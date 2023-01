Forretningsmann skal ha bestilt drap på journalist og urfolksekspert

Ifølge brasiliansk politi, skal Amazonas-drapene i juni ha blitt bestilt av en forretningsmann innenfor fiskehandel.

Forretningsmannen skal blant annet ha skaffet ammunisjon til drapsmennene. I tillegg skal han ha kontaktet dem over telefon både før og etter drapene skjedde, opplyser politiet.

Ifølge AP, planlegger politiet å ta ut tiltale mot mannen. Selv nekter han enhver befatning med drapet.

ERFAREN JOURNALIST: Dom Phillips var en anerkjent journalist. Han har jobbet for avisen The Guardian i flere år. Foto: JOAO LAET / AFP

Forretningsmannen ble arrestert i juli på bakgrunn av ulovlig fiske. Han ble senere løslatt, men arrestert på nytt på bakgrunn av anklagene om involvering i drapet.

– Det er ingen tvil om at mannen var selve hjernen bak drapet, sier representant for politiet Alexandre Fontes under en pressekonferanse, ifølge avisen The Guardian.

Ifølge politirepresentant Fontes, skal forretningsmannen også ha betalt for en av drapsmennenes forsvarsadvokater.

Motivet for bestillingen er uklart.

Fant levninger i skog

I juni tilsto fiskeren Amarildo da Costa de Oliveira å ha skutt Phillips og Pereira. Også tre av fiskerens slektninger er anklaget og arrestert for å ha deltatt i ugjerningen.

En av disse er Amarildos bror. Han nekter for å ha hatt noe med drapet å gjøre, men politiet har tidligere uttalt at de har beviser mot ham som beviser det motsatte.

I etterkant av tilståelsen, tok Amarildo politiet med til stedet hvor journalisten og urfolkseksperten hadde blitt gravd ned.

Levningene ble funnet tre kilometer inn i en skog.

FANT LEVNINGER: Den 15. juni fant politiet levninger av de savnede mennene i Amazonas. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Politiet uttalte da at de neppe ville ha klart å finne de savnede mennene dersom det ikke hadde vært for tilståelsen til Amarildo.

Forsvant i Amazonas

Dom Phillips og Bruno Pereira ble meldt savnet i Amazonas etter å ha mottatt trusler, og ble sist sett søndag 5. juni 2022 på vei mot Atalaia do Norte i den nordvestlige delen av Brasil.

I dette området har det vært en rekke voldelige sammenstøt mellom krypskyttere, fiskere og representanter for myndighetene.

(FILES) In this file photo taken on June 23, 2022 Brazilian indigenous people protest for the demarcation of indigenous land and over the murder of British journalist Dom Phillips and Brazilian Indigenous affairs specialist Bruno Pereira, in Sao Paulo, Brazil. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) Foto: NELSON ALMEIDA

Phillips, som lenge har vært tilknyttet The Guardian, jobbet med en bok om vern av regnskogen. Pereira var ansatt i den brasilianske urfolksetaten Funai.