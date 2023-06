Forskere kan ha funnet nøkkelen til et lengre liv

NY FORSKNING: Kan næringsstoffet taurin, ingrediens i blant andre Red Bull, gi oss mennesker et sunnere og lengre liv? Ny forskning vekker oppsikt. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Et stoff, som vi blant annet finner kjøtt og energidrikker, kan føre til et lengre og sunnere liv, antyder ny forskning.

Alle vil vel leve et langt og friskt liv?

Nå kan ny internasjonal forskning ha gitt et gjennombrudd i kampen mot aldring.

Næringsstoffet taurin ga nemlig forsøksmus et lengre liv, og bedre helse.

EFFEKTIVT STOFF: Taurin kan blant annet kjøpes som kosttilskudd. Forskere fant slående funn da de testet stoffet på dyr. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Eldre og friskere

Etter hvert som mennesker og dyr blir eldre, produserer de mindre taurin.

Forskerne ville finne ut hvilken rolle dette stoffet, som vi finner i blant annet kjøtt og energidrikker, spiller inn i aldringsprosessen.

En gruppe middelaldrende mus ble derfor gitt daglige doser taurin over en årrekke.

Resultatene ble dette:

Musene levde over ti prosent lenger enn mus som ikke fikk taurin. De var også betydelig friskere.

– De var slankere, og hadde et bedre energiopptak og sterkere beintetthet. De hadde bedre hukommelse og et immunsystem som så yngre ut, sier forskeren Vijay Yadav, som ledet studien, ifølge BBC.

FRISK: Forsøksmusene som fikk taurin fikk også flere helsegevinster. Bildet er fra en annen anledning. Foto: AP Photo/Robert F. Bukaty.

– Fantastisk

Nils Henrik Halberg, professor i biomedisin ved Universitetet i Bergen, er svært begeistret for den nye studien.

– Studien er fantastisk, særlig fordi den er så lang. Det er ikke ofte man har studier som behandler dyr i over tre år, sier han til TV 2.

Halberg forklarer at tid er viktig når man forsker på forventet levealder. Denne studien har pågått i hele elleve år.

BEGEISTRET: Professor Nils Henrik Halberg ved Universitet i Bergen liker det han leser. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Resultatene engasjerer også professoren.

– Det er på mange måter en superenkel studie. Men den er superinteressant. Den viser at det er en sammenheng mellom taurin og sunn aldring, sier Halberg.

Testet på flere dyr

Forskerne prøvde også eksperimentet på mark. De fikk også et lengre livsløp.

Deretter ga de en 15 år gammel apekatt taurin-kuren.



Apekatten fikk blant annet bedre kroppsvekt, bedre blodsukkernivå og bedre immunforsvar.

– Jeg tenkte at dette var for godt til å være sant. Taurin treffer på en eller annen måte kontrollrommet for aldring, sier medforsker Henning Wackerhage til BBC.

Vil teste på mennesker

Studien ble publisert i ærverdige Science nylig.

Forskerne understreker at de ikke kan slå fast om de samme effektene som gjaldt for dyrene vil gjelde for mennesker.

Men de vil finne det ut.

Forskerne håper nå å kunne gjøre en stor klinisk studie på mennesker.

Hvis resultatene skulle bli de samme som hos musene, kan det tilsvare åtte ekstra leveår, hevder de.

Fraråder Red Bull-kur

Taurin er allerede en del av dietten til mange, ettersom vi finner det i blant annet kjøtt og egg.

Men de fleste spiser ikke en mengde som tilsvarer det forsøksdyrene fikk.

Et gjennomsnittlig voksent menneske måtte ha fått i seg omtrent seks gram taurin hver dag for å «gjenskape» muse-eksperimentet, ifølge en utregning gjort av BBC.

Det tilsvarer mengden taurin som vi finner i seks bokser med Red Bull.

Men ekspertene fraråder å hive nedpå med energidrikk, eller ta saken i egne hender på andre måter.

– Hvis du drikker seks Red Bull hver dag, får du også i deg store mengder sukker og koffein, sier Halberg ved UiB.

ENERGIDRIKK: Red Bull og andre energidrikker inneholder taurin, men de er langt i fra en mirakelkur av den grunn, understreker ekspertene. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– La oss heller vente på resultater fra en klinisk studie, sier forskeren Yadav til BBC.

Halberg er usikker på om resultatene vil være de samme hos mennesker. Men han er spent på å følge forskningen videre.

– Dette er et lite skritt framover, men det er kjempekult, sier han.

Det støtter Evandro Fei Fang, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for aldring og helse.

Han mener resultatene tar oss ett skritt nærmere å bekjempe de negative effektene ved aldring.

– Aldring er en komplisert prosess og påvirkes av hundrevis av ukjente årsaker. Jo mer vi lærer om hvorfor vi blir gamle og syke, jo høyere er sjansene for at vi kan kjempe mot det, sier han.