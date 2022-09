Forsvarssjefen: – Et tragisk feiltrinn fra Putin

Til tross for en vellykket motoffensiv tror forsvarssjefen på en langvarig krig i Ukraina. Han peker på én faktor som er skummel for hva som skjer videre.

Ukrainske styrker har den siste uken lyktes med en rask og omfattende motoffensiv i Kharkiv-regionen, nordøst i landet.

Så mye som 6000 kvadratkilometer skal være gjenerobret fra russerne, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

Selv om det etter hvert har begynt å gå saktere, har rådgiveren hans opplyst at offensiven fortsetter.

Norges forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, sier til TV 2 at han fremdeles mener krigen i Ukraina har gått over i en mer statisk fase.

– Samtidig ser vi at den taktiske offensiven til Ukraina lyktes veldig godt, og at russerne faktisk trakk seg tilbake i hui og hast.

Han legger til at den tilbaketrekningen skjedde uten orden, og at russerne etterlot seg store mengder våpen.

– Men vi må være forberedt på at krigen fortsatt vil vare lenge.

– Gjort en forskjell

Et viktig element i den vellykkede motoffensiven er våpenleveranser fra Vesten. Det gir nemlig Ukraina muligheten til å ta ut russiske mål bak frontlinjen.

Forsvarssjefen er klar på at Ukraina er avhengig av denne støtten.

– Det de erobrer fra russiske styrker blir veldig fort brukt opp. De må ha en jevn tilførsel av våpen og modernisere forsvaret sitt. Det er det vi har sett har gjort en forskjell i kampene også.

Han mener det store spørsmålet nå er om russerne vil ta tilbake områdene igjen.

– Har de den kampviljen, disiplin og stridsmoralen som skal til, når de nå har flyktet i hui og hast fra områdene Ukraina har tatt tilbake?

Må forhandlinger til

Utviklingen i krigen den siste uken har blitt omtalt i media som «et vendepunkt» og at «det bare er et spørsmål om tid før krigen er slutt».

Det har blant annet fått professor ved Institutt for forsvarsstudier og forsvarets Høgskole, Sven Holtsmark, til å reagere.

KHERSON: Det er særlig i nord at den ukrainske hæren har rykket fram og gjenerobret tusenvis av kvadratkilometer, men en varslet offensiv er også i gang i Kherson-regionen i sør. Foto: Ihor Tkachov / AFP / NTB

Kristoffersen har vanskelig for å se for seg en fullstendig militær løsning på krigen.

– Det må på et eller annet tidspunkt forhandlinger til. Ukraina snakker om målsetninger om å ta tilbake alt tidligere okkupert territorium, inkludert Krim. Jeg tror det blir en veldig vanskelig jobb å klare det, militært.

– Tragisk feiltrinn

Russland har innrømmet at de trekker seg ut av Kharkiv-regionen, og sier det er på grunn av en strategisk omgruppering.

Den begrunnes med at de skal nå de uttalte målene for «den militære spesialoperasjonen» som er å få kontroll på Donbas.

– Russland har tapt betydelige mengder materiell og ikke minst personell. Så de er betydelig svekket og det koster dem dyrt, sier Kristoffersen.

UFORUTSIGBAR: Norges forsvarssjef sier Vladimir Putins valg om å gå til krig med Ukraina vil koste Russland dyrt. Foto: Mikhail Klimentyev / AP / NTB

– Hele krigen er et tragisk feiltrinn fra Putin som kommer til å koste Russland veldig mye.

Han forklarer tapene også merkes i Norges nærområder.

– Det er betydelig mindre aktivitet enn de vi kunne forventet på denne tiden av året.

Én skummel faktor

Kristoffersen mener det er vanskelig å spå hva som blir Putins neste trekk. Ettersom han har vist seg å være uforutsigbar.

– Men det er klart at Putin og Russland fremdeles har muligheten til å eskalere og øke innsatsen adskillig mer, enn de har gjort så langt i Ukraina. Det er det som er skummelt i denne krigen nå.

SPØRSMÅL: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er tydelig på hva han mener er det store spørsmålet i krigens videre gang. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det er blitt advart mot at Putin vil true med atomvåpen, eller ta i bruk taktiske atombomber i Ukraina. Forsvarssjefen har ikke tro på en slik utvikling.

– Russland har en veldig tydelig doktrine for bruk av atomvåpen: Enten at de blir angrepet selv, eller at russisk territorium er ekstensitet truet, sier han, og legger til:

– Det er ingen grunn til å bruke det som argument nå for å bruke atomvåpen.