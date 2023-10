– Først var vi ekstatiske, så skjønte vi at vi var fanget i et helvete

– Ingen av oss kunne tro videoene vi så lørdag morgen. Hamas-krigere inne i Israel som slåss alt de maktet, sier 34 år gamle Maha til Haaretz.

– Drøm ble til mareritt

Hun bor i Gaza by. Her var det ingen som forventet et slikt angrep, og de første timene spredte ekstasen seg.

For palestinerne på Gaza var dette en historisk dag som var starten på den etterlengtede frigjøringen av Palestina.

Haaretz har snakket med en rekke palestinere på Gaza. De forteller at angrepet kom som et sjokk.

– Vi var ekstatiske. Det var som en drøm det er vanskelig å våkne fra. Men etter hvert som jeg så ting tydeligere, og jeg så at det var tatt israelske fanger, skjønte jeg at drømmen var et mareritt. Et helvete.

Det ble klart at straffen kom til å bli kollektiv.

Israel har startet et enormt motangrep. De lover å ta ut alle Hamas-krigere på Gaza og sier de skal sørge for at Hamas aldri mer skal få komme i en posisjon hvor de kan få makten igjen.

De har også mobilisert en stor reservehær og flytter tropper noe som tyder på en kommende bakkeinvasjon.

Å knuse Hamas innebærer massive sivile tap. Gaza er et område på størrelse med Hamar som ligger klemt mellom Israel, Egypt og Middelhavet.

Over to millioner mennesker bor her, og de har ikke noe trygt sted å flykte når flyalarmen går.

Maher (48), sier han ikke kunne forestille seg at dette kunne være et planlagt angrep fra Hamas side.

FEIRER: Hamas drepte også titalls israelske soldater og erobret militære kjøretøy som de til stor jubel viste fram på Gazastripen. Foto: Hassan Eslaiah

– Men da vi så det høye antall døde, forsto vi at dette var koordinert. Og så annonserte Hamas en offisiell uttalelse om «al-Aqsa krigen». For oss var det en stor overraskelse, sier han.

Mens innbyggerne på Gaza forstår at de må betale prisen, har palestinere flere steder i verden feiret og hyllet angrepene på Israel.

Dette har vekket sterke reaksjoner.

Nøye planlagt

Ifølge israelske medier har angrepet vært planlagt i detalj i over ett år, mens palestinske myndigheter har trodd at de var inne i en stabil og rolig periode med et Hamas-styre som var fornøyd med å ha makten på Gaza.

For palestinerne på Gaza har frigjøringskampen identifisert hvem de er i flere tiår. De lever trangt bak murene. Forholdene er kummerlige. Det er vanskelig for Haaretz å få dem til å uttale seg om de siste dagers hendelser.

Bilder, videoer og fortellinger fra kibbutzer og Supernova-festivalen viser et omfattende angrep på sivile. 900 israelere er drept, 2400 skadde og mellom 100 og 150 er kidnappet.

– Støtter ikke Hamas, men …

– Jeg støtter ikke Hamas' handlinger, men denne krigen er en direkte konsekvens av Israels beleiring av Gaza. Israel har okkupert palestinsk land siden 1967, sier Maher.

Han tror ikke Israel er interessert i forhandlinger med palestinerne.

– Og da er det eneste alternative vi har igjen å slåss, sier han.

27 år gamle Zinat fra Khan Younis sør på Gazastripen, beskriver situasjonen som svært vanskelig.

– Denne krigen er mer blodig enn tidligere kriger. Støvet etter bombenedslagene er overalt. Det lukter død, blod og det er totalt kaos, sier hun.

– Interne splittelser

Underdirektør i Noref og Midtøsten-kjenner Marte Heian Engdal mener bakteppet for angrepet på Israel har mange lag.

HAMAS-LEDER DREPT: Datteren til Zakaria Abu Maamar gråter under farens begravelse i Khan Younis tirsdag. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Hun peker på at det både i Israel og Palestina har vært store interne splittelser og en lengre periode med voldsbruk, dødsfall, arrestasjoner og sammenstøt mellom IDF og palestinere og mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden.

– Lokalt i Gaza er befolkningen utmattet av ufrihet og av å ha vært blokkert fra omverdenen i mer enn 15 år. Regionalt har politikken vært dominert av normaliseringsavtaler mellom Israel og arabiske land, særlig i Gulfen. Alt dette hører med til forståelsen av hvorfor konflikten blusser opp, sier Heian Engdal til NTB.

Brutaliteten sjokkerer

Hun tror Hamas etter mange år med begrenset handlingsevne ser ut til å ha tenkt at dette angrepet skal hjelpe dem til å gjenvinne posisjon, makt og innflytelse.

– De tvinger med dette Israel til å ta dem på nytt alvor, men det kan vise seg å være en phyrrosseier. Brutaliteten sjokkerer, sier hun.

En phyrrosseier er en seier hvor resultatet ikke nødvendigvis er verdt kostnaden. De fleste norske eksperter er enige i at dette er slutten på Hamas.

Sivile lidelser

I tillegg til bombeangrep, innførte Israel full blokade av Gaza som respons på angrepet. Det betyr at både strøm og vann er sperret av.

To millioner palestinere er innesperre. Barn kan tørste i hjel mens Hamas fortsetter sine angrep mot Israel.



Militante palestinere har tirsdag ettermiddag sendt nye raketter mot Tel Aviv og sentrale deler av Israel. De varsler også et større angrep mot Ashkelon.

Over 1000 israelere er drept. Over 100 holdes som gisler inne på Gaza, noe som vanskeliggjør det Israelske forsvarets operasjon mot Hamas.

På palestinsk side er 765 drept og flere tusen skadet. I tillegg ble det tirsdag meldt at det er funnet 1500 døde Hamas-krigere på Israelsk grunn.