskje minst vellykkede prisene har vært de som er gitt til politikere. Tenk på Etiopia, tenk på Aung San Suu Kyi. Det er ganske komplekse ting, og særlig i pågående konflikter.

ZELENSKYJ: Den ukrainske presidenten topper mange lister over årets fredspriskandidater. Foto: Javad Parsa

Kobbeltvedt i Raftostiftelsen er enig.

– Jeg tror det vil være vanskelig for Nobelkomiteen å gi en pris til en stridende part. Rett og slett på grunn av testamentet til Nobel og Nobelprisens historie. Selv om det er en veldig rettferdig og legitim forsvarskamp som kjempes, sier Kobbeltvedt.

Spiller fredsprisen noen rolle?

Alle tre ekspertene er enige om at Nobels fredspris har hatt og fortsatt har stor betydning. Ikke minst fordi den retter søkelys mot konflikter og arbeid som gjøres i mer ukjente eller glemte deler av verden.

BESKYTTELSE: Jostein Hole Kobbeltvedt tror prisen kan være med å beskytte vinneren. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Kanskje der den virkelig har en betydning er når den løfter frem de menneskene som jobber under vanskelige forhold. Og der det å få det søkelyset og den oppmerksomhet fra verden kan gjøre en forskjell og kanskje gi beskyttelse, sier Kobbeltvedt.

Rakner peker på den risikoen mange enkeltmennesker løper.

– Det er mennesker som risikerer noe i sine private liv. De har tatt stor risiko på vegne av en større gruppe.

ANERKJENNELSE: Lise Rakner mener prisen inspirerer og gir pågangsmot til den som vinner.. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det å bli sett og anerkjent for det arbeidet, det tror jeg ikke du skal undervurdere betydningen av.

Urdal understreker hvilken betydning det kan ha for den eller de som vinner prisen.

– Det å få fredsprisen er en av de aller største ropertene du kan få. Veldig mange prisvinnere opplever at dørene åpnes, at de får tilgang til viktige politiske arenaer, at de får tilgang til midler som kan bidra til å løfte frem deres saker.

DØRÅPNER: Henrik Urdal tror Nobels fredspris gir nye muligheter. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Det er en fantastisk mulighet for vinnerne til å få gjennomslag og å få økt sin synlighet.