Forbyr ChatGPT

Den nye chatboten ved navn ChatGPT har vært diskutert vidt og bredt siden den ble lansert i slutten av november i fjor.

Hva er ChatGPT? Chatboten ChatGPT ble opprettet av OpenAI, et selskap som forsker på kunstig intelligens. Akkurat nå er den i utviklingsfasen, og tilbakemeldingene som kommer fra brukere av chatboten skal brukes til å videreutvikle robotens programvare. Ifølge OpenAI kan chatboten i tillegg til å gå i dialog med brukeren også innrømme sine feil, utfordre uriktige premisser og avvise upassende forespørsler. Kilde: OpenAI.

Danske høyskoler og universiteter slenger seg på diskusjonen, og kunngjør lørdag formiddag at den kunstige intelligensen forbys ved eksamener.

Et av de universitetene er Aarhus Universitet. Her gjelder forbudet også for eksamener der alle hjelpemidler er tillatt.

– Du må ta eksamen selv, og det har du ikke gjort hvis du bruker kunstig intelligens. Det handler om å teste ut hva elevene kan, sier viserektor ved universitetet til danske DR.

Revolusjonerende

Ved IT-Universitetet i København er det derimot ikke et direkte forbud mot bruk av ChatGPT i forbindelse med eksamen.

DETTE ER CHATGPT: Chatboten er fremstilt av kunstig intelligens. Foto: Skjermbilde

Teknologien inneholder både muligheter og utfordringer, sier studieleder Lene Rehder til DR.

– Endringen vi ser nå minner mye om da internett kom.

Hun utdyper videre at man må vurdere hvilken betydning ChatGPT vil ha for hvordan man underviser og undersøker.

Om teknologien kan brukes avhenger derfor av den enkelte eksamen.

– Når det gjelder eksamen uten hjelpemidler, er dette imidlertid absolutt ikke lov, avslutter hun.

I slutten av januar skal Danske Universiteters utdanningspolitiske utvalg diskutere bruk av kunstig intelligens ved landets universiteter.