Forsvaret: Økning i angrep mot norskvoktet base i Irak

STYRKEBESKYTTELSE: Norske soldater i Task Force Viking under en øvelse på militærbasen Ain al-Asad i Irak. Foto: Zachary Myers / US Army

Militærbasen har denne uken blitt utsatt for flere angrep fra Iran-tilknyttet militsgruppe.

En Iran-tilknyttet militsgruppe skal ifølge meldinger på sosiale medier ha gjennomført nye droneangrep det siste døgnet mot Ain al-Asad-basen vest i Irak.

Rundt 30 norske soldater i Task Force Viking deltar i vakt og sikring på militærbasen, som har blitt utsatt for flere angrep denne uken.

– Økning i antall hendelser

Forsvaret opplyser til TV 2 at de følger utviklingen tett.

– Når det gjelder Irak og det norske bidraget tilknyttet Al Assaad Air Base, så har det i siste periode vært en økning i antall hendelser hvor det har blitt avfyrt raketter og droneflyvninger med eksplosiver mot basen, sier oberstløytnant Reidar Flasnes ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til TV 2.



SKYTING: En norsk soldat på et alliert skytefelt inne på Ain al-Asad-basen. Foto: Quince Lanford / US Army

De norske soldatene inngår i Operation Inherent Resolve (OIR), den USA-ledede koalisjonen som siden 2014 har bistått Irak med å bekjempe terrorgruppen IS. Basen ligger rundt 200 kilometer unna grensa mot Syria.

Amerikanske soldater er den siste uken er blitt angrepet minst tolv ganger i Irak og fire ganger i Syria av Iran-tilknyttede grupper i Midtøsten.

Ifølge Pentagon-talsmann Patrick Ryder ble 21 amerikanere skadd i to av angrepene ved Ain al-Asad-basen og al-Tanf i Syria.

Ingen skadde nordmenn

Oberstløytant Flasnes sier at et effektivt luftvern har bidratt til at norsk personell ikke er blitt skadd i angrepene.

– Luftvernsystemene som beskytter basen mot slike angrep har i hele perioden vist seg å være effektiv, og det har ikke kommet til skade på norsk personell eller materiell, sier talspersonen ved FOH.

PÅ PLASS: Marineinfanterister på plass i Adenbukta. Foto: Moises Sandoval / US Navy

USA har de siste ukene trappet opp sitt militære nærvær i regionen.

En flåte på flere skip, blant dem hangarskipet USS Gerald R. Ford som besøkte Norge i sommer, er i området som følge av krigen mellom Israel og Hamas.

Landets forsvarsminister Lloyd Austin sier at USA ikke ønsker at krigen mellom Hamas, som støttes av Iran, og Israel skal utarte til en storkrig i regionen.

Ved Forsvarets operative hovedkvarter ønsker man ikke å spekulere i hva den endrete sikkerhetssituasjonen i området kan føre til.

– Som kjent er det en mer spent situasjon i Midtøsten som gir ringvirkninger til ulike nasjoner og grupperinger i området. FOH ønsker ikke å spekulere videre i hvilke konsekvenser og utvikling dette gir. Forsvaret følger utviklingen tett i alle områder hvor norsk personell tjenestegjør, sier Flasnes til TV 2.