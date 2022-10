Første livstegn: Etterlyst russer med kryptisk beskjed

SPION: Ukrainske myndigheter frykter at den kjente minibloggeren Igor Girkin befinner seg i Ukraina for å kjempe for Russland. Foto: Dmitry Lovetsky / NTB.

Den tidligere FSB-offiseren og milbloggeren Igor Girkin skriver på sin egen Telegram-kanal tirsdag kveld at han befinner seg i krigen.

– Siden 14.10.2022 i den aktive hæren, skriver den tidligere spionen, ved kallenavn «Strelkov».

Dette er det første livstegnet fra Girkin etter at ukrainske myndigheter utlovet en milliondusør til de som overleverer han.

Postet bilde av kona med klar melding

Tankesmien The Institute of the Study of War (ISW) varslet i sin situasjonsrapport mandag, at ukrainske myndigheter utlovet en milliondusør for å overlevere bloggeren til Ukraina.

Dette etter etterretning om at Girkin skulle befinne seg i landet.

– Ukrainas hovedetterretningsdirektorat kunngjorde en dusør på 100 000 dollar for fangenskap av den fremtredende russiske milblogger, og tidligere proxy-kommandør, Igor Girkin, skriver ISW.

Ukraina omtaler milbloggeren som en russisk terrorist og frykter at Girkin vil brukes i krigføringen framover.

På sin Telegram-konto har han over 700.000 følgere.

I ett av innleggene fra forrige lørdag er det publisert et bilde av Girkin i militæruniform, sammen med sin kone, med en tekst som angivelig skal være fra henne.

– For å svare på spørsmålene om hvor Igor er. Han har det fint, dere kommer til å høre fra ham snart, skriver kona i innlegget, dagen før dusøren ble utlovet.

Mysterium vekker stor interesse

Ukraina har over tid samlet inn flere donasjoner på internett for å kunne kjøpe seg droner, våpen og annet utstyr for å hjelpe hæren med å forsvare landet mot Vladimir Putins vrede.

Nå har de lagt til en dusør på denne listen, skriver Financial Times.

Ifølge den amerikanske avisen, skal pengeinnsamlingen for å få fanget Girkin ha startet på lørdag. Totalt skal Ukraina ha samlet inn over 150.000 dollar, noe som tilsvarer nesten 1,6 millioner norske kroner.

Etterlysningen av spionen har vakt stor interesse blant flere.

– Igor Strelkov tok kontakt. Levende og frisk, selv om kampene er sterke og tapene er tunge. Og hvor han er er et mysterium. Du forstår selv hvorfor, skrev den politiske aktivisten Maxim Kalashnikov mandag ettermiddag.

Innlegget også er delt på Girkins Telegram.

Tiltalt for å ha skutt ned fly

I tillegg til det kryptiske innlegget fra Girkin, dukket det opp enda et innlegg på Telegram-kanalen hans mandag kveld.

Innlegget er en reprise på en videotale fra Girkin, som hevdes å være fra et intervju tilbake i juni 2022 med teksten:

– Hvis jeg blir kalt til fronten, vinner vi!

Spionen hevdet i innlegget at ved å sende han til fronten - så vil det kunne bidra til russisk seier. Likevel var han tydelig på at Russland kunne glemme å vinne krigen dersom han skulle bli fengslet i Ukraina.

Den omstridte minibloggeren var med på å starte krigen i Øst-Ukraina tilbake i 2014, hvor Russland annekterte Krim-halvøya. Det ryktes at han har styrt området med jernhånd siden den gang.

Spionen er også etterlyst for å ha gitt ordre om å skyte ned et passasjerfly over Ukraina tilbake i 2014, hvor alle 298 passasjerene om bord døde.