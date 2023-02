Foreslår å bygge kanoner på månen

Forskere har kommet med et noe uvanlig forslag i kampen mot klimaendringene.

Månen har vært menneskenes følgesvenn så lenge vi har vandret på jorda.

Men kan den trofaste romsteinen hjelpe oss med å takle en av våre største utfordringer?

Det tror en gruppe forskere ved amerikanske Utah University.

De foreslår å ta månen i bruk for å bremse den globale oppvarmingen på jorden.

SOLEN: Slik ser solen ut når den er dekket av månen. Forskere mener månestøv kan beskytte jorden mot de varme solstrålene. Foto: Tony O'Brien.

Månekanoner

Forslaget kan virke snodig.

Det innebærer nemlig å bygge store kanoner, og skyte støv, grus og stein fra månens overflate ut i rommet.

Tanken er at dette månestøvet vil blokkere stråler fra solen, og sende de en annen retning.

Månestøvet vil fungere som et slags beskyttende «solskjold» rundt jorda, og hindre at de globale oppvarmingen fortsetter for raskt.

Saken er omtalt i blant andre The Guardian og Washington Post.

– Naturlige månestøvkorn har akkurat den rette størrelsen og sammensetningen for effektiv å spre sollys vekk fra jorda, sier forskningsleder Ben Bromley, ifølge The Guardian.

IKONISK: Astronauten Buzz Aldrin vandret på månen i 1969. Vil gruvedrift bli et fremtidig prosjekt på romsteinen? Foto: Reuters.

Forskerne mener at å gjøre dette fra månen, og ikke jorden, ville ha gjort mindre skade på atmosfæren.

Science fiction

Å realisere denne spinnville ideen er riktignok ingen enkel affære.

Ikke bare hadde man måttet bygge og plassere de store kanonene på månen.

Millioner av tonn med månestøv måttet ha blitt utvinnet og skutt ut i rommet hvert år.

En ny romstasjon måtte også ha blitt bygget, ifølge forskerne.

Bromley og kollegene erkjenner at ideen er nærmere science fiction enn virkelighet.

MÅNESTØV: Månen har det perfekte støvet for et slik prosjekt, mener forskerne. Foto: Danny Lawson

Likevel mener de det er viktig å tenke bredt på hvordan vi kan løse klimautfordringene vi står overfor.

– Ingenting burde distrahere oss fra å kutte klimagassutslipp her på jorden. Men vi burde utforske alle muligheter, i tilfelle vi trenger mer til tid å ordne opp her hjemme, sier Bromley.

Klimaforskere advarer

Ifølge The Guardian er forslag som innebærer å tukle med jordens klima, inkludert blokkering av sollys, ansett som kontroversielle blant klimaforskere.

Likevel gjøres det grep på området.

På tampen av fjoråret lanserte den amerikanske regjeringen et større forskningsprosjekt med fokus på nettopp slik «klimateknikk».

Mange klimaforskere advarer likevel mot å gi slike ideer for mye fokus. Inkludert ideer om månekanonen og solskjold.

KLIMAGASS: Røyk stiger fra en fabrikk i Finland. Klimaforskerne mener vi ikke må la oss distrahere av bisarre forslag knyttet til klimautfordringene. De mener fokuset må være å kutte utslipp. Foto: Oliver Morin/AFP.

– Å iverksette gruvedrift på månen eller jordnære asteroider for å kunne blokkere noe av sollyset er ingen løsning på den pågående og tiltagende klimakrisen.

Det sier Frank Biermann, professor i bærekraftspolitikk ved Universitet i Utrecht, ifølge The Guardian.