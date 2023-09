– Forventar reaksjon fra Vesten

Ei gruppe med rundt 30 tungt væpna menn fyrte av skot mot kosovisk politi, nord i republikken søndag morgon. Éin politibetjent døydde på staden.

Etterpå storma gruppa også eit serbisk-ortodoks kloster i landsbyen Banjska. Volden er den verste sidan mai, seier ein tenestemann i Kosovo.

Munkar og pilegrimar blei sperra inne i klosteret medan kampar gjekk føre seg utanfor.



OMRINGA: Biletet viser ei rekke køyretøy som har parkert utanfor Banjska-klosteret etter at ei militær gruppe omringa det søndag 24. september. Foto: Kosoviske styresmakter.

Klokka 19.30 søndag kveld meldar Kosovo sin innanriksminister, Xhelal Svecla, at dei har kontroll på situasjonen.

– Det skjedde etter ei rekke trefningar, sa Svecla til journalistar søndag kveld, ifølge Radio Free Europe.

Fire personar er stadfesta drepne, mellom anna éin politimann.



Ein tydeleg link

Jon Hallvard Kværne er ekspert på Balkan og tidlegare assistent for Forsvarsattachéen ved Den norske ambassaden i Beograd. Han drar heilt tydelege linkar mellom denne hendinga og den langvarige konflikten mellom Serbia og Kosovo.

FØLGER MED: Medan TV 2 snakkar med Jon Hallvard Kværne er han på tur til Serbia og følger situasjonen forlaupande. Foto: Forsvaret

– Vi veit enno ikkje kven som står bak angrepet, men etter alt å dømme, og innan vi veit noko meir, kan vi gå ut ifrå at åtaksgruppa er serbarar eller nokon som støttar Serbia, forklarer Kværne.

Han legg til at sidan gruppa er tungt utstyrt med våpen og pansrete køyretøy, tyder dette på at militære makter står bak.

I ei pressemelding etter hendinga seier statsminister Kurti at «bilete frå staden (...) viser at vi ikkje har å gjere med væpna sivile».

– Ei alvorleg utvikling

Konflikten mellom Kosovo og Serbia har røter langt tilbake i tid. Det eskalerte til ein krig som varte frå februar 1998 til juni 1999.

– Det er ei lang og komplisert historie, men hovudforteljinga er at Serbia køyrde ein undertrykkande politikk i Kosovo då det var ein del av Jugoslavia. Kosovo ynskjer sjølvstende, men dette har ikkje Serbia funne seg til ro med.

FYRTE AV SKOT: Fire personar stadfesta drepne i opptøyane i Kosovo i dag. Foto: Visar Kryeziu

Han legg til at Serbia ynskjer å gjere ting så vanskeleg som mogeleg for Kosovo.

– Vi må ta denne utviklinga på alvor, seier Kværne.



Klar forventing

Balkan-eksperten er klar på sine forventningar frå Vesten.

– Eg forventar at hendinga fører til ein noko meir realitetsorientert reaksjon frå Vesten. Viss ikkje, kan det gå utover kredibiliteten til deira, held Balkan-eksperten fast.

Han forklarer at EU og Nato har hatt ein svak politikk rundt konflikten mellom Kosovo og Serbia sjølv om dei har sett i gong forhandlingsprosessar.

Angrepet søndag skjer litt over éi veke etter at samtalar på toppnivå mellom Serbia og Kosovo braut saman i Brussel, ifølge AP. Møta blei haldt i regi av EU.

MEKLING: Frå venste: President i Serbia, Aleksandar Vucic, utanrikspolitisk talksmann i EU, Josep Borrell, spesialrepresentant i EU, Miroslav Lajcak, and statsminister i Kosovo Albin Kurti møttes 14. september for å diskutere relasjonen mellom landa. Foto: Virginia Mayo

– Vi har lenge sett ei halvhjarta tilnærming frå Vesten til denne konflikten. Dei ynskjer å finne ei løysing som ikkje skal koste dei noko. Den enkle løysing her har vore å presse den svake parten i konflikten, altså Kosovo, meiner Kværne.



Hendinga i dag skjer i forlenging av ei rekke valdelege opptøyar over fleire år.

Kværne understrekar at Serbia har akseptert at dei nok ikkje kjem til å få kontroll over heile Kosovo igjen, men at dei no ynskjer å skaffe seg så mykje makt i Nord-Kosovo som mogleg.



ANSPENT: Opptøyene i mai tidlegare i år førte til valdelege konfrontasjonar mellom partane. Foto: Laura Hasani

Uroa blussa opp i mai, etter eit lokalval der kosoviske ordførarar blei valt inn i fleire kommunar i Nord-Kosovo. Der er fleirtalet av befolkninga serbarar. Det skjedde etter at den serbiske delen av befolkninga boikotta lokalvala, og valdeltakinga låg på like over tre prosent.