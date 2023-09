Foreldre frykter at barna deres står på en dødsliste

Tirsdag holdt den svenske regjeringen et krisemøte om den eskalerende volden i Sverige. I løpet av ti dager har totalt syv personer blitt skutt og drept.

Alle drapene kobles til det kriminelle nettverket Foxtrot.

Fokuset under krisemøtet var hvordan man skal få bukt med rekruttering av barn og unge.

Under en pressekonferanse i etterkant av møtet uttrykte den svenske justisministeren, Gunnar Strömmer, bekymring.



– Antallet unge som blir tiltalt for drap, drapsforsøk eller knivstikking har økt betydelig. Det er et uttrykk for at denne typen kriminalitet presses nedover i aldersgruppene.

Justisministeren forklarte at de ser et økende press på kriminelle som ønsker seg ut av nettverkene.

– Presset som disse nettverkene utsettes for, og frykten som pårørende og ungdom føler på, har skapt en ny situasjon. Mange ønsker å komme seg ut av nettverkene.



Den svenske regjeringen ser derfor på hvordan de kan møte det økende behovet for avhopperoperasjoner, erklærte Strömmer.

Skyting mot to leiligheter



Mandag kveld ble det avfyrt rundt 20 skudd mot en leilighetsdør i Handen, sør for Stockholm.

BERYKTET: Rawa Majid styrer Foxtrot-nettverket fra Tyrkia. Foto: Svensk politi,TT NYHETSBYRÅN

Det er den andre skytingen mot boliger i Handen på et døgn. På begge adressene er det registrert personer med tilknytning til det kriminelle nettverket Zero, en undergruppe i det større nettverket Foxtrot, skriver Expressen.

Et par timer senere ble det avfyrt skudd mot en leilighet i Lidingö, øst for Stockholm, skriver SVT. Politiet satt i gang en aksjon med helikopter for å lokalisere gjerningsmannen.



Ingen personer ble skadet i skytingene.

Hendelsene er den siste utviklingen i voldsbølgen som nå herjer i Sverige.

Volden kobles til en intern konflikt i den kriminelle gjengen Foxtrot. Spliden skal være mellom Foxtrot-lederen Rawa Majid, også kjent som Den kurdiske reven, og hans tidligere høyre hånd, Ismail Abdo.

Majid er internasjonalt etterlyst for grov narkotikakriminalitet og drapsplanlegging. Han har flyktet fra svensk politi til Tyrkia, hvor han har fått tyrkisk statsborgerskap. Herfra organiserer Majid Foxtrot-nettverket.

Sverige og Tyrkia har ingen utleveringsavtale.

Man antar at Abdo også befinner seg i Tyrkia.

Holder barna hjemme fra skolen

Den interne konflikten i Foxtrot har satt slektninger til gjengmedlemmer i fare. Den 7. september ble blant annet moren til Foxtrot-lederens erkerival, Abdo, skutt og drept i sitt eget hjem.

Drapet skal angivelig ha skjedd etter et mislykket drapsforsøk mot Foxtrot-lederen dagen i forveien.

Uppsala Nya Tiding melder at flere elever ikke har dukket opp på skolen. Foreldre sier til avisen at de er bekymret for om barna deres står på den såkalte «dødslisten», og om de kan være et av de neste ofrene i voldsbølgen.

Skolesjefen i Uppsala, Olof Oskarsson, opplyser at foreldre velger å holde barna hjemme fra skolen.

Ifølge avisen skal flere familier også ha flyktet fra landet.

– Jeg er veldig bekymret for sønnen min og vennene hans. De er, eller har vært, knyttet til en tungt kriminell person, skriver en kvinne til regionavisen.

At slektninger av gjengmedlemmer nå flykter er noe nytt, sier Jale Poljarevius til Aftonbladet. Han er etterretningssjefen for Midt-Sveriges politi.

– Vanligvis er det grove kriminelle som forlater landet. Nå er det pårørende til kriminelle, sier han.

Shopper med blodpenger

Foxtrot-nettverket har unge medlemmer ned i 14-15 års alderen, og bruker dem til å utføre kriminelle handlinger.

En 16-åring er blant annet mistenkt for å ha skutt og drept en 15 år gammel gutt mot betaling. Drapet skjedde på en sushirestaurant i Skogås utenfor Stockholm i januar i år.

UNGE KRIMINELLE: En 16 år gammel gutt er mistenkt for å ha skutt og drept en 15-åring mot betaling i januar. Foto: Jessica Gow/TT

Drapet skal ha vært en hevnaksjon etter en skyting mot en adresse der en nær slektning av gjenglederen Majid er registrert, skriver SVT.



Bilder og overvåkingsvideoer fra etterforskningen viser 16-åringen posere med en stor bunke sedler, og shoppe på luksussenteret Nordiska Kompaniet i dagene etter drapet.

På pressekonferansen understreket justisminister Strömmer at et tett statlig og kommunalt samarbeid er viktig for å få bukt med kriminaliteten.

Strømmer opplyste om at flere andre institusjoner, blant annet Utdanningsstyret, er involvert i arbeidet med å komme i kontakt med de unge kriminelle.