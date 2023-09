Foreldrene til Emile (2): – En endeløs ventetid

FORSVANT: Den lille gutten med en løvetann bak øret har vært sporløst forsvunnet i over to måneder. Foto: Nicolas Tucat / AFP / NTB

Foreldrene til to år gamle Emile lever i uvisshet etter at den lille gutten forsvant for mer enn to måneder siden.

Ventetiden er endeløs for foreldrene til lille Emile som forsvant sporløst fra den franske alpelandsbyen 8. juli i år.

Uten å ha fått noen svar på hva som skjedde med sønnen deres den lørdagen, ber de i et innlegg på Facebook om at folk må be for at de skal få Emile tilbake.

Den dypt katolske familien har tidligere fortalt at de veksler mellom angstdrevet fortvilelse og nytt håp, i et større intervju med et fransk magasin.

I Facebook-innlegget takker de også alle de som støtter dem gjennom den smertefulle ventetiden.

BER OM BØNN: Foreldrene til Emile har lagt ut en facebookmelding der de ber om bønn. Foto: Skjermdump

To og et halvt år gamle Emile forsvant på ettermiddagen lørdag 8. juli mens han lekte i hagen til besteforeldrenes feriebolig i Haut-Vernet i de sørlige franske alpene.

Han hadde nylig ankommet landsbyen for å tilbringe ferien der. Foreldrene hans var ikke med, men en rekke andre barn og tanter og onkler var til stede.

Motstridende vitneobservasjoner

To naboer skal angivelig ha sett gutten like før forsvinningen. Men de har motstridende opplysninger.

ROLIG LANDSBY: Haut Vernet er vanligvis en rolig landsby som ligger i enden av en smal landevei. Det er få måter å komme seg usett inn og ut av landsbyen Foto: Nicolas Tucat / AFP / NTB

En av dem sier han så gutten på vei nedover landsbyen mens bestefaren hogget ved cirka ti meter unna, mens den andre sier han var på vei opp.

Politiet etterforsker bredt. Både kidnapping, frihetsberøvelse og drap anses som sannsynlige teorier.

Mange hundre personer var med på de enorme leteaksjonene i timene og dagene etter forsvinningen. Åkre, skog, bekker, hus og biler ble finkjemmet.

De spilte også et lydopptak av morens stemme utover området for å få gutten til å komme fram i tilfelle han gjemte seg.

OMFATTENDE SØK: Hver gresstue, bekk, bygning og bil i landsbyen er undersøkt. Foto: Nicolas Tucat / AFP / NTB

Ingen svar

Sporhunder fikk ferten av gutten, men sporene stoppet plutselig cirka 50 meter fra besteforeldrenes hus. Verken droner, telefonsporing eller flere hundre avhør har ført politiet nærmere svar på hva som har skjedd med Emile.

Den lille alpelandsbyen ligger i enden av en blindvei, 1200 meter over havet. Det er bare 25 fastboende der, og det er vanskelig å komme seg usett inn og ut av landsbyen med bil.

Til fots går det an å komme seg relativt fort ute av synet hvis man ønsker det, men ingen har sett noe mistenkelig.