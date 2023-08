Først jevnet de byen med jorden – nå flokker russerne til for å gå på stranden

Maskindur og støyende lufttrykkbor høres overalt. Det er lyden av gjenoppbygging av Mariupol.

Havnebyen ved Azovhavets bredder, ble lagt i ruiner etter russernes invasjon i februar 2022. I mai måtte Ukraina se seg slått i byen, og det tok ikke lang tid før den russiske okkupasjonsmakten delte planer om å gjenreise en ferieby på de ukrainske ruinene.

NYBYGG: Utenfor Mariupol er det bygget flere kvartaler med nye bolligblokker. Foto: Anders Bach / TV 2 Danmark

Kontraster

TV 2 Danmark reiste inn i byen i forrige uke. Der fikk de se enorme kontraster.

Nye bygninger reiser seg.

I utkanten av byen finnes helt nye boligområder, og på strendene som i fjor var full av miner, er det nå fullt av folk som nyter sommer, sol og bading.

KONTRASTER: Badegjester koser seg i Azovhavet ved Mariupol. Foto: Anders Bach / TV 2 Danmark

Døde i ruinene

Samtidig er mesteparten av sentrum fremdeles utbombet.

Mange tusen mennesker har dødd i disse ruinene.

Kampen om byen er en av krigens blodigste. 90 prosent av boligblokkene i byen ble ødelagt eller skadd, og anslagsvis 25.000 mennesker ble drept.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

De sivile som har valgt å bli boende her under okkupasjonen har blandede sympatier for det som skjedde med byen deres.

– Det er bare trist. Jeg støtter ingen av partene. Det er ingen helter her, sier Jurij Maler (54) som sier han føler seg ukrainsk. Han bor med sin kone og datter i en av få beboelige bygårder i byen.

I Russland, og i russiskokkuperte områder i Ukraina, er det straffbart å uttrykke seg kritisk til militæret og invasjonen av Ukraina.

Alle TV 2 Danmark snakker med vet dette når de uttaler seg.

BLE BOENDE: Jurij Maler ble igjen i Mariupol. Ingen av de TV 2 Danmark møter her uttrykker noe fiendtlig mot Russland. Maler mener begge parter har skyld i at byen hans er sønderknust.

Journalistene til TV 2 Danmark har ikke fått noen føringer på hva de skal og ikke skal dekke, men gjør sine vurderinger med tanke på at folk ikke kan uttale seg helt fritt.

Maler har fjernet granatsplinter fra veggen, og skiftet ut dører. Han sier han bare håper det ikke blir nye kamper i byen.

– Vi overlever ikke en gang til, sier han.

Strategisk viktig

Havnebyen er strategisk viktig, fordi den gir Russland en landbro mellom de separatistkontrollerte områdene av Donbas og Krim-halvøya.

BOMBET: Utenfor teateret ble det merket tydelig at det befant seg barn i bygningen. Foto: Maxar Technologies

Før det ble klart at Ukraina måtte gi slipp på byen, ble det utført flere angrep som sjokkerte en hel verden.

Blant annet ble teateret i byen bombet. I bomberommene under befant det seg mellom 1000 og 1200 sivile, deriblant mange barn, noe som var tydelig merket i stor skrift på plassen utenfor.

Bomben som traff teateret, ødela alle utgangene. De sivile var dermed fanget inne i bomberommene, uten mulighet for å komme seg ut.

DREPT: Den 32 år gamle kvinnen døde av skadene fra angrepet en halv time etter at hun fødte sønnen sin Miron, som også mistet livet. Foto: Evgeniy Maloletka

Bombingen av et sykehus i Mariupol sjokkerte også, og viste hvordan russerne målrettet angrep sivile mål.

Et bilde av en såret gravid ukrainsk kvinne, Iryna Kalinina, som bæres ut av sykehuset ble kåret til årets pressefoto for 2022.