Forsvarer: – Det var transaksjonell sex

Harvey Weinstein brukte sin makt og innflytelse i Hollywood til å voldta kvinner, og de var livredde for egen karriere om de sa nei, sa aktor i saken mot ham i Los Angeles mandag.

Bevisførselen startet i saken mot filmprodusenten Harvey Weinstein i Los Angeles mandag. Han er tiltalt for elleve voldtekter i området mellom 2004 og 2013. Foto: Etienne Laurent / Pool via AP / NTB

Filmprodusenten utnyttet både den fysiske størrelsen og posisjonen som «konge» i bransjen til å angripe ofrene sine på hotellrom, ifølge påtalemyndigheten.

– De fryktet at de ville ødelegge karrierene sine om de fortalte noen om hva han hadde gjort, sa visestatsadvokat Paul Thompson til retten.

Thompson la til åtte kvinner som skal ha blitt overfalt av Weinstein, vil vitne i rettssaken.

– Hver eneste av dem meldte seg uavhengig av hverandre, og ingen av dem kjente hverandre, sa Thompson.

Han spilte av en rekke opptak for juryen av kvinnene som snakket om Weinstein. I klippene ble han beskrevet som «den mektigste i bransjen» og «kongen».

100 år til

Weinstein er tiltalt for elleve tilfeller av voldtekt mot kvinner på forskjellige hoteller i Los Angeles-området mellom 2004 og 2013. 70-åringen nekter straffskyld og hevder all seksuell kontakt skjedde med samtykke fra kvinnene. Bevisførselen i saken startet mandag.

Den tidligere filmmogulen ble i 2020 dømt til 23 års fengsel i delstaten New York for overgrep og voldtekt mot en produksjonsassistent i 2006 og ung skuespiller i 2013. Han har siden anket dommen, og i august ble det klart at saken får en ny runde i retten neste år.

Blir han funnet skyldig av juryen i Los Angeles, kan han bli dømt til mer enn 100 år til i fengsel.

Weinstein er også mistenkt for seksuelle overgrep mot en kvinne i London i 1996. Totalt har nesten 90 kvinner fremmet anklager mot Weinstein, blant dem flere kjente skuespillere.

– Ikke Brad Pitt eller George Clooney

Weinsteins forsvarer Mark Werksman sa i retten mandag at påtalemyndighetens sak er drevet fram av følelser og ikke logikk.

Videre het det at sex var en vare i Hollywood, og at alt dette eksploderte med framveksten av metoo-kampanjen, som anklagene mot Weinstein ble startskuddet for.

– Det var transaksjonell sex. Det var kanskje ubehagelig og flaut … Men det var samtykkende. Alle gjorde det. Han gjorde det. De gjorde det. Fordi alle ønsket noe fra den andre parten, sa Werksman.

– Se på ham. Han er ikke Brad Pitt eller George Clooney. Tror dere at disse vakre kvinnene hadde sex med ham fordi han er kjekk? Nei. De gjorde det fordi han var mektig, la han til.

Videre beskrev han anklagerne i saken som «kvinner som villig spilte spillet etter reglene som gjaldt».