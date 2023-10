Forsvant på ferietur for 18 år siden – Nå har familien fått svar

PÅ FERIE: Natalee Holloway (til venstre) sammen med venner på Aruba 29. mai 2005. Dagen etter forsvant hun. Foto: Beth Holloway via AP

I 18 år har familien vært hjemsøkt av uvisshet om hva som hendte med Natelee. – Nå er det uendelige marerittet over, sier jentas mor.

30. mai 2005 sto vennegjengen fra Alabama, USA, på flyplassen på Aruba. De ventet utålmodig på at den siste i gjengen skulle dukke opp for å nå flyet hjem.

Men Natalee Holloway (18) dukket aldri opp.

UTEKSAMINERT: Natalee Holloway og venninnene var ferdig med videregående skole og skulle feire med en tur til Aruba. Foto: Beth Holloway via AP

Det skulle gå 18 år før familien fikk svar. Onsdag tilsto nederlandske Joran van der Sloot både drap, svindel og utpressing i saken som er omtalt i flere bøker, filmer og true crime-podkaster opp gjennom årene.

– Det er over

– I dag kan jeg si med sikkerhet at drapet på Natalee er løst. Det er over. Det er over. Sloot er drapsmannen. I retten tilsto han å ha drept Natalee.

– Han beskrev hvordan han hadde drept henne på en strand på Aruba, og at han trakk henne ut i sjøen. Det var siste gang han så henne, sier Natalees mor, Beth Holloway, til pressen.

Natalee Holloway var på tur til Aruba sammen med venner for å feire avsluttet skolegang i mai 2005. Siste gang Natalee ble sett, satte hun seg en bil utenfor en nattklubb.

To lokale brødre og nederlandske Joran van der Sloot som den gang var 17 år, forklarte at de hadde kjørt henne hjem til hotellet.

FORSVANT: Natalee var fra Alabama, USA. Hun ferierte her på Aruba i 2005 da hun forsvant. Foto: AP/Leslie Mazoch

Alle tre ble varetektsfengslet, men måtte løslates på grunn av mangelen på bevis.

Presset moren for penger

Dette var bare starten på et langt mareritt for familien der de ikke bare har blitt hjemsøkt av ubesvarte spørsmål, men også blitt utsatt for kynisk utpressing.

DRAPSMANN: Jorgen van der Sloot har innrømmet å ha drept Natalee Holloway i 2005. Foto: AP

Nederlenderen, Joran van der Sloot, ble mistenkt for å ha drept Natalee, men det ble aldri funnet noe lik.

Nettet begynte imidlertid å snøre seg rundt Sloot, som nå er 36 år, etter at han ble arrestert for drap på en annen kvinne i Peru i 2010.

Da kom det også fram at Sloot hadde drevet pengeutpressing mot moren til Natalee, Beth Holloway.

PÅ VEI TIL USA: Joran van der Sloot ble dømt til 28 års fengsel for et drap i Peru i 2010. Han ble utlevert til USA i sommer Foto: Martin Mejia

Han lovet moren å fortelle hvor liket til datteren var, hvis hun betalte ham 250.000 dollar. Hun betalte, men han sa aldri noe om hvor liket var begravet. Han innrømmet aldri å ha drept henne – før nå.

Fortalte alle detaljer

I juni i år ble han utlevert fra Peru til USA for å stilles for retten i utpressingssaken mot moren.

Onsdag kom innrømmelsen alle har ventet på. Sloot innrømmet å ha drept Natalee Hoolloway på Aruba. Han tilsto også utpressingen av moren, skriver Reuters.

– Du er en drapsmann og jeg vil du skal huske det hver gang celledøren smeller igjen, sa Beth Holloway etter retten var satt.



SKJULT KAMERA: Dette er et stillbilde fra en dokumentarfilm fra 2008. Utsagn i denne dokumentaren fikk amerikansk politi til å gjenåpne saken. Her sier Van der Sloot: «Ja, sånn er det. Hun vil aldri bli funnet» Foto: Endemol/AFP

Tror på historien

Beth Holloway sier historien Sloot fortalte i retten høres troverdig ut. Hun kjente igjen sin egen datter i beskrivelsene hans.

– Det er vondt å høre hva som skjedde med Natalee, men å få svarene vi har lett desperat etter i 18 år, føles som en seier.

– Det er et mareritt som tar slutt, sier hun til AP.

Hun sier hun er stolt av datteren. Hun føler seg sikker på at hun kjempet alt hun kunne mot drapsmannen.

UTLEVERES: 8. juni 2023 ble Sloot utlevert fra Peru til USA. Foto: Interpol Peru

I retten unnskyldte Sloot seg til Holloway-familien, og sa han hadde blitt kristen.

Forlik

Tilståelsen kom etter en forliksavtale med påtalemyndigheten. Sloot forpliktet seg til å fortelle sannheten om hva som skjedde med Natalee, og innrømme drapet, sier Holloway-familiens advokat, John Q. Kelly.

Han skal ha delt alle detaljer om hva som skjedde før, under og etter drapet. Han skal også ha bestått en løgndetektor test.

BLE 18 ÅR: Natalee skulle vært 36 år i dag hvis hun var i live. Moren sier hun savner henne hver dag. Foto: Beth Holloway/AP

Sloot er allerede dømt til 28 års fengsel for drapet i Peru, og dømmes til 20 års fengsel i Natalee-saken. Disse årene vil sones parallelt med Peru-dommen.



For Beth Holloway var det viktigste å få visshet om hva som var skjedd.

– Vi gikk med på avtalen for å få svar, for å bli ferdig med dette marerittet, sier Hollway.

– Natalee hadde vært 36 år i dag. Jeg savner henne hver dag.