Forsvarsekspert: – Dette er dramatisk

Ukrainas offensiv for å gjenerobre Kherson, har ført til at Russland har satt i gang masseevakuering av byen.

Det pågår nå en storstilt evakuering av rundt 50 000 innbyggere.

Professor Sven Holtsmark ved Forsvarets Høgskole beskriver det som nå skjer i Kherson som dramatisk.

– Russland eskalerer fortsatt, på den brutale måten som vi har forventet. Og russerne ser nå ut til å innstille seg på at Ukraina kommer til å gjøre store framstøt i Kherson. Derfor har de satt i gang masseevakuering av Kherson by, og til og med administrasjonen selv har dratt over elven – så mye tyder på at de innstiller seg på å tape vestsiden av elven. Det er dramatisk, sier Holtsmark.

DRAMATISK: Professor Sven Holtsmark ved Forsvarets Høgskole sier at det som nå skjer i Kherson er dramatisk. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Veldig vanskelig militær situasjon

Professoren mener at den massive evakueringen viser at russerne forbereder seg på å tape dette området.

– Det er mulig at de har lært litt av tidligere feil. Før de gikk på store tap i nord, tviholdt de på at alt gikk bra – helt til det var for sent. Nå forsøker de, etter alt å dømme, et annet propagandamessig grep og forbereder den russiske befolkningen på en planlagt tilbaketrekning, sier Holtsmark.

Forsvarseksperten tror ikke dette er et skritt ut av Ukraina for Russlands del, da dette er en påtvunget tilbaketrekning.

Han viser til at russernes styrker på nordvestsiden av elven i Kherson nærmest er avskåret fordi broene over elven er ødelagt.

– Dette gjør at de er i en veldig vanskelig militær situasjon. Så etter alt å dømme er de tvunget til å trekke seg tilbake. Men de har ingen intensjoner om å trekke seg ut av Ukraina, sier han.

Fredag morgen melder lokale russisk-innsatte myndigheter at fire personer er drept i et ukrainsk angrep på Kherson. De skal ha blitt drept mens de beskyttet Antonivskyj-broen, som brukes til evakuering, over elven Dnipro.

– En veldig brutal prosess

– Russiske myndigheter oppfordrer sivilbefolkningen å trekke seg ut av Kherson. Snakker vi deportasjon da?

– Det er litt vanskelig å si. Men det vi vet at det har funnet sted omfattende deportasjoner i okkuperte områder i Ukraina. Forskjellen mellom deportasjon og evakuering er at deportering er tvunget, sier Holtsmark.

MASSEAVAKUERING: Sivile evakuerer fra Kherson-regionen ved å krysse til den andre siden av Dnepr-elven. Foto: AFP

Professoren mener at alt tyder på at veldig mange ukrainere er blitt deportert fra for eksempel Mariupol.

– Og det tyder på at dette er en veldig brutal prosess, der de blir kjørt gjennom såkalte filtreringsleire i Russland der det kontrolleres om det for eksempel er noen forbindelse til ukrainske styrker. I denne prosessen ser det ut til at en del har forsvunnet i en form for russisk ukjent system.

– Hva vil dette bety for Ukraina og veien videre, om mange forsvinner?

– De forsvinner fra okkuperte områder. Så per i dag pågår det en menneskelig tragedie, etter alt å dømme en forbrytelse. Militært sett betyr det ikke noe direkte for Ukraina. Men når det kommer frem informasjon om disse russiske overgrepene, så vil det etter alt å dømme styrke motstandsviljen, sier Holtsmark.

Veldig krevende vinter

De siste dagene har vi sett mange luftangrep fra Russlands side, rettet mot infrastruktur og strømforsyninger. Forsvarsprofessoren mener dette er noe vi vil fortsette å se også den kommende tiden.

– Det vi har sett nå er at Russland helt åpenbart går etter ukrainsk infrastruktur og energi, noe som har hatt veldig god effekt. De har slått ut en betydelig del av den ukrainske elektriske forsyningen, simpelthen ved å angripe kraftverkene. Dette har skapt en kritisk situasjon i Ukraina, sier Holtsmark.

EVAKUERING: Sivile evakuert fra den russiskkontrollerte Kherson-regionen ankommer her en jernbanestasjon i byen Dzhanko. Foto: Alexey Pavlishak/ Reuters

Han tror vi må forberede oss på at denne typen angrep vil fortsette, noe som kan bli veldig krevende.

– Vinteren i store deler av Ukraina er langt kaldere enn i Sør-Europa, der temperaturer ned i minus 20-30 grader er helt vanlig. Så med slike angrep framover kan det bli en veldig vanskelig situasjon utover vinteren, sier professoren.