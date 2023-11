Forskere: Denne tannkremen kan redde liv

Titalls millioner mennesker over hele verden lider av ulike typer matallergier. Nå mener forskere at de har revolusjonert allergibehandling.

Gladnyhet for allergikere:

Det anslås at omtrent 200.000 nordmenn er allergiske mot enkelte matvarer, eller lider av en form for matintoleranse. Samtidig ser man stadig en økning av allergier hvert år.

Problemet eksperter står overfor er at årsaken til de fleste typer matallergier er ukjent, og at man enda jakter på effektive behandlingsmetoder.

Men å forstå og redusere allergiske reaksjoner er viktig.

INGREDIENSER: For matallergikere kan det være mange ingredienser man bør holde seg unna i ulike matvarer. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Deriblant viser en ny studie publisert denne uken at blant personer som lider av matallergier, har over 12 prosent av deltakerne sett en økning i allergiske reaksjoner etter økt bruk av antibiotika.

Nå mener imidlertid en gjeng med forskere at de har funnet en effektiv behandlingsmetode, som også er mer behagelig.

Tannkrem mot peanøttallergi

Innbakt i studien om personer med matallergier, finner man en omfattende studie om de som lider av peanøttallergi. Resultatene er lovende.

Et amerikansk forskerteam ledet av William Berger, har fokusert på en oral immunterapi for peanøttallergikere, slik at man kan redusere antall allergiske reaksjoner hos mennesker med denne allergien.

PEANØTTALLERGI: Forskere mener de har funnet en ny behandling mot peanøttalergi. Foto: Heiko Junge / NTB

Resultatene viser at en spesialformulert tannkrem kan brukes til oral mukosal immunterapi (OMIT).



– OMIT bruker en spesialformulert tannkrem for å levere allergifremkallende peanøttproteiner til områder av munnhulen, skriver Berger i studien.

Han mener at denne formen for behandling har et stort potensial for å revolusjonere måten man behandler allergikere på, takket være behandlingens målrettede levering, og enkle administrering.

Altså vil pasienten som bruker tannkremen bli eksponert for små mengder peanøttsporer, som etter tid vil gjøre dem mer og mer immun mot allergien.

Studien involverte 32 voksne i alderen 18 til 55 år, både allergikere og placebomarkører.

– Deltakerne fikk en økende dose tannkrem eller placebo, forklarer Berger.

Da observerte man at 100 prosent av de som ble behandlet med tannkrem, altså allergikerne, konsekvent tålte den høyeste dosen av peanøttsporer.

– Konklusjonen er at det ser ut til å være et trygt og praktisk alternativ for voksne med peanøttallergi, konkluderer han.

NY BEHANDLING: Peanøtter kan fremkalle kraftige allergiske reaksjoner. Forskere har nå kommet fram til en behandling som kan forebygge allergi mot peanøtter. Foto: Heiko Junge / NTB

I konklusjonen antyder han også at tannkremen potensielt kan være med på å redde liv.

Det studien imidlertid ikke sier er om dette også påvirker å ha hudkontakt med peanøtter, eller kun er en forebygging ved inntak.



Flere nye behandlingsmetoder

Det har vært flere andre fremskritt for peanøttallergikere de siste årene, mange av dem også testet på barn.

En lignende studie tidligere i år fikk barn til å legge en liten mengde flytende peanøttekstrakt under tungen. Ved slutten av studien kunne småbarn som var allergiske mot peanøtter tolerere opptil 15 peanøtter.

En «peanøttlapp» studeres også, og et pulver, som skal blandes med mat og tas over tid i en rekke doser, ble godkjent av amerikanske myndigheter i 2020. Behandlingene er fortsatt relativt nye, og foreldre har bare fått informasjon om introduksjon av peanøttolje.

PULVERBEHANDLING: En kvinne behandler peanøttallergien sin med peanøttpulver. Hun blander den i smoothien sin. Foto: Federica Narancio / AFP

Lindsey Gibson, som har en 7-åring med peanøttallergi som ble mer alvorlig over tid, sier til FastCompany at hun skulle ønske hun hadde fått mer oppdatert informasjon da barnet hennes var et spedbarn.

I stedet fikk hun beskjed om å strengt tatt unngå peanøtter og peanøttolje. To år senere, etter en ny vurdering, startet de behandling i form av dråper som eksponerte barnet hennes for små doser av allergenet.

Hun sier at å få prøve pulver, eller en annen velprøvd behandling, ville ha vært fantastisk.

MEDISIN: Pulverbehandlingen mot peanøtter har vært godkjent for bruk i USA siden 2020. Foto: Federica Narancio / AP Photo

– Jeg ville absolutt ha brukt dem med mitt delvis ammende spedbarn som delvis får morsmelkerstatning, for å forhindre utvikling av allergi, hadde jeg visst om dem i forkant av diagnosen, forteller hun til nettavisen.

Gibson synes også tannkremen høres praktisk ut, men etterlyser mer omfattende testing av barn og spedbarn.

– Vi kan ikke bruke peanøtt-dråper eller tannkrem når barnet mitt har mistet en tann, for hvis for mye peanøttprotein treffer litt blod i munnen, kan det forårsake en reaksjon, avslutter hun.