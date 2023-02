Først overlevde den lille jenta granater, så rammet jordskjelvet familiehjemmet

I 2017 møtte TV 2 den lille jenta Wafaa Kayari i en flyktningeleir i Syria.

– Øynene mine, de brenner, sa niåringen som hadde kraftige brannskader fra krigen i Syria. Granater hadde slått ned i familiehjemmet.

Hun kunne ikke lukke øynene. Skadene hadde tatt fra jenta muligheten til å hvile blikket.

Bakterier infiserte, øynene brant.

Og niåringen ville ikke gå på skolen. De andre i klassen plaget henne, ifølge moren.

Foreldrene hadde ikke råd til behandling som datteren sårt trengte.

Historien mobiliserte hjelp, blant annet via innsamlede midler i Norge. Niåringen fikk til slutt behandling.

Løper ut i iskaldt vær

Det er kveld i den krigsherjede byen Aleppo, fem år etter behandlingen til Wafaa Kayari i 2018.

15-åringen sover.

Plutselig rister huset. Den verste naturkatastrofen vår generasjon har opplevd i regionen har startet. Jordskjelvet måles til 7,8.

Helt siden jordskjelvet har TV 2 forsøkt å nå Wafaa og hennes familie. Når vi endelig får kontakt, forteller hun om den dramatiske natten.

Familien våkner. De løper ut av bygget.

– Det regnet mye og var iskaldt, sier Wafaa til TV 2.

– Vi så at veggene på naboens hus falt mot vårt hus. I tillegg falt det store steiner.

Nabolaget finnes ikke mer. Kayari forteller at området er fullstendig ødelagt, fullt av sammenraste hus.

ITALIA: Wafaa fikk hjelp med brannskadene i Italia etter blant annet en innsamlingsaksjon i Norge. Foto: Aage Aune/TV 2

Ber om hjelp

Noen av naboene ble også skadet.

– Jeg er lei meg på deres vegne. Jeg er veldig lei meg nå, sier jenta som nok en gang må flykte fra sitt hjem.

– Vi er i en veldig vanskelig situasjon. Faren min har ikke råd til å gi meg behandlingen jeg trenger.

Derfor ønsker 15-åringen at noen kan hjelpe.

– Jeg ber alle som kan, om å hjelpe oss. Jeg håper at jeg blir bedre, sånn som jeg var før.

Ikke mer behandling

Wafaa Kayari takker Verdens Helseorganisasjon (WHO) for hjelpen hun har fått med brannskadene. For to-tre år siden flyttet hun tilbake til familien.

Hun fikk først beskjed om at hun skulle få en til operasjon, men noen kontaktet faren for to måneder tilbake. De fortalte at hun ikke ville få en ny operasjon.

– Men jeg takker dem veldig for all hjelpen jeg har fått. De sa de ikke kunne gi meg mer behandling, og sa de håpet jeg ville føle meg bedre etter hvert.

Brannskadene er fortsatt tung å bære for 15-åringen.

FØR: Wafaa før granatene rammet familiehjemmet under krigen i Syria Foto: Aage Aune/TV 2

– Jeg har følt meg veldig nedbrutt, særlig etter dette jordskjelvet. Når jeg for eksempel går på gaten, stirrer folk på meg. Jeg føler at de ser ned på meg. Da går jeg hjem igjen med en gang og låser meg inne.

Samtidig sier 15-åringen at hun har veldig mange gode venner. De har også opplevd at husene deres er rasert i jordskjelvet.

På nytt ligger framtiden i ruiner

Etter borgerkrigen hadde familien skapt et nytt hjem i Aleppo. Nå er huset en ruin.

– Vi fikk besøk av en person som inspiserte huset. Han sa at vi nok dessverre ikke kunne fortsette å bo der. Ingen fikk lov til gå inn i huset.

De får verken hjelp fra myndigheter eller hjelpeorganisasjoner. Det er hjerterommet hos andre mennesker lokalt som gir husly etter skjelvet.

– Folkene vi bor hos nå er veldig greie mot oss.

Syrerne ble sviktet

Lokale innbyggere har måtte grave med bare hender, uten hjelp av maskiner eller erfarne letemannskaper. Den Internasjonal nødhjelpen kom ikke fram i tide til de mange jordskjelvrammede i landet.

Syrerne ble sviktet av oss ifølge FNs nødhjelpssjef, Martin Griffith.

– Vi har sviktet menneskene i det nordvestlige Syria. De kan med rette føle seg forlatt, sa Griffith.

Det kritiske tidsrommet for å hjelpe mennesker fanget i ruinene har passert.

Omtrent 5000 personer er bekreftet døde i Syria. Det er ventet at tallet på omkomne vil stige betraktelig framover.