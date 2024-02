Forgiftet og fengslet – nå er Putin-kritikeren død

Så sent som for to uker siden oppfordret Aleksej Navalnyj til protester mot Vladimir Putin. Fredag døde han i fengsel.

Den profilerte russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj er død, 47 år gammel.

Det opplyser russiske fengselsmyndigheter fredag. Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

De siste årene har Navalnyj sonet under tøffe forhold i flere ulike straffekolonier i Russland. Kritikken mot Vladimir Putin har likevel ikke stilnet.

I februar i år lanserte Navalnyj en kampanje i protest mot Putin og det kommende valget i Russland 17. mars. Han oppfordret alle innbyggere til å gå til valgurnene på et bestemt tidspunkt valgdagen.

– Det vil bli en ekte protestaksjon som vil finne sted, ikke bare i hver by, men i hvert distrikt i hver by, skrev han.

Flere dommer

Navalnyj fikk for alvor oppmerksomhet utenfor Russlands grenser i 2013. Da klarte han nesten å vinne borgermestervalget i Moskva.



I 2016 annonserte han at han også ville stille som kandidat til presidentvalget i 2018.

KANDIDAT: Navalnyj uttalte i 2017 at han trodde han ville slått Vladimir Putin i et demokratisk valg. Det fikk han ikke muligheten til. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP Photo / NTB

Valgkommisjonen i Russland nektet imidlertid i 2017 Navalnyj å stille til valg. De viste da til en regel om at de som har alvorlige dommer mot seg ikke kan stille til valg før ti år etter dommen er ferdigsonet eller opphevet.

Navalnyj hadde nemlig allerede på dette tidspunktet flere dommer mot seg. Blant annet ble han i 2013 dømt til fem år i arbeidsleir og 500.000 rubler i bot for underslag mens han var rådgiver for guvernøren i Kirov.

Internasjonale menneskerettsorganisasjoner mener både denne og påfølgende dommer mot Navalnyj har vært politisk motiverte.

– Tapet er uunngåelig

Han har også en rekke ganger vært arrestert for å ha arrangert demonstrasjoner uten å få tillatelse til det.

I 2018 slo Den europeiske menneskerettsdomstolen fast at flere av disse arrestasjonene hadde som mål å undertrykke politisk mangfold.

ARRESTERT: Navalnyj har flere ganger blitt arrestert i forbindelse med demonstrasjoner, som her i 2018. Foto: AP Photo / NTB

Også etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022, har Navalnyj vært en tydelig kritisk stemme.

Kort tid før ettårsdagen for invasjonen kalte han blant annet russisk tap i Ukraina «uunngåelig»

– Livene til titusenvis av russiske soldater har blitt ødelagt. Det endelige tapet kan bli utsatt ved å ofre livene til tusenvis av ekstra mobiliserte soldater, men det endelige tapet er uunngåelig, skrev Navalnyj i februar i fjor.

Arrestert på flyplassen

Mange husker nok også forgiftningssaken fra 2020. Navalnyj var på vei hjem fra et oppdrag i Omsk i Sibir da han ble forgiftet av en nervegift i Novitsjok-gruppen.



FORGIFTET: På dette bildet fra august 2020 blir Navalnyj hentet av en ambulanse etter å ha blitt forgiftet. Foto: Evgeniy Sofiychuk / AP Photo / NTB

Ifølge tyske myndigheter ble han utsatt for et drapsforsøk. Russiske myndigheter har nektet for dette.

Etter forgiftningen fikk Navalnyj behandling i Berlin. Da han reiste tilbake til Russland i 2021, ble han pågrepet og siktet for en rekke ulike forhold.

– For nøyaktig tre år siden kom jeg tilbake til Russland, etter å ha gjennomgått behandling etter forgiftning. Jeg ble arrestert på flyplassen. Og nå har jeg sittet her i tre år, skrev Navalnyj i et Telegram-innlegg i januar.

PÅ FLYET: I 2021 reiste Navalnyj og kona tilbake til Moskva fra Berlin. Da flyet landet, ble han arrestert. Foto: Mstyslav Chernov / AP Photo / NTB

Etter han ble fengslet i 2021, skal Navalnyj ha sittet i isolasjon i 26 perioder.

– Jeg har det bra

I starten av desember i fjor «forsvant» Navalnyj fra straffekolonien han satt i. Først flere uker senere, første juledag, bekreftet en av hans rådgivere at han var flyttet til en annen straffekoloni, helt nord i det sentrale Russland.

– Advokaten hans besøkte ham i dag. Aleksej har det bra, skrev rådgiveren Kira Jarmysj da på X.

STRAFFEKOLONI: I januar deltok Navlanyj i en høring via videolink fra straffekolonien. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB

Dagen etter kommenterte Navalnyj selv den lange ferden til den nye straffekolonien på X.

– Ikke vær bekymret for meg. Jeg har det bra. Jeg er veldig lettet over at jeg omsider er fremme. Takk til alle for støtten, og god jul!