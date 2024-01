Forsvarssjefen: Alle svensker må forberede seg på krig

ALVOR: Sveriges forsvarssjef Michael Bydén sier at sikkerhetssituasjonen er svært alvorlig. Her sammen med sin norske kollega Eirik Kristoffersen under Kirkeneskonferansen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Sveriges forsvarssjef Michael Bydén oppfordrer samtlige svenske innbyggere til å forberede seg på krig.

– På individnivå må man mentalt forberede seg, sier Bydén til svensk TV 4.

Den svenske forsvarsledelsen sier at sikkerhetssituasjonen i Europa og verden preges av en mørk utvikling som ikke ser ut til å endre seg i 2024.

– Veldig alvorlig situasjon

Under konferansen Folk og Försvar søndag sa Sveriges sivilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin at det kan bli krig i Sverige. Alle svenske borgere må derfor handle for å styrke landets motstandskraft, sa han.

Sveriges forsvarssjef Michael Bydén møtte finske soldater under en øvelse i 2023. Foto: Bezav Mahmod / Försvarsmakten / BILDBYRÅN / NTB

Den svenske forsvarssjefen deler Bohlins syn.

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Nå må man gå fra ord til handling, sier Bydén til TV 4 mandag morgen.

– Vi må forstå hvor alvorlig denne situasjonen egentlig er, og at man helt ned på individnivå forbereder seg mentalt, fortsetter forsvarssjefen.

Han sier at Sveriges befolkning må stille seg disse enkle spørsmålene når de følger nyhetsdekningen fra Ukraina:

– Er jeg forberedt hvis dette skjer her? Hva burde jeg gjøre? Jo flere som har forberedt seg, jo sterkere er samfunnet vårt.

Mandag morgen gjennomførte Russland omfattende luftangrep flere steder i Ukraina. Luftvernsirenene gikk over store deler av landet i morgentimene, og det ukrainske militæret varslet om et storstilt luftangrep mot flere ukrainske regioner.

Russland har den siste tiden utført flere omfattende missil- og droneangrep i Ukraina. Rett før nyttår ble til sammen 39 mennesker drept på én dag som følge av russiske angrep mot blant annet hovedstaden Kyiv.

Signerte USA-avtale

I desember signerte USA og Sverige en forsvarsavtale som gir USA mulighet til benytte 17 svenske militærbaser, anlegg og øvelsesområder.



Avtalen innebærer at amerikanske styrker kan handle raskere ved en eventuell krise og uten å vente på en beslutning om Nato vil engasjere seg. De 17 basene amerikanske styrker får tilgang til, ligger fra Kiruna, Boden og Luleå i nord til Ronneby og Revingehed i sør.



Sommeren 2023 landet amerikanske strategiske bombefly for første gang i Sverige i moderne tid. Et B1-B Lancer-fly med Luleå i bakgrunnen. Foto: Försvarsmakten

Tyrkia og Ungarn er de eneste Nato-landene som så langt ikke har godkjent Sveriges søknad om å bli med i Nato. Finland, som søkte medlemskap samtidig med Sverige etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina, ble tatt opp i alliansen i april 2023.



– Mer alvorlig

Også Norge trues av Russlands krig i Ukraina.

Beredskapen er trappet opp fra fase 0 til fase 1, og Forsvaret har siden 2022 stått i beredskap for en sikkerhetspolitisk krise.

– Vi er i en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i november til TV 2.



I romjulen sa Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen at han ikke tror det er umiddelbar fare for et angrep mot Norge, og at Norge styrker sin forsvarsevne med Sverige og Finland inn i Nato.

– Det er viktig å huske på at Russland har låst sin kapasitet i Ukraina, og vil bruke lang tid på å bygge seg opp igjen. Mange russiske soldater er drept, og mye russisk utstyr er ødelagt. Det er ingenting som tyder på et angrep mot Norge i nærmeste fremtid. Det er et svekket Russland i våre nærområder, sa Kristoffersen til Klassekampen.