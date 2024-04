Foreldre dømt til minst ti års fengsel etter skoleskyting

15 år gamle Ethan Crumbley tok med seg våpen på Oxford High School utenfor Detroit i Michigan en dag i 2021. Han brukte dette våpenet – en julegave fra foreldrene – til å skyte og drepe fire personer og såre sju andre.

Han ble senere dømt til livstid i fengsel for dette.

I et uvanlig grep tok påtalemyndighetene også ut tiltale mot foreldrene til Ethan, altså mamma Jennifer (46) og pappa James Crumbley (47).



Myndighetene mener at de må stilles til ansvar fordi de ga sønnen sin et skytevåpen som julegave og dessuten ignorerte tegnene på at han hadde problemer med sin mentale helse og voldelige fantasier.

Nå er begge dømt til fengselsstraffer på 10 til 15 år.

Tok ham ikke med hjem

Og så var det denne hendelsen på selve dagen for skytingen:

Ekteparet ble innkalt til skolen, etter at en lærer meldte fra om en voldelig tegning som ble funnet på sønnens pult.

LANGVARIG PROSESS: Jennifer og James Crumbley ble tiltalt i 2022, men fikk dømmen først tirsdag. Foto: Paul Sancya / AP / NTB

Tegningen til Ethan ble funnet av en lærer på starten av skoledagen. Den viste en pistol og et menneske som blødde. På tegningen stod det «tankene stopper ikke. Hjelp meg», «blod overalt» og «livet mitt er ubrukelig».



Foreldrene ble bedt om å komme til skolen for et møte. Skolerådgiveren skal også ha anbefalt at foreldrene tok med sønnen hjem og at han burde få hjelp.

Men foreldrene kom aldri.

Fyrte av over 30 skudd

Ethan Crumbley gikk så på do, kom tilbake med pistolen som han hadde gjemt i sekken, og fyrte av mer enn 30 skudd mot medelevene.



Forsvarerne mener at foreldrene ikke kunne ha forutsett skoleskytingen.

Etter ti timers diskusjon konkluderte en jury med at Jennifer Crumbley er skyldig i uaktsomt drap. Faren ble tiltalt i en separat rettssak og også kjent skyldig i uaktsomt drap.