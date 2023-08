Foreldrene til Emile (2) bryter tausheten

Det franske ekteparet Colomban og Marie opplevde alle foreldres mareritt da sønnen deres forsvant under et besøk hos besteforeldrene i den franske alpebyen Haut Vernet i sommer.

Til tross for at det ble satt inn enorme ressurser i søkene etter gutten, er politiet uten spor.

OMFATTENDE SØK: Hver gresstue, bekk, bygning og bil i landsbyen er undersøkt. Foto: Nicolas Tucat

Tviholder på håpet

– Vi forestiller oss det verste, men vi kan ikke gjøre annet enn å håpe, sier faren til Emile til magasinet Famille Chretienne som ble publisert tirsdag.

Ekteparet har ikke uttalt seg til medier før nå. De tar imot teamet fra magasinet hjemme hos seg selv i Bouilladisse nær Marseille.

– Noen ganger blir vi overveldet av sorg og angst. Vi fortviler det ene øyeblikket, så får vi nytt håp, legger Marie til.

Familien er dypt religiøs. De ber til Gud om et mirakel, samtidig som de stoler på at politiet gjør en god jobb med etterforskningen. De takker også alle som har bidratt i letearbeidet.

INTENS LETING: I flere dager lette om lag 800 politifolk, militære og frivillige etter Emile. Foto: Nicolas Tucat

Tidligere har det vært skrevet at foreldrene saksøker politiet for å få mer tilgang til informasjon i saken.

Kidnapping kan bety at gutten lever

Sju uker etter at to og et halvt år gamle Emile forsvant, er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål i saken.

Politiet etterforsker bredt, og teoriene omfatter også mulig kidnapping av gutten, og at kidnapperen holder ham i live.

– Dette er den eneste forklaringen som kan bety at gutten fremdeles er i live, har ordføreren i byen tidligere uttalt.

Det er ifølge BFM lite sannsynlig at ukjente kommer seg inn i landsbyen umerket. Landsbyen ligger i enden av en blindvei. Det finnes imidlertid en sti ut av landsbyen, der man teoretisk raskt kunne kommet seg usett bort til fots, skriver avisen.

OVERSIKTLIG: Landsbyen ligger i enden av en blindvei, og det er små muligheter for en fremmed å ta seg inn og ut av landsbyen usett. Foto: Nicolas Tucat

Nye detaljer om familien

Emile hadde akkurat ankommet besteforeldrene for å tilbringe ferien sin der. Besteforeldrene som er i 50-årene har ti barn og en rekke barnebarn.

Flere av onklene til Emile er selv barn. De var mange til stede da Emile forsvant. Det har nylig kommet fram flere detaljer rundt forsvinningen og familiehistorikken.

Mer om det finner du lenger nede i saken.

Det var Emiles mormor som ringte politiet og sa han var savnet. Hun har forklart at gutten sov en lur fram til klokken 17.

Da hun ringte politiet klokken 18.12, hadde hun lett etter ham i 45 minutter, ifølge avisen Le Parisien.

ETTERLYST: Politiet var på stedet og startet søkene en halvtime etter mormoren meldte ham savnet. Foto: HANDOUT

Panikken spredte seg raskt i den lille landsbyen. Alle var med å lette. De ville finne gutten før det ble natt, skriver BFM Midi.

Men slik skulle det ikke gå.

Sporhunder mistet brått sporet

De neste dagene vokste mysteriet. 800 personer var med i letearbeidet. Frankrikes beste sporhunder deltok også i søket, og skal tidlig ha fått ferten av gutten.

Hundene fulgte sporet helt til et bestemt punkt cirka 50 meter fra besteforeldrenes hus, og der var det plutselig slutt.

Det var som om gutten hadde blitt løftet opp fra det punktet og ikke blitt satt på bakken igjen.

I begynnelsen av etterforskningen var en av teoriene at gutten kunne ha blitt tatt av rovfugl. Men eksperter, sier at kongeørn som finnes i området ikke klarer løfte 10–20 kilo, som man anslår gutten veide.

MISTET SPORET: Det siste sporet etter Emile ble funnet av spohunder ca 50 meter fra besteforeldrenes hus. Foto: Nicolas Tucat

«Familiesporet»

En annen av politiets teorier har blitt kalt «familiesporet». Det har kommet veldig lite informasjon om hva dette konkret innebærer, men nå har det kommet fram flere detaljer.

Ifølge BFM er familien tett sammensveiset, men Emiles far, Colomban, skal i 2018 ha blitt arrestert for hatkriminalitet mot et par av nordafrikansk opprinnelse. Han ble ikke dømt.

Colomban var ifølge franske medier medlem av den høyreekstreme gruppen Social Bastion mens han var ingeniørstudent. Denne organisasjonen ble forbudt av president Emmanuel Macron i 2019.

I 2021 skal begge foreldrene stått på en politisk liste knyttet til høyrepopulisten Eric Zemmour.

Politiet ser på muligheten for at det kan ligge et hevnoppgjør med politisk motiv bak forsvinningen. Spesielt siden familien opplevde å bli utsatt for brannstiftelse i 2019, ifølge BFM.