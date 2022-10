Forbyr kostymer som minner om seriemorder

Planlegger du å kle deg ut som Jeffrey Dahmer på Halloween i år?

Det kan bli vanskelig. Nettstedet eBay, ett av verdens største markeder, setter nemlig ned foten.

Grotesk serie

Den siste tiden har Netflix-serien «Dahmer - Monster: Historien om Jeffrey Dahmer» tatt av blant TV-titterne.

SERIEMORDER: Hvert år er det typiske fengsels-kostymet å se på Halloween. I år ser det ut til at det har blitt ekstra populært. Det kan man takke Netflix og Jeffrey Dahmer for. Foto: EUGENE GARCIA / AP

Serien tar for seg den groteske historien om sexforbryter og seriemorder Jeffrey Dahmer, og beskriver hvordan mannen drepte 17 mennesker mellom 1978 og 1991.

I serien beskrives også Dahmers forhold til nekrofili, kannibalisme, voldtekt og lemlesting.

Den 28. november 1994 ble seriemorderen drept av en annen innsatt i fengsel.

DREPTE 17: Jeffrey Dahmer drepte 17 mennesker. Han har også spist flere av ofrene. Foto: Tom Lynn / AP

Siden serien ble lansert den 21. september, har episodene klatret godt oppover topplistene, og blitt et fast inventar på TV-skjermen i mange hjem.

«Netflix-syndromet»

Også i år ser vi at kostymene til Halloween inspireres av det vi ser på TV.

TOK AV: I 2021 ble Squid-Game-kostymer revet vekk fra butikkhyllene. Foto: Noh Juhan / Netflix

I 2021 ble kostymer inspirert av de ulike rollene i Netflix-serien «Squid-Game» revet ut av butikkhyllene.

Skal vi tro nettbutikkene, skal historien ha gjentatt seg selv også i år.

Men fortjeneste eller ei, så ha nå eBay valgt å slå ned på salget av de oransje kjeledressene som ligner på fengselsdrakter.

– Det er forbudt å selge dette produktet på nettstedet vårt, og vi fjerner dem, sier en talsperson fra eBay til BuzzFeed News.



De fjerner også annonser som viser par med briller som kan minne om de seriemorderen har på seg i serien.

Selskapets policy slår fast at selgere ikke har lov til å annonsere gjenstander som promoterer eller forherliger vold. Det er heller ikke lov til å føre opp gjenstander som er assosiert med voldelige individer eller handlingene de ble kjent for, skriver nettstedet.

Spøker med kannibalisme

Et kjapt søk på «Jeffrey Dahmer costume» på eBay viser ikke stort mer enn bøker og magasiner inspirert av seriemorderen.

Søker man derimot på det samme på nettstedet Amazon, er resultatet et helt annet.

KOSTYME: Amazon har ennå ikke slått ned på salget av kostymer som kan minne om Jeffrey Dahmer. Foto: Skjermdump / Amazon Les mer KANIBALISME: Amazon har ennå ikke alle kostymene som er relatert til Jeffrey Dahmer. Denne T-skjorten spøker med kannibalismen til seriemorderen. Foto: Skjermdump / Amazon Les mer

Det første man får opp er oransje kjeledresser og runde, karakteristiske briller.

Blar man litt lengre ned, finner man også bekledning med trykket tekst som spøker med seriemorderens kannibalisme.

«I eat guys like you for breakfast», står det på en av T-skjortene.

Dette kler vi oss ut som

Planlegger du å kle deg ut som Spider-man eller en heks? Da vil du sannsynligvis ikke være den eneste i nabolaget.

Ifølge ferske tall fra Google Trends, er det nemlig disse to som atter en gang topper kostymelisten i forkant av Halloween-feiringen.

Topp kostymer 2022 Heks Spider-Man Dinosaur “Stranger Things” Fe Pirat Kanin Cheerleader Cowboy Harley Quinn Klovn Vampyr 1980s “Hocus Pocus” Gresskar Chucky Dukke Engel Batmam



Kilde: CNN og Google Trends.

BuzzFeed har ikke lyktes i å få en kommentar fra Amazon.