Forskere: Mystiske mumier er ekte

En høring utenom det vanlige pågår i den mexicanske kongressen denne høsten. Tirsdag var andre runde av Jamie Maussans presentasjon av to små, trefingrede mumier fra Peru.

Mens journalisten og UFO-entusiasten Maussan under første runde viste frem mumiene for storøyde politikere, var formålet denne gang å bevise at de ikke er falske.

Ingen tvil

Forskerne kunne slå fast at levningene kom fra ekte organismer som en gang har vært i live, skriver Reuters.

– Ingen av forskerne sier at forskningsresultatene beviser at de er utenomjordiske, men jeg vil enda lenger, sa Maussan, med hentydning til hans oppfattelse om at de kan være romvesener.

Til Reuters sier antropolog Roger Zuniga fra San Luis Gonzaga-universitet i Peru sier at forskere har studert fem lignende eksemplarer over fire år.

VIST FREM: Slik ble en av de to mumiene presentert for den mexicanske kongressen i september. Foto: RAQUEL CUNHA

– Disse er ekte, sier Zuniga til nyhetsbyrået.

– Det ikke vært noen menneskelig innblanding i den fysiske og biologiske skapningen av disse skapningene, slår han fast.

Zuniga hadde med seg et brev signert elleve forskere ved universitetet som sier det samme. I brevet gjorde de det klart at de ikke på noen måte antydet at kroppene var «utenomjordiske».

Latterliggjort

Maussan presenterte levningene for kongressen første gang i september. Han hever å ha funnet dem i Peru i 2017.

Seansen ble både kritisert av eksperter og latterliggjort på sosiale medier, men bildene av de to små kroppene har gått verden rundt.

Enkelte har påstått at Maussan er en svindler.

– Det er så grovt og simpelt at det ikke er mer å si, sa for eksempel den høyt aktede peruanske bioantropologen Elsa Tomasto-Cagigao til Reuters i september.

MYSTERIUM: Bildene av de to påståtte romvesenene går verden over. Foto: REUTERS/Claudia Daut

Maussan ba om høringen etter at en tidligere etterretningsoffiser under en kongresshøring i USA i sommer anklaget amerikanske myndigheter for å skjule beviser for at menneskene ikke er alene i universet.

– Dette er ikke-menneskelige individer. Vi ønsker ikke å kalle dem utenomjordiske, for det vet vi ikke, sa Maussan da han viste fram mumiene.