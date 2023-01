Forsvarer egen bok før den er publisert

Boken der prins Harry forteller sin historie blir å få kjøpt den 10. januar, men allerede er store deler av innholdet kjent. Søndag kveld kunne britene se prinsen på TV-skjermen, og ingenting tyder på at Harry forsøker å reparere familierelasjonene sine med denne boken.

Særlig Camilla får gjennomgå i søndagens ITV-intervju med Tom Bradbury. Intervjuet er gjengitt i en rekke medier, blant annet hos The Guardian.

Ofret på Camillas «PR-alter»

Flere utdrag fra boken ble lest opp i ITV-intervjuet. I ett av dem han sier at hans interesser har blitt ofret på Camillas «PR-alter». Bradbury spurte om Harry var konsekvent svertende når han omtaler stemoren og pressen.

– Svertende? Det er ingen del av noe av det jeg har sagt som er svertende mot noe medlem av min familie, spesielt ikke mot stemoren min, svarte Harry. – Det har skjedd ting som har gjort vondt. Noe i fortiden, og noe er pågående.

LEKKASJER: Mye lekkes fra boken i forkant. Søndag kveld viste prins Harry frem noen av de dypere konfliktene. Foto: Intervju på ITV1 den 8. januar

Han sier William og Kate også har lidd på grunn av faren og stemoren, eller på grunn av pressehåndtering fra faren og stemoren, eller fra deres representanter. Selv trodde han at det skulle gå greit med ham selv og Megan, siden han var reservearvingen.

– Jeg elsker faren min, jeg elsker broren min, jeg elsker familien min, sa han i intervjuet. Problemene ligger i forholdet til tabloidpressen.

– Enkelte familiemedlemmer har bestemt seg for å gå til sengs med djevelen, sa han i intervjuet.

Kommentatoren til The Guardian beskriver Harry som rørende og sjarmerende hele veien, samtidig som han legger alt kongefamilien står for i grus. Vekslingen går igjen videre i intervjuet: Harry forteller om vanskelige og vonde øyeblikk, men gjengir også sårbare og nære samtaler og gir uttrykk for at han er glad i familien sin.

– Ikke gift deg med henne

I et annet utdrag fra lydboken som ble avspilt søndag, forteller Harry hva han og broren William sa til Charles om Camilla:

– Vi godtar Camilla. Bare ikke gift deg med henne. Bare vær sammen, pa, lyder stemmen til Harry i opptak på intervjuet. Han har selv lest inn lydboken.

– Han svarte ikke på det. Men hun gjorde det. Med en gang. Kort etter at vi traff henne privat, begynte hun å spille et nøye planlagt spill, forteller han i intervjuet.

Han forteller om historiene som begynte å dukke opp over alt i avisene om samtaler Camilla hadde hatt med prins William, som egentlig hadde vært private. Harry fastslår at det bare var en person som kunne ha lekket dem.

Åpen for gjenforening

I intervjuet nekter Harry for at han og Meghan har anklaget medlemmer av kongefamilien for rasisme i et intervju hos Oprah Winfrey.

GLAD i FAMILIEN: Det er et vekslende budskap fra Harry i intervjuet. Foto: Andrew Kelley / Reuters / NTB

– Det var den britiske pressen som hevdet det, sa Harry. Han beskrev mye omtalte bemerkninger om hudfargen til sønnen hans Archie som «bias», en automatisk reaksjon basert på fordommer. Det var ikke snakk om rasisme, presiserer han.

Han forteller at han for tiden ikke er i kontakt med William. Han har heller ikke snakket med faren sin på lenge, sier han.

Da journalist Anderson Cooper spurte Harry om han så et håp om gjenforening i 60 minutes-intervjuet på CBS søndag, var han åpen for at kongefamilien kunne bli hel igjen:

– Ja, ballen ligger hos dem nå. Meghan og jeg har fortsatt å si at vi åpent vil be om unnskyldning for hva som helst vi har gjorde galt. Det må være en konstruktiv samtale, en som kan skje i det private. En samtale som ikke lekkes, sa Harry.

Kensington Palace har mandag morgen ikke kommentert ITW-intervjuet.