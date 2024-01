Nærmere 600 ganger har helsevesen på Gazastripen og Vestbredden blitt angrepet, siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut 7. oktober.

Det meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) fredag 5. januar.

ALDRI FØR: Ingen annen konflikt har kostet så mange hjelpearbeidere livet, melder FN. Over 136 FN-ansatte er drept på Gazastripen. Foto: Mohammed Faiq / AFP

I WHO sin database kan man lese hvordan angrepene har påvirket helsepersonell:

Leger og sykepleiere har blitt hindret i å gi medisinsk hjelp til sine pasienter, og har blitt tvunget til å forlate dem.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner har krevd etterforskning av Israels angrep mot Al-Nasr barnesykehus i november. Palestinsk helsepersonell har fortalt blant andre CNN, om hvordan de ble tvunget til å forlate spedbarn for å dø.

Barnas skjebne ble senere dokumentert av journalister.

WHOs database viser også hvordan israelske soldater har avhørt, bortført og arrestert helsepersonell, og påført dem fysisk og psykologisk vold.

AMBULANSE: Fire ambulansearbeidere og to andre personer ble drept i et israelsk angrep 11. januar i Deir el-Balah på Gazastripen, melder Palestinsk Røde halvmåne. Foto: AFP

Helsepersonell har også blitt skadet, eller drept av bombardement.

– Det er ingen tvil om at det å være hjelpearbeider på Gazastripen nå er med livet som innsats. Det å leve med en slik frykt, innebærer også store psykologiske følger, sier psykolog Atle Dyregrov.

– Det skaper et helvete

I år 2000 var Dyregrov med å stifte Children and War Foundation.

Da hadde psykologen fra Bergen arbeidet i flere krigs- og konfliktområder, i regi av organisasjoner som Unicef, Røde Kors og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Blant annet i Gaza.

Det er med en enorm uro og frustrasjon, at han nå følger situasjonen på Gazastripen gjennom media og meldinger fra kollegaer.

KRISER: Som psykolog har Atle Dyregrov flere tiårs erfaring med nasjonale og internasjonale kriser. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det var et forferdelig angrep Hamas utførte 7. oktober, men Israels svar er ikke forholdsmessig. Over 24.000 palestinere er drept, samtidig som helsevesen angripes. Jeg har aldri sett verre, sier Dyregrov og legger ettertrykkelig til:

– Jeg mener at det å knekke all samfunnsstruktur og spesielt helsesektoren, ikke kan ansees som annet enn forsøk på å tilintetgjøre et samfunn. Det skaper et helvete for befolkningen og for hjelperne.

– Jeg vil presisere at israelere som folk, ikke er ondskapsfulle. Men de angrepene vi nå ser mot sivile og hjelpearbeidere, er systematisk ondskapsfulle handlinger som strider med internasjonal lov, tilføyer psykologen.

FARVEL: En palestinsk lege tar farvel med sin datter, som er innvilget innreise fra Gazastripen til Egypt. Selv velger han å bli igjen for å hjelpe. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

De umulige valgene

– Til TV 2 forteller norske leger på Gazastripen om umulige valg om hvem som skal få hjelp, og om flere palestinske kollegaer som etter over tre måneder med krig ikke makter mer. Som er mentalt utslitte og ikke i stand til å jobbe. Hva tenker du om det?

– Helsepersonell er i utgangspunktet svært robuste. Til tross for forhøyet stressnivå, vil også det å kunne utgjøre en forskjell øke dedikasjonsnivået, forklarer Dyregrov og trekke paralleller til pandemien:

– Men når man selv frykter for eget og sine kjæres liv, samtidig som man må ta vanskelige valg, vil mange knekke sammen under belastningen. Under pandemien var det høye stressnivåer blant helsearbeidere som sto i fronten, mange ble utbrent. Stressreaksjoner blant helsepersonell på Gazastripen, vil naturligvis være langt høyere.

LEGE: Den palestinske legen Hassan Zain al Din, sykler så langt han kan hver dag for å gi medisinsk hjelp på Gazastripen. Foto: Ahmed Zakot / Reuters

Dyregrov peker særlig på to svært belastende faktorer på Gazastripen nå:

1. Usikkerhet for eget liv og for hvor lenge krigen vil vare. Det er lettere å stå i noe man vet en sluttdato for.

2. Hjelpeløshet og det å ta umulige valg, forårsaket av mangel på medisin og en konstant strøm av pasienter.

For det å bestemme hvem som skal leve og hvem som ikke kan reddes, tærer utvilsomt på egen mental helse, understreker psykologen.

– De palestinske hjelpearbeiderne har rett og slett holdt på så lenge at det er utover den menneskelige yteevne.

OVERVELDENDE: Kirurg Suhaib Alhamss gjør seg klar til nok en operasjon, og sier til nyhetsbyrået AP at det er en overveldende strøm av pasienter. Foto: Fatima Shbair / AP

Foruten PTSD, mener han at hjelpearbeidere på Gazastripen særlig er i risiko for det som i psykologien kalles moralsk skade.

– Moralsk skade er når man over tid sliter med de ekstreme valgene man har måtte ta. Det er flere eksempler på dyktige leger og annet helsepersonell som på grunn av moralske skader, sliter med å stå i sin jobb.

Det norske teamet

– Hvordan kan dette prege norske og andre internasjonale hjelpearbeidere, som nå drar inn på Gazastripen for å bidra?

– Det er alltid en risiko, men de har en mer regulert og tidsavgrenset eksponering. I tillegg har de gode støttesystemer både under og etter oppholdet, presiserer Dyregrov og legger til:

– For internasjonale hjelpearbeidere er det mer vanlig med reaksjoner som dårlig samvittighet for å dra hjem, hvor de også skal gjenoppta arbeid som gjerne ikke føles like meningsfylt.

Hva med fremtiden?

Psykologen frykter først og fremst for den akutte situasjonen på Gazastripen, men kan ikke la være å bekymre seg for fremtiden.

– Gaza har en mer utdannet befolkning enn de fleste i verden. Palestinere er utrolig dyktige og inspirerende folk, men hvordan skal palestinere ha en tro på fremtiden etter denne krigen? spør Dyregrov seg, og advarer om at han selv ikke har noe oppløftende svar.

– En tilleggsbelastning av denne krigen, blir det hatet og sinnet mange naturlig vil føle mot verdenssamfunnet – som i over 100 dager har tillatt dette å fortsette, sier Dyregrov og konstaterer:

– Jeg tror dessverre at Israel har lykkes med å ramme palestineres tro på fremtiden. Jeg håper den kan bygges opp igjen. Da må i så fall verdenssamfunnet trå til.

FREMTID: Dyregrov bekymrer seg særlig for Gazas unge. Her venter barn på matutdeling sør på Gazastripen. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Urovekkende tall fra FN

For den erfarne psykologen er det fristende å tenke tilbake på 1990-tallet, hvor fredsavtaler som Oslo-avtalen og en sterk fremtidstro preget tidsånden.

Det står i sterk kontrast til 2024; hvor FN anslår at nærmere 300 millioner mennesker i 72 ulike land, vil ha behov for humanitær hjelp og beskyttelse.

– Jeg husker optimismen som var i min tid, og som gjenspeilte seg i dokumenter i Unicef på 1990-tallet. I 2024 står det verre til enn på flere tiår, sier psykolog Atle Dyregrov og slår fast:

– Jeg er særlig bekymret for hvordan dette vil prege unge mennesker over store deler av verden. Det er mange som nå vil vokse opp med en sterkere fremtidspessimisme.