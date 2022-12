Forfalsket journaler for å redde ukrainske barn

Timer etter at Russland invaderte Ukraina i februar, begynte helsepersonell ved et barnesykehus i all hemmelighet å planlegge hvordan de skulle redde barna.

Russere ble tidligere i år mistenkt for å ha tatt foreldreløse barn og sendt dem til Russland.

Personalet ved barnesykehuset i byen Kherson lagde falske journaler til foreldreløse barn for å få det til å se ut som om de var for syke til å flytte.

– Vi skrev bevisst falsk informasjon om at barna var syke og ikke kunne transporteres, sier Dr. Olga Pilyarska, leder for intensivavdelingen til nyhetsbyrået AP.

– Vi var redde for at russerne skulle finne ut av det, men vi bestemte oss for at vi ville redde barna for enhver pris, forteller Pilyarska videre

FORELDRELØSE: Foreldreløse barn sover i barnesenger på fødeavdelingen på barnesykehuset i Kherson. Foto: Bernat Armangue/AP

Skjulte så mange barn de kunne

Minst 1000 barn ble tatt fra skoler og barnehjem i Kherson-regionen under Russlands åtte måneder lange okkupasjon av området, sier lokale myndigheter.

Innbyggerne sier at enda flere barn hadde vært savnet hadde det ikke vært for den heltemodige innsatsen til noen i samfunnet. De risikerte livet for å skjule så mange barn de kunne.

På sykehuset i Kherson lagde personalet falske papirer der det sto at 11 forlatte babyer hadde ulike sykdommer, slik at de slapp å overlevere dem til barnehjemmet. Der visste de at barna ville bli gitt russiske dokumenter og potensielt tatt bort.

I utkanten av Kherson forfalsket Volodymyr Sahaidak, direktør for et senter for sosial og psykologisk rehabilitering, papirer for å skjule over 50 foreldreløse og sårbare barn.

TOMT: Tomme barnesenger i Khersons regionale barnehjem. Foto: Bernat Armangue/AP

Han plasserte noen av barna hos syv av hans ansatte. Andre ble ført til fjerne slektninger, og noen av de eldre ble igjen hos ham.

Å flytte dem rundt var ikke lett. Etter at Russland okkuperte Kherson begynte russerne å separere foreldreløse barn ved sjekkpunkter.

Da måtte Sahaidak være kreativ for å kunne transportere barna i trygghet.

I ett tilfelle forfalsket han papirer som sa at en gruppe barn hadde fått behandling på sykehuset og skulle møte deres gravide mor på andre siden av elven, sa han.

Ikke alle barna har vært like heldige

Mens Sahaidak klarte å avverge barna fra russerne, var ikke alle barn like heldige.

På barnehjemmet i Kherson ble rundt 50 barn evakuert i oktober og angivelig ført til Krim, fortalte en sikkerhetsvakt ved institusjonen og naboer til nyhetsbyrået AP.

– Det kom en buss med bokstaven «Z», og barna ble ført bort, sier Anastasiia Kovalenko som bor i nærheten.

I starten av invasjonen forsøkte en lokal hjelpegruppe å gjemme barn i en kirke, men russerne fant dem noen måneder senere, returnerte dem til barnehjemmet og evakuerte dem deretter, sa lokalbefolkningen.

SYKEHUS: Sykehusarbeidere passer på foreldreløse barn i Kherson. Foto: Bernat Armangue/AP

I juli brakte russerne 15 barn fra frontlinjene, i regionen Mykolaiv, til Sahaidaks rehabiliteringssenter og deretter videre til Russland, sa han.

Ved hjelp av frivillige klarte han å spore dem opp og få dem til Georgia, sa han.

Sahaidak vil ikke gi ytterligere detaljer om operasjonen i frykt for å sette den i fare, men sa at barna forventes å returnere til Ukraina i løpet av de kommende ukene.

Flere tusen barn deportert

Russiske myndigheter i Krasnodar bekreftet tidligere i år at barn blir hentet fra Ukraina og adoptert av russiske familier, ifølge en amerikansk tankesmie.

Russiske familier som adopterer ukrainske barn ville få en engangsutbetaling fra myndighetene.

Ukraina ba i november om internasjonal hjelp til å hente tilbake tusenvis av ukrainske barn som, ifølge ukrainske myndigheter, har blitt deportert til Russland.

PRESIDENTEN: Ukrainas president har bedt om internasjonal hjelp til å hente tilbake tusenvis av ukrainske barn. Foto: HANDOUT/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har 11.000 barn trolig blitt deportert til Russland.

– Vi har navnene deres. Men dette er bare de vi vet om. Antallet deporterte er nok høyere, sa Zelenskyj.

Han sa videre at alle barna må hentes tilbake til Ukraina.

– Vi trenger virkelig makt fra hele verden for å få de deporterte tilbake, sa han.

Ifølge russiske myndigheter blir barn hentet ut fra krigssoner for å fraktes i sikkerhet eller til Russland for behandling og rehabilitering.