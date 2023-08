Forhistoriske spor på Mars overrasker forskerne

MØNSTER: Slike sekskantede mønstre i gjørma oppstår bare ved gjentatte våte og tørre perioder over flere år. Foto: Nasa

De mønstrete sporene i gjørma på Mars tyder på lange vekslende perioder med fuktig og tørt klima, noe som ofte omtales som en «kickstarter for liv».

Sprekkene på bakken på mars ligner en mønstrete sekskantet mosaikk. Bildet ble sendt hjem til jorden fra roveren Curiosity den 8. august i år, skriver Nasa.

Forskere i Curiosity-teamet ble overrasket over funnet. De mener mønsteret tyder på at planeten har hatt lange sykluser med fuktig og tørrere klima over mange år.

Dette regner de som en solid indikasjon på at planeten en gang kan ha hatt grunnlag for liv.

SPREKKER: Etter mange år med gjentatt tørke etter fuktighet, skapes slike sprekker i gjørme. Foto: Nasa

Disse syklusene finnes også på jorda, og nevnes ofte som en mulig kickstarter for at levende mikroorganismer oppsto.

– I elleve år har vi funnet indirekte bevis på at forhistoriske Mars kan ha hatt mikrobiologisk liv. Nå har vi funnet bevis på at forholdene ikke bare lå til rette, men også fremmet muligheten for liv, sier Ashwin Vasavada i Nasa.

Kan være en forutsetning for liv

Ingen vet med sikkerhet hvordan livet på jorda oppsto, men skiftinger mellom fuktig og tørt klima kan være med å styrke muligheten for liv, eller til og med en forutsetning for liv.



Sporene i gjørma på mars ble først sett på et horisontale bildet fra Curiosity 20. juni 2021. Curiosity fikk så i oppgave å sette sammen 143 bilder til mosaikken vi ser på det øverste bildet, og sendte det til jorda.

PÅ MARS: Roveren Curiosity, har kjørt rundt på den røde planeten allerede i 2012, og har sendt hjem mye lærdom om planeten.

Slike sekskantede gjørmesprekker oppstår også på jorden på svært varme gjørmete steder, som for eksempel Death Valley National Park i USA. Men de oppstår bare steder hvor det over flere år har vært vekselvis våte og tørre perioder, ifølge en forskningsartikkel publisert i Nature.com.

Både Mars-roveren Curiosity og den mer moderne roveren Perseverance har med seg instrumenter for å se etter spor av liv på Mars.

Organiske molekyler

Begge roverne har funnet enkle organiske molekyler, men det er vanskelig å vite om det organiske materialet stammer fra liv eller har en geologisk opprinnelse, ifølge forskning.no.



Perseverance er godt i gang med å samle inn steinprøver som etter planen skal sendes til jorden for undersøkelser.



– Vi er heldige som har en naboplanet som Mars som kan lære oss så mye om de naturlige prosessene bak opprinnelsen til liv, sier forskeren som ledet studien som ble publisert i Nature, William Rapin.