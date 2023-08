Foreldrene går til søksmål

Emile (2) hadde nettopp kommet for å tilbringe sommerferien sammen med besteforeldrene sine i den franske alpelandsbyen Haut-Vernet. Så forsvant han sporløst.

Den lille gutten ble sist sett i nærheten av besteforeldrenes hage i 17-tiden lørdag 8. juli.

Hundrevis av politi, militære og frivillige var med å lete etter gutten. De finkjemmet alle husene i landsbyen og hele området rundt. Det ble også brukt hunder og drone i etterforskningen.

Men til tross for de store ressursene som har blitt brukt, står politiet fortsatt uten spor av betydning eller en klar formening om hva som har skjedd.

LETEAKSJON: Flere hundre personer deltok i forsøkene på å finne Emile. Foto: Nicolas Tucat / AFP

Går til sivilt søksmål

I måneden etter den lille guttens forsvinning har familien holdt en lav profil. Verken foreldrene eller besteforeldrene har snakket med media.

Men ifølge BFMTV har foreldrene nå gått til sivilt søksmål for å få tilgang til saksdokumentene.

Etter at de første leteaksjonene var avsluttet, ble det formelt opprettet en rettslig etterforskning den 18. juli.

Påtalemyndigheten i Aix-en-Provence bekrefter at foreldrene til Emile er blitt en sivil part i saken, og vil bli informert om fremdriften i etterforskningen.

POLITI: Etterforskerne i saken har ikke delt mye informasjon med media. Foto: Nicolas Tucat / AFP

Ingen informasjon fra politiet

Til tross for den store oppmerksomheten rundt saken, har politiet vært svært sparsom med detaljer. Etterforskerne har valgt å ikke fortelle media om hvilke steg som blir gjort i etterforskningen, og sier de vil jobbe i fred for å gjøre fremskritt i saken.

– Undersøkelsene fortsetter, men ingenting har endret seg. Vi ønsker ikke å gjøre noen kunngjøringer, forteller de til BFMTV.

Politiets manglende åpenhet skal være grunnen til at foreldrene gikk til søksmål.

FJELLANDSBY: Den lille landsbyen Haut-Vernet har rundt 130 innbyggere, men ble fylt opp av friville under leteaksjonene etter Emile. Foto: Nicolas Tucat / AFP

Åpnet opp igjen landsbyen

I den lille alpelandsbyen Haut-Vernet lurer man fortsatt på hva som egentlig skjedde den dagen Emile ble borte.

I helgen ble det åpnet igjen for tilgang til landsbyen, som hadde vært avstengt for alle andre enn de som bodde der.

Det ble gjort av etterforskningshensyn, men også for å holde unna det ordføreren kaller for «ondsinnet turisme».

Politiet skal fortsatt ikke ha noen klar hypotese om hva som har skjedd, men ifølge BFMTV jobber de med flere ulike scenario. Blant dem er muligheten for at Emile ble kidnappet av en fremmed, utsatt for en ulykke, at familien er involvert eller at han ble tatt av en ørn.