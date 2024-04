Forsvant i Alpene i 2018 – mistenker russisk dobbeltliv

Milliardær Karl-Erivan Haub forsvant sporløst på Matterhorn og ble erklært død. Nå kan mye tyde på at han lever – kanskje sammen med en elskerinne i Moskva.

Karl-Erivan Haub (58) var en av Tysklands rikeste menn da han forsvant på skitur i de sveitsiske Alpene i 2018. Han hadde arvet en enorm formue, og var sjef i selskapet Tengelmann, som blant annet eier klesbutikken Zalando.

Etter flere dager med intens leting ga familien opp håpet. Milliardæren ble i 2021 erklært død.

Men 58-åringens lik ble aldri funnet. Nå etterforsker tysk politi saken. Kan han være i live? Og bor han i Moskva?

SKIUTSTYR: Karl-Erivan Haub fanget på tape samme morgen som han forsvant. Foto: Overvåkningsbilde frigitt av sveitsisk politi

Saken har spinnet seg til et mysterium. I årene etter forsvinningen på værbitte Matterhorn har tyske medier både spekulert og gravd frem nye drypp av opplysninger:

Russere innsjekket på Haub-familiens hotell. En mystisk kvinne med koblinger til Putins etterretningstjeneste. Og et bilde knipset av privatetterforskere, som angivelig viser den avdøde tyskeren i Russlands hovedstad.

Flere Russland-koblinger

– Bor den savnede Tengelmann-sjefen i Russland? Det er masse bevis som tyder på det, sier journalist Liv von Boetticher i den tyske TV-kanalen RTL på sin X-konto.

Boetticher står bak en dokumentar om forsvinningen, som i 2021 avslørte at Haub hadde bindinger til russiske forretningspartnere.

I dokumentaren omtaler de også den russiske kvinnen Veronika E., som ifølge den tyske journalisten skal ha vært Haubs elskerinne. Hun og Haub skal ha hatt hyppig telefonkontakt i tiden før han forsvant.

DIREKTØR: Karl-Erivan Haub avbildet i oktober 2014. Foto: Roland Weihrauch / DPA via AP / NTB

Kvinnen skal også ha hatt forbindelser til Russlands etterretningstjeneste FSB.

– Sammen med en advokat har jeg fått innsikt i bilder som trolig viser Karl-Erivan Haub i Moskva i februar 2021, sier Boetticher i et intervju med tyske Capital.

Hemmelige papirer viste at det som beskrives som «et uvanlig par med tysk pass og utenlandske navn» sjekket inn på samme hotell som Haub-familien, under leteaksjonen ved Matterhorn i 2018. Det skrev magasinet Focus i desember.

KREVENDE FORHOLD: Tåken omsluttet Matterhorn, da et helikopter lette etter den forsvunnede milliardæren 12. april 2018 – fem dager etter at han sist ble sett. Foto: Dominic Steinmann / Keystone via AP / NTB

Paret skal ha overnattet to netter, og brukt mesteparten av tiden på å overvåke kriserommet hvor Haub-familien arbeidet. De skal også ha vært i kontakt med Georg Haub, den mellomste av familiens tre brødre.

Lillebror under lupen

Boetticher hevder videre at bildene skal ha blitt tatt av privatdetektiver på oppdrag for milliardærens yngste bror Christian Haub – som nå har tatt over forretningsimperiet.

Lillebror Haub er nå under etterforskning av tysk politi for å ha avgitt falsk forklaring, skriver Bild. Han har tidligere forklart til politiet at han ikke hadde kjennskap til disse bildene.

Christian Haub har samtidig erkjent å ha leid inn privatetterforskere, for å «komme til bunns i ryktene om brorens overlevelse».

IKONISK: Med sin pyramidelignende form har Matterhorn blitt beskrevet som Alpenes vakreste tind. Fjellet ble første gang besteget i 1865. Foto: Oliver Maire / Keystone via AP / TV 2

Ifølge både Focus og RTL-journalist Boetticher kan det få enorme konsekvenser for Haub-familiens formue, om det viser seg at eldstebror Karl-Evrian Haub faktisk er i live:

Arvestriden – som sto mellom brødrene, kona Katrin, to voksne barn og et konsern med 75.000 ansatte – ble komplisert.

Ifølge dansk TV2 var konas aksjer i selskapet verdt 1,1 milliarder euro. Arven skulle hun skatte 450 millioner euro av, men hun mente at de ikke kunne kreve inn det uten at det var funnet et lik.

I tillegg var hun og Christian Haub, som nå var ny konserndirektør, uenige om verdien på hennes aksjer.