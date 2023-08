Foreldrene til Emile (2) slår tilbake mot «opprørende usannheter» om familien

Det franske ekteparet Colomban (26) og Marie (25) opplevde alle foreldres mareritt da sønnen deres forsvant under et besøk hos besteforeldrene i den franske alpelandsbyen Haut-Vernet i sommer.



De har tidligere holdt en lav profil, men har nå gitt sitt første intervju etter den mystiske forsvinningen.

Slår tilbake mot rykter

I intervjuet med snakker de blant annet om hvordan de veksler mellom bunnløs fortvilelse og håp om å få gutten sin tilbake.

Men de slår også tilbake mot det de mener er usannheter og feilaktige detaljer om etterforskningen og familien.

OVERSIKTLIG: Landsbyen ligger i enden av en blindvei, og det er små muligheter for en fremmed å ta seg inn og ut av landsbyen usett. Foto: NICOLAS TUCAT

– Det er kanskje ikke veldig viktig, men opphopningen i det lange løp er opprørende, sier Marie.

Dette er også grunnen til at Emiles foreldre har valgt å stille opp i magasinet Famille Chretienne. Hun viser til det hun mener er ondsinnede vitnemål i pressen som viser uvitenhet om familien.

Naboer av besteforeldrene har omtalt familien som tilbaketrukket. De skal ha hatt lite kontakt med andre i landsbyen, og vært svært religiøse.



Føler seg latterliggjort

– I tragedien har vi fått støtte av familie og venner. Vi har inntrykk at vår tro blir latterliggjort, sier Marie som er eldst i en søskenflokk på ti.

Familien er dypt religiøse. Colomban sier at de ikke er redde for å be til Gud om et mirakel.

De bekrefter til Famille Chretienne at de skal delta på en messe ledet av pave Frans i Marseille 23. september. Det er ikke kjent om de to får møte paven personlig.

– Skammer oss ikke

– Vi skammer oss ikke over å elske den tradisjonelle messen som vi deltar på i kirken vår, sier Marie. Hun sier hun er rørt over all hengivenhet og støtte de får fra hele bispedømmet.

Hun presiserer imidlertid at ryktene om at de går i messe flere ganger om dagen ikke stemmer.

– Noen sa at vi gikk i kirken for å be under leteaksjonen. De sier dette for å framstille oss som mennesker som bare stoler på bønn og ikke handling, sier hun.

INTENS LETING: I flere dager lette om lag 800 politifolk, militære og frivillige etter Emile. Foto: NICOLAS TUCAT

I intervjuet takker foreldrene også alle de som har vært med å lete etter sønnen deres. De sier også at de stoler på politiets etterforskning.

Ubesvarte spørsmål

Sju uker etter at to og et halvt år gamle Emile forsvant fra besteforeldrenes bolig i den lille alpelandsbyen, er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål.

800 personer var med i letearbeidet, uten å finne noen spor etter barnet. Frankrikes beste sporhunder deltok også i søket, men sporene sluttet brått cirka 50 meter fra besteforeldrenes hus.

Politiet holder alle muligheter åpne, men etterforsker saken som en mulig kidnapping. Andre teorier er at det har skjedd en ulykke som har blitt forsøkt skjult, eller et mulig hevnmotiv på grunn av sitt ytterliggående politiske standpunkt.

Redaktør i Famille Chretienne, Samuel Pruvot, mener franske medier har omtalt familien som fundamentalister og fascister, men at trøsten de søker i kirken, viser at de først og fremst er gode katolikker.