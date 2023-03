Forsker: – Ingen mulighet til å suspendere forpliktelsene

MISSIL: Det skytes en rakett opp fra et missilsystem under en russisk øvelse. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Stansen inkluderer også advarsler om testoppskytninger.

– Alle varsler, alle typer beskjeder, all datautveksling, all inspeksjon, generelt sett alt arbeid som ligger under avtalen, er stanset, og vil ikke bli gjennomført, siteres Sergei Ryabkov på.

VISEUTENRIKSMINISTER: Den russiske viseutenriksministeren Sergei Ryabkov. Foto: Maxim Shemetov/AP

Nyheten kommer etter at Russland i februar pauset atomvåpenavtalen New START, som de har med USA, og etter at USA tirsdag kunngjorde at de ikke vil dele data om atomvåpen med Russland.

– Ingen mulighet til å suspendere forpliktelsene

– New START inkluderer ingen mulighet til å suspendere forpliktelsene, slik Russland har meldt at de har gjort. Derfor er gjeldende forpliktelser og status for begge parter litt uklare, sier Halvor Kippe, sjefsforsker ved forsvarets forskningsinstitutt, til TV 2.

FORSKER: Halvor Kippe, sjefsforsker ved forsvarets forskningsinstitutt. Foto: FFI

Å stanse informasjonsutveksling ville vært et tydelig brudd på New START-avtalen, om den ikke hadde vært pauset.

– Det er allikevel verdt å merke seg at ingen av de to partene har rapportert om noen oppbygging av de strategiske styrkene utover begrensningene i New START, sier Kippe.

Han forteller at begge parter i prinsippet kan øke antall utplasserte, strategiske stridshoder noe på kort sikt, og vesentlig mer på mye lengre sikt (flere år).

Avtalen sier at begge land skal informere motparten om blant annet utplassering av atomvåpen, hvilke våpen som er utplassert og hva slags stridshoder de har ved hver enkelt base.

– Avtalen legger eksplisitt opp til at verifikasjon skal foregå både med stedlige inspeksjoner og såkalte «national technical means». Sistnevnte betyr overvåkning med egne midler uten at den overvåkede part samarbeider direkte, sier Kippe.

UNDERVANNSVÅPEN: Viser Nord-Koreas undervanns kjernefysiske strategiske angrepsvåpensystem. Foto: STR/KCNA VIA KNS / AFP

Han legger til at begge parter legger til grunn at motparten i noen grad kan følge med på endringer i den strategiske styrkestrukturen, selv uten bruk av stedlige inspeksjoner (som nå er suspendert).

– Vil varsle Russland

USA har tidligere anklaget Russland for å ha brutt atomvåpenavtalen. Det skjedde for første gang i januar, som følge av at Russland skal ha blokkert inspeksjoner som avtalen sier at begge land kan utføre ved den andre parts baser.

– Det er verdt å merke seg at USA på frivillig basis opererer med vesentlig åpenhet rundt de overordnede rammene for sitt strategiske arsenal. De vil være åpne om antall stridshoder og leveringsmidler, og de vil varsle Russland om daglige forflytninger av strategiske styrker, sier Kippe.

Det er i dag ni land i verden som har atomvåpen i sitt arsenal: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea.

– Under normale omstendigheter omfatter New START en forpliktelse ikke bare til å varsle om strategiske missiltester, men også å utveksle såkalt telemetri. Det er en datastrøm fra målinger av missilets relevante ytelser, sier Kippe.

NORD-KOREA: Oppskytingen av et Hwasong-14 interkontinentalt ballistisk missil i Nord-Korea. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Han forklarer videre at det er vanlig skikk og bruk å utstede en såkalt «NOTAM», «notice to airmen», i forkant av slike tester, så fartøy av alle kategorier kan holde seg vekk fra de forventede nedslagsfeltene til missilenes ulike trinn.

– Jeg forventer at begge land fortsetter med det. I hvert fall gjorde Russland det for en romrakettoppskyting denne uken, legger Kippe til.

– Lett for å planlegge det verste

USA og Russland har holdt seg nær atomvåpengrensen i New START, og de har langt flere atomvåpen enn noen andre land.

– Bortfall av strategiske rustningskontrollavtaler som New START kan i verste fall bidra til et nytt rustningskappløp, siden en har lett for å planlegge for det verste når en ikke har tilstrekkelig innsyn i motpartens våpenutvikling, sier Kippe.

Han legger til at det er dette man så under den kalde krigen, da USA rustet voldsomt opp begrunnet i en feilaktig overvurdering av Sovjetunionens missilflåte.