Forskere har funnet svaret på hvilke hunder som lever lengst

Oddsen for en langt og sunt hundeliv er dårligst for den engelske bulldoggen, som har større risiko for å utvikle helseproblemer, ifølge forskere.

Utsiktene til et langt liv er heller ikke fantastiske for populære hunderaser som fransk bulldog og mops.

Studien baserer seg på data fra over en halv million hunder i Storbritannia. Formålet er å hjelpe folk som drømmer om å skaffe seg en hund, til å velge en rase som har større sjanse for et langt og sunt liv.

Den engelske bulldoggen er blant hunderasene med kortest forventet levetid, ifølge ny forskning. Foto: Chris Jackson / AP / NTB

Større risiko for et kort liv

Hovedforfatter Kirsten McMillan, som jobber for den britiske ideelle dyreorganisasjonen Dogs Trust, sier studien er den første som ser på hvordan forventet levealder hos hunder varierer på tvers av et bredt spekter av faktorer, inkludert rase, størrelse, ansiktsform og kjønn.

– En middels stor hannhund med flat snute, som en engelsk bulldog, er nesten tre ganger mer sannsynlig å leve et kortere liv enn en liten tispe med lang snute, som en miniatyr dachshund eller en italiensk mynde, sier hun.

Av mer enn 150 raser og blandingsraser i Storbritannia er den gjennomsnittlige forventede levealderen for alle hunder 12,5 år.

Helse framfor trend

Men for franske bulldogger, rangert som den mest populære hunderasen i USA i fjor av American Kennel Club, var den forventede levealderen kun 9,8 år.

Tidligere forskning har slått fast at hunder med flate ansikt og korte snuter er særlig populære fordi utseendet deres gjør at de ligner mer på menneske-babyer, noe som gjør at mange syntes de er ekstra søte. Men de korte snutene forårsaker betydelige pusteproblemer.

Labradorer, som består som en av de mest populære hunderasene, har en forventet gjennomsnittlig levealder på 13,1 år. Foto: Jon Eeg / NTB

Dan O'Neill, leder av kampanjeorganisasjonen Brachycephalic Working Group, sier den nye studien framhever den pågående helsekrisen disse enormt populære hunderasene lider av.

– Det er avgjørende at folk prioriterer hunders helse framfor hva de syntes ser søtt ut. Vi oppfordrer alle som vurderer å skaffe seg en hund med flatt ansikt, til å stoppe opp og tenke seg om, sier han.

I fjor høst ble det forbudt å avle hunder av rasen cavalier king charles spaniel i Norge på grunn av at en relativt stor andel av disse hundene lider av alvorlige arvelige sykdommer. I samme dom, som falt i Høyesterett, ble det slått fast at avl på engelsk bulldog ikke er forbudt, men at det er basert på visse forutsetninger, skriver Mattilsynet.

Tisper lever lengst

Den britiske studien, publisert i tidsskriftet Scientific Reports, har funnet at hunderasen med lengst forventet levetid, er lanchashire heeler med et gjennomsnittsalder på 15,4 år, etterfulgt av tibetansk spaniel (15,2 år) og miniatyr dachshunder (14 år).

Hunden Bobi havnet i Guinness rekordbok i fjor som verdens eldste hund som noen gang er registrert. Bobi var av rasen rafeiro do alentejo, og ble 31 år gammel. Her poserer Bobi med diplomet sitt. Foto: Jorge Jeronimo / AP / NTB

Labradorer, som er en av de mest populære hunderasene i Norge så vel som i Storbritannia, har en gjennomsnittlig levetidsalder på 13,1 år.

Tisper har også en lengre gjennomsnittlig forventet levealder enn hanner, med 12,7 år sammenlignet med 12,4 år.

Rene rasehunder lever også litt lenger enn blandingsraser, ifølge studien, det motsatte av det tidligere studier har slått fast.

Dette skyldes trolig begynnelsen av «designerrasens æra», med bevisste blandingsraser som labradoodles, cockapoos og pomskies, som har blitt stadig mer populære, tror McMillan.

– Vi snakker ikke lenger bare om blandingsraser og renrasede hunder, sier hun.

Hunder med lang snute puser mye bedre enn hunder med flate ansikt og korte snuter. Det er noe folk bør tenke på før de får seg hund, ifølge forskere og aktivister. På bildet ser vi kronprinsparets hund Molly Fiskebolle. Foto: Lise Åserud / NTB

Kan bli en dyr veterinærregning

For folk som vurderer å kjøpe eller adoptere en hund, er det viktig å være klar over at enkelte raser trenger flere turer til veterinæren, understreker McMillan.

Men utover veterinærregningen, er den viktigste vurderingen kjærligheten potensielle eiere vil investere i sine firbeinte følgesvenner.

– Disse dyrene blir våre familiemedlemmer, sier McMillan.

– Til syvende og sist må vi være sikre på at vi gjør alt vi kan for å gi dem et langt, lykkelig og sunt liv.