Første gang Putin gjør dette etter krigen brøt ut

Russlands president Vladimir Putin skal besøke et Nato-land. – Dette er ikke noe positivt for Ukraina, sier ekspert Tom Røseth.

Det har tidligere vært kjent at Russlands president Vladimir Putin skal ha planlagt et besøk til Tyrkia, og nå skjer det.

Ifølge en tyrkisk tjenestemann skal han besøke Tyrkia den 12. februar, melder Reuters.

Dette blir første gang Putin besøker et Nato-land etter at Russland invaderte Ukraina.

– Besøket er derfor viktig og bemerkelsesverdig, sier Tom Røseth til TV 2.

EKSPERT: Tom Røseth er en ekspert på krigen mellom Russland og Ukraina. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Tyrkia er en aktør i denne krigen fordi landet spiller både på Nato, men også på Russland. Den diplomatiske rollen er spennende men nasjonalpolitisk er dette utfordrende for Nato-alliansen, sier Røseth til TV 2.

Ved flere anledninger har Putin anklaget USA og Nato for å ha startet krigen i Ukraina.

Men Tyrkia, som er et Nato-land, har skilt seg fra andre i alliansen.

Tyrkia har ikke innført sanksjoner mot Russland, og landets president Recep Tayyip Erdogan har ved flere anledninger understreket det positive forholdet mellom Tyrkia og Russland.

– Vi er en sterk stat og vi har et positivt forhold til Russland, sa Erdogan i et tidligere intervju med CNN.

Stor interesse

Putins besøk til Tyrkia, vekker derfor stor interesse både i Russland, Tyrkia og andre Nato-land.

– Besøket understreker at Tyrkia fortsetter å ha en annen holdning til Russland enn de fleste andre Nato-land, sier svenske Paul Levin til TV 2.



EKSPERT: Paul Levin er direktør for Institute for Turkish Studies ved Stockholms universitet, Foto: UI

Levin er direktør ved Instituttet for tyrkiske studier på Universitet i Stockholm.

– Mange observatører trodde det ville være vanskelig for Ankara i det lange løp å opprettholde balansen mellom Ukraina og Vesten på den ene siden, og Russland på den andre, sier Levin før han fortsetter:

– Men Erdogan ser ikke ut til å ha noen planer om å endre på det.

Ifølge Levin vil Erdogan og Putin snakke om forskjellige temaer som Ukraina, Syria, planer for en naturgassrørledning til Europa gjennom Tyrkia, og landets kjøp av S-400 luftvernmissiler, samt å gjenoppta kornavtalen.

– Russland har trukket seg ut av kornavtalen, men Tyrkia håper å lokke dem tilbake, sier Tyrkia-eksperten.



Kornavtalen: Etter at Russland og Ukraina i juli i fjor hver for seg gikk med på en avtale forhandlet fram av FN og Tyrkia, er 22 millioner tonn korn og andre matprodukter eksportert fra ukrainske havner. Det har bidratt til å hindre ytterligere prisøkning på matvarer i verden, forårsaket av krigen i Ukraina. Avtalen ble inngått i fjor og ble forlenget flere ganger. Den utløp 17. juli i år etter at Russland nektet å gå med på videre forlenging med mindre flere krav fra landet ble oppfylt.

Ifølge Levin er Tyrkias avgjørelser om å ikke vedta EU- eller USA-sanksjoner mot Russland, negativt for Ukraina.

– Dersom de blir enige om økt handel og dypere samarbeid om energispørsmål, kan det bidra til å undergrave den vestlige verdens sanksjonsregime mot Russland, sier han.

KORNAVTALE: Fulmar S-fartøysskipet med 12000 tonn mais tar veien fra havnen i Odesa, iUkraina, lørdag 13. august 2022. Foto: Nina Lyashonok

– Diplomatisk kraft

Ifølge Tom Røseth er Tyrkia viktig for Putin fordi landet er en kunde av russisk gass, samt at Tyrkia som et Nato-land forsøker å ha gode relasjoner til Putin.

– Tyrkia kan være en diplomatisk kraft som Russland oppfatter som uavhengig av resten av vesten. Balansegangen til Tyrkia er spennende, og de kan være en positiv kraft i å få Russland til forhandlingsbordet, sier Røseth og fortsetter:



– Samtidig er det nok ikke noe vi kan forvente nå, sier eksperten.

Røseth er ikke optimistisk om møtet mellom Tyrkia og Putin når det gjelder krigen i Ukraina.



– Jeg tror ikke møtet er noe positivt for Ukraina, heller at det er mer risiko for at Erdogan gir mer til Putin når han først kommer.

– Nøkkelen er i Moskva



Paul Levin trekker også fram Tyrkias politiske ståsted mellom Nato og Russland siden krigen brøt ut.

– Siden Erdogan er en av få ledere som snakker med begge sider, er det ikke utenkelig at når tiden er moden for fredssamtaler, vil Ankara være vertskap for dem, sier Levin og fortsetter:

MØTET: Bildet er fra 5. mars 2020 håndhilser Russlands president Vladimir Putin og hans tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan på slutten av en felles pressemelding. Foto: Pavel Golovkin

– Men nøkkelen til løsningen på krigen i Ukraina er nok til syvende og sist å finne i Moskva, og til en viss grad i Kyiv.

Reiser fritt

Dommere ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag utstedte en arrestordre på Vladimir Putin i mars i fjor.

De anklager ham for å være ansvarlig for krigsforbrytelser utført i Ukraina. Krigsforbrytelsene gjelder bortføring og omskolering av ukrainske barn.

ARRESTASJON: Russlands president Vladimir Putin har en arrestordre mot seg. Foto: Sergei Bobylyov

Arrestordren på Putin innebærer blant annet at presidenten ikke lenger vil kunne reise til land som støtter og anerkjenner ICC.

Tyrkia har ikke sluttet seg til ICC-samarbeidet og har dermed ikke plikt til å pågripe Putin.